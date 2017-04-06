курьер
Кому достанется Ереван?

Список возможных претендентов на пост мэра столицы уточняется

 
Карен Карапетян станет спикером НС?

 
Генпрокуратура не оставила без внимания инцидент с журналистом радио “Свобода”

 
“Никаких лишних высказываний в адрес Самвела Бабаяна!”

 
Третий ряд, пятое место, ваше авиатакси готово!

 
Заключенные “вырубили” охранника и попытались убить сокамерника

 
Араик Григорян и Карен Карапетян больше всех потратили на выборы

 
“Тер-Петросян сделал все, чтобы Конгрессу не удалось попасть в парламент”

 
Не просто наблюдатели…

Серж Танкян, Арсине Ханджян, Атом Егоян и Эрик Назарян посетили Арцах

 
Пассажиры “Уральских авиалиний” жалуются на частую отмену рейсов в Ереван

 
Умерла после конкурса на поедание блинов

 
регион
Российские истребители покажут высший пилотаж

 
Сергей Лавров: В основном согласованы базовые принципы урегулирования

 
Баку и Ереван могут начать переговоры о переговорах

Вашингтон и Париж поделились планами примирения Еревана и Баку

 
Назарбаев в Баку высказался осторожно, но орден все же получил

 
Сильное землетрясение в Азербайджане ощутили и в НКР

Ощутимо тряхнуло и в Иране

 
Иран подписал контракт на покупку 60 Boeing-ов

 
Россиянки простили своих турецких мужей

 
“Дорогой русский гость Саркисов”,

или Как Баку пытается использовать любовь сына к матери в целях пропаганды

 
“Для меня женщины - как слоны…”

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 605 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // Сколько мандатов получат прошедшие в парламент политические силы?

Сколько мандатов получат прошедшие в парламент политические силы?

Уже известно, что новоизбранный парламент будет состоять из 105 депутатов вместо 131 законодателя парламента прошлого созыва. Об этом заявил журналистам руководитель аппарата НС Грайр Товмасян, дав некоторые разъяснения по поводу принципа распределения мандатов.

Согласно Избирательному кодексу, 50% новоизбранных депутатов пройдут по пропорциональному списку, остальные 50% — по рейтинговому. По его словам, правящая Республиканская партия Армении получит 55 депутатских мандатов, блок “Царукян” - 30, блок “Елк” (“Выход”) - 9, АРФ Дашнакцутюн - 7.

“Избирательным кодексом предусмотрено, что минимальное количество депутатов – 101, однако к 101 парламентарию НС добавятся еще четыре представителя национальных меньшинств. Это является обязательным условием нового Избирательного кодекса. В итоге получается 105. Трое из представителей нацменьшинств войдут во фракцию РПА, один примкнет к блоку “Царукян”, - сказал Г.Товмасян.

Поскольку РПА является самой многочисленной фракцией, в ее состав войдут по одному депутату езидского, ассирийского и курдского происхождения, а во вторую по величине силу — блок “Царукян” - войдет один представитель российской общины. Итого, общее число депутатов НС составит 105, из которых 58 из РПА, 31 из блока “Царукян”, 9 из блока “Елк” и 7 из АРФ Дашнакцутюн.

Таким образом, РПА в парламенте получает 55,2% мандатов. Этого достаточно для стабильного большинства, и РПА без коалиции с какой-либо силой сможет сформировать правительство.

Напомним, что по предварительным данным, на выборах с большим отрывом лидирует правящая Республиканская партия, которая набрала 49,12% голосов избирателей. За ней следует блок «Царукян» с 27,32% голосами. Замыкает тройку блок «Елк» («Выход») — 7,77%. Необходимый для прохождения в парламент минимальный барьер преодолела и АРФ Дашнакцутюн — 6,57%. В Национальное собрание нового созыва не попадут «Армянское возрождение» — 3,71%, блок «Оганян — Раффи — Осканян» — 2,7%, блок «Конгресс — НПА» — 1,65%, партия «Свободные демократы» — 0,94% и Коммунистическая партия Армении — 0,75%. Явка на парламентских выборах 2 апреля составила 1 574 947 человек или 60,86% от общего числа избирателей (2 587 706). Окончательные итоги выборов будут обнародованы через неделю.

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Путин - главам спецслужб СНГ: Все страны Содружества могут быть объектами террористических атак

 
Пенсионеры Армении: “Нам бы две ночи прожить, да три рабочих дня продержаться…”

 
Понедельник – 17 апреля – будет объявлен выходным днем

 
Выборы закончились. Да здравствуют новые выборы!

 
Днем +18+20

 
В День материнства и красоты обещана “красивая” погода

 
Сын Эрмине Нагдалян получил должность

 
WEB Пространство

“Не помню ни одного публичного выступления ЛТП, в котором он дал бы людям хоть немного надежды”…

 
Самое, самое...

“Розовая звезда” – самый драгоценный камень

 
“Mечтаю видеть Армению в окружении друзей”

Азнавур в гостях у Урганта

 
“Звучащие полотна” Ивана Айвазовского

Легендарный Дживан представил в Кремле уникальный проект

 
Армянская выставка в музее “Метрополитен”

 
Арцвик выступила в шоу Israel Calling

 
Футбол-ревю

ФИФА предлагает выделить Европе 16 мест на ЧМ-2026

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio