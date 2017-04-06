“Для армянского общества дружба с Россией - не пустой звук”

Российские политические деятели и СМИ продолжают комментировать итоги парламентских выборов в Армении. Помимо обращения к раскладу политических сил в новом НС, аналитики подчеркивают, что выбор Армении свидетельствует о ее приверженности углублению отношений с Россией.

“Комсомольская правда”: Армения проголосовала за дружбу с Россией

Во многом от этих выборов зависело, как в дальнейшем сложатся наши отношения с главным на сегодня военно-политическим союзником в Закавказье, где у России есть не только политическая поддержка, но и военная база. В том, что фаворит выборной гонки - правящая Республиканская партия Армении (РПА) во главе с президентом Сержем Саргсяном, - мало кто сомневался. Это показывали и данные соцопросов, и экзит-поллы от международной организации Gallup, которые появились вскоре после закрытия участков.

…Несмотря на испортившуюся погоду, армяне потянулись на избирательные участки с утра пораньше - выбирать новую жизнь и парламент. Ведь после этих выборов республика становится парламентской, а фактическим главой государства — премьер.

- А где же буфет? - пытались мы обнаружить на одном из участков в Ереване обязательный в России атрибут избирательного процесса.

- Нет у нас такой традиции, - разводит руками начальник урн. А потом хитро прищуривается: - А вы в любую деревню поезжайте, там и буфет!

И мы едем наблюдать за выборами в армянское село Сагмосаванк. На местном участке уже целая очередь выстроилась. Члены избиркома только и успевают отпечатки пальцев снимать (это нововведение для того, чтобы никто не смог проголосовать дважды) и выдавать бюллетени. Поэтому мы и не удивимся потом, когда узнаем, что явка окажется высокой - почти две трети от числа избирателей. Повышенный интерес к выборам проявляли и наблюдатели — посмотреть за выборами в Армении прилетели 650 человек из других стран. А следить за нарушениями вызвались почти 30 тысяч местных активистов. При этом даже оппозиция признала: это были одни из самых чистых выборов, без войны компроматов и громких скандалов. Более 1500 жалоб при ближайшем рассмотрении оказались чисто техническими: где-то камера выключилась, где-то аппарат, сканирующий отпечатки пальцев, заглючил, а где и просто на очереди жаловались...

- Так где у вас буфет? - настырно интересуюсь у местных мужиков и вскоре понимаю, что имелось в виду.

- Да в каждом доме буфет, да-ра-гой! Кушать будем, пить будем, для русских все всегда есть! - и вот меня уже тащат к ближайшему дому. - Мы и голосовали за тех политиков, которые обещают с русскими.

Мужики очень огорчаются, когда мы вынуждены отказаться от их гостеприимства — просто времени нет...

…Фактор, на который обращают избиратели при выборе партии — как та собирается сотрудничать с Россией. А у РПА и Карена Карапетяна, который, вероятно, и возглавит Армению, наработок здесь немало. Не случайно почти 83% армян желают видеть именно Карапетяна на посту премьер-министра и после выборов. Большинство других партий и блоков (включая занявший второе место блок Царукяна) также придерживаются планов по сближению с Россией. А вот заявлявшие о выходе из ЕАЭС и резком развороте на Европу теряли в поддержке. Таким образом, подавляющее большинство избирателей сделало выбор не только в пользу реформ, но и еще раз доказало, что для армянского общества дружба с Россией - не пустой звук.

“Независимая газета”: С новым парламентом Армения входит в сложный этап, полный политических и социально-экономических вызовов

…Цена выборов была необычайно высокой, но и предопределенной при этом. Сомнений в том, что правящая Республиканская партия одержит победу, не было даже за две недели до выборов, когда, согласно соцопросам, неожиданно выяснилось, что рейтинг блока «Царукян» на 10% выше, чем у республиканцев, и влиятельный олигарх, чьим именем назван блок, вроде как был готов преподнести политическую сенсацию. Но уже тогда в Ереване откровенно говорили о том, что в день выборов от этого преимущества не останется и следа, и отводили Гагику Царукяну второе место. Так оно и произошло, и это можно считать успехом не так давно угодившего в жесткую опалу крупнейшего бизнесмена.

... Неожиданность может заключаться лишь в том, что за бортом парламента остался блок «Конгресс-НПА» первого президента Левона Тер-Петросяна. С другой стороны, место в парламенте ему уверенно отводили в основном любители конспирологии. Дело в том, что незадолго до выборов Тер-Петросян в эфире одного из армянских телеканалов изложил свое видение урегулирования карабахского конфликта, назвав его главной преградой на пути развития государства. Пока конфликт с Азербайджаном не будет урегулирован, Армения не сможет прогрессировать так, как способна потенциально, заявил Левон Тер-Петросян.

Схема же урегулирования, предложенная первым президентом, по сути, не отличалась от той, которую он принял в 1998 году и которая привела в конечном счете к его досрочной отставке 3 февраля того же года. При этом она мало чем отличается от той, которая лежит сегодня на столе переговоров: поэтапная передача Азербайджану пяти из семи районов вокруг Нагорного Карабаха, возвращение беженцев, референдум по статусу. Плюс вариации с вводом миротворцев, международным или смешанным контролем отдельных районов, пошаговым следованием плану урегулирования, пошагово-пакетным или целиком пакетным соглашением и т.д. и т.п., в разной степени неприемлемые то для одной стороны конфликта, то для другой, то для всех сразу. С учетом того, что Тер-Петросян последние годы фактически был лишен доступа к телеэфиру, а на международном уровне все жестче звучит требование о решении карабахского конфликта, то в воздухе соткалась теория о том, что власти якобы негласно распорядились – обеспечить «Конгресс-НПА» депутатскими мандатами, чтобы было кому выполнить «грязную работу» по карабахской линии. На деле оказалось совсем не так – по итогам выборов этот блок не стал лидером даже среди аутсайдеров.

...Что получила Армения в итоге? Ряд экспертов склонны считать, что Республиканскую партию и, возможно, АРФД будут пытаться уравновешивать два других блока – «Царукян» и «Елк». И речь не о количестве мандатов – в 105-местном парламенте преимущество «республиканцев» очевидно, а о том, чтобы лишить их возможности действовать безоглядно. Но и тут вопросы. Гагик Царукян был так жестко изгнан из политики лично президентом Сержем Саргсяном, что его возвращение, да еще такое благополучное, не могло состояться только по его желанию. А потому оппозиционность этого блока в отличие от «Елка» не видится однозначной.

С новым парламентом, конфигурация которого пока несколько размыта, Армения входит в сложный этап, полный политических и социально-экономических вызовов, заявленными амбициями стать мостом между европейским и евразийским союзами и одновременно между Россией и Ираном. Переходный период затянется до апреля 2018 года, то есть до истечения полномочий главы государства Саргсяна. После чего Армения окончательно предстанет парламентской республикой, с президентом, обладающим больше церемониальными функциями, сильным премьер-министром, на которого в случае необходимости будут возложены и обязанности Главнокомандующего.

“Московский комсомолец”: Народ верен Республиканской партии и влюблен в популистов

…Причины побед и поражений армянских политиков были ясны для их избирателей задолго до голосования. «Конечно, я проголосовала за РПА, за кого же еще голосовать? Они давно у власти находятся и знают, как управлять страной. Сейчас у нас кризис, и они обещают провести реформы, чтобы поправить ситуацию. Надеюсь, Россия поможет в этом. А кто еще есть? Выбирать Царукяна просто смешно, а “ЕЛК” только появилась, пусть сначала покажет себя», — высказала мнение пенсионерка Сусанна.

Либералы же, поднявшиеся за последние несколько лет благодаря акциям протеста по всей стране из-за роста тарифов, стоимости проезда, захвата полицейского участка в Ереване и так далее, растеряли свои голоса, так как подошли ко 2 апреля не одной политической силой, а двумя: “ЕЛК” и «Свободные демократы» (набрали 0,94%). При этом принципиальное отличие между ними фактически только в том, что первые призывают развивать отношения не только с Россией, но и с Западом, а вторые хотят порвать с Москвой и сразу вступить в Евросоюз, который их якобы ждет.

Альянс Царукяна сделал упор на популизм, в частности, на обещания привлечь в страну 15 миллиардов долларов, отменить налоги и в разы повысить пенсии и зарплаты. Как и на большей части постсоветского пространства, армянские избиратели очень доверчивы, а учитывая, что сам Царукян не жалеет денег на «точечную благотворительность», эффект был выше всяких похвал. «Мои родители проголосовали за Царукяна, хотя у мамы, например, два высших образования. Они считают, что он на самом деле принесет им 15 миллиардов долларов. Откуда он их возьмет и каким образом, им даже неинтересно, просто хочется верить, и верят», — рассказывает 35-летний Арег, сотрудник IT-компании.

Несмотря на тяжелое экономическое положение Армении, радикалы из ОРО жителям страны показались несерьезными, поэтому за них проголосовали только 2,07% избирателей. Дело в том, что призывавший чуть ли не к революции Сейран Оганян с 2008-го по октябрь 2016 года был министром обороны республики. При этом к отставке привело не его несогласие с проводимой властями политикой, а издевательства армян над его женой. Она каждый день публиковала в соцсетях свои фотографии с цветами за 200 евро при уровне средней зарплаты в стране примерно в 110 тысяч драмов (12-13 тысяч рублей).

Дашнаки имели шанс за счет своего «исторического наследия» и воспользовались им. «Армянское возрождение» в последние годы стремительно теряло популярность, и минувшие выборы стали для организации неким логическим итогом в размере 3,71%. А что делала на этих выборах Коммунистическая партия, набравшая в итоге 0,75%, остается загадкой.

Партия Тер-Петросяна призвала искать компромисс по Карабаху. Предложение хорошее, но в Армении доминирует мнение, что врагу нельзя отдавать ни пяди земли, даже той, которая входит в так называемый «пояс безопасности», окружающий самопровозглашенный Арцах. Отсюда закономерный результат в 1,65%.