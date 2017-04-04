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В Номере // ПОЛИТИКА // Владимир Путин: итоги выборов будут способствовать укреплению российско-армянского союза

Владимир Путин: итоги выборов будут способствовать укреплению российско-армянского союза

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Армении, председателю Республиканской партии Сержу Саргсяну по случаю победы РПА на состоявшихся парламентских выборах:

«Уважаемый Серж Азатович, примите искренние поздравления по случаю победы Республиканской партии Армении на прошедших выборах в Национальное собрание. Итоги народного голосования в полной мере подтвердили высокое доверие, которым Вы лично и возглавляемая Вами партия пользуются среди армянских граждан. Это - и признание Ваших заслуг в решении актуальных задач социально-экономического развития, в защите национальных интересов Армении. Уверен, что деятельность Национального собрания в его новом составе будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений, существующих между нашими странами. Пользуюсь случаем, чтобы пожелать Вам и Вашим соратникам новых успехов, а братскому народу Армении - благополучия и процветания», - сказано в поздравительной телеграмме президента России.

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