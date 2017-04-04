Курс на дальнейшее армяно-российское сотрудничество пользуется широкой поддержкой в обеих странах

Президент Серж Саргсян и его российский коллега Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Россией. Как сообщает пресс-служба главы государства, в послании Сержа Саргсяна руководителю России, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией! В многовековой истории армяно-российских отношений дружбы, братства и взаимной поддержки это знаменательное событие открыло качественно новый этап, заложило основу союзнического стратегического партнерства Армении и России. Исключительно важно, что курс на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой общественности наших стран, а атмосфера доверительности и взаимопонимания наших с Вами встреч позволяет принимать и реализовывать решения в духе подлинного союзничества. Сегодня отношения между Арменией и Россией находятся на самом высоком уровне, отличаются активным политическим диалогом, эффективной координацией шагов на региональной и международной арене, совместными усилиями по обеспечению мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

Мы вышли на важные решения по продвижению совместных проектов в экономике, гуманитарной и других областях, набирают обороты межпарламентские и межрегиональные связи. Россия и Армения вносят весомый вклад в упрочение сотрудничества по линии евразийского интеграционного процесса, ОДКБ, СНГ, других многосторонних структур. Все это вселяет твердую уверенность, что многогранное армяно-российское сотрудничество, имеющее огромный потенциал, благодаря нашим совместным усилиям будет и впредь углубляться, охватывать все новые сферы плодотворного взаимодействия, что, безусловно, отвечает интересам и чаяниям народов Армении и России. Искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, успехов в Вашей деятельности, а братскому народу России – благополучия и процветания».

В послании, направленном президентом России в адрес Сержа Саргсяна, говорится: «Уважаемый Серж Азатович, сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем – 25-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения. За прошедшие годы, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, которые издавна связывают народы России и Армении, мы смогли вывести российско-армянские отношения на высокий уровень союзнического взаимодействия. Динамично развивается политический диалог, реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Хорошую отдачу дают совместное участие наших стран в евразийских интеграционных процессах, координация усилий в противостоянии актуальным угрозам и вызовам региональной безопасности. Наши недавние переговоры в Москве позволили наметить новые перспективные направления совместной работы. Уверен, что дальнейшее укрепление всего комплекса российско-армянских связей – на двусторонней основе, а также в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур – отвечает нашим общим интересам, способствует обеспечению мира и стабильности в Закавказье и на евразийском пространстве в целом. От души желаю Вам, уважаемый Серж Азатович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Армении – благополучия и процветания.

С уважением, Владимир Путин».