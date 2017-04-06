Сколько мандатов получат прошедшие в парламент политические силы?

Уже известно, что новоизбранный парламент будет состоять из 105 депутатов вместо 131 законодателя парламента прошлого созыва. Об этом заявил журналистам руководитель аппарата НС Грайр Товмасян, дав некоторые разъяснения по поводу принципа распределения мандатов.

Согласно Избирательному кодексу, 50% новоизбранных депутатов пройдут по пропорциональному списку, остальные 50% — по рейтинговому. По его словам, правящая Республиканская партия Армении получит 55 депутатских мандатов, блок “Царукян” - 30, блок “Елк” (“Выход”) - 9, АРФ Дашнакцутюн - 7.

“Избирательным кодексом предусмотрено, что минимальное количество депутатов – 101, однако к 101 парламентарию НС добавятся еще четыре представителя национальных меньшинств. Это является обязательным условием нового Избирательного кодекса. В итоге получается 105. Трое из представителей нацменьшинств войдут во фракцию РПА, один примкнет к блоку “Царукян”, - сказал Г.Товмасян.

Поскольку РПА является самой многочисленной фракцией, в ее состав войдут по одному депутату езидского, ассирийского и курдского происхождения, а во вторую по величине силу — блок “Царукян” - войдет один представитель российской общины. Итого, общее число депутатов НС составит 105, из которых 58 из РПА, 31 из блока “Царукян”, 9 из блока “Елк” и 7 из АРФ Дашнакцутюн.

Таким образом, РПА в парламенте получает 55,2% мандатов. Этого достаточно для стабильного большинства, и РПА без коалиции с какой-либо силой сможет сформировать правительство.

Напомним, что по предварительным данным, на выборах с большим отрывом лидирует правящая Республиканская партия, которая набрала 49,12% голосов избирателей. За ней следует блок «Царукян» с 27,32% голосами. Замыкает тройку блок «Елк» («Выход») — 7,77%. Необходимый для прохождения в парламент минимальный барьер преодолела и АРФ Дашнакцутюн — 6,57%. В Национальное собрание нового созыва не попадут «Армянское возрождение» — 3,71%, блок «Оганян — Раффи — Осканян» — 2,7%, блок «Конгресс — НПА» — 1,65%, партия «Свободные демократы» — 0,94% и Коммунистическая партия Армении — 0,75%. Явка на парламентских выборах 2 апреля составила 1 574 947 человек или 60,86% от общего числа избирателей (2 587 706). Окончательные итоги выборов будут обнародованы через неделю.