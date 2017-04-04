“Ереван меняет систему”

“Об Армении в России обычно вспоминают по двум поводам - когда пьют армянский коньяк и когда рассказывают анекдоты про армянское радио. И зря. Присмотреться стоит и к политическим событиям, происходящим в этой закавказской стране. Например, к прошедшим в воскресенье выборам в Национальное собрание”, - пишет газета “Аргументы и факты”, публикуя пространный материал “о новой армянской системе”. Отметим, что парламентские выборы в Армении освещали многие иностранные СМИ. Но российские издания уделили им особое внимание… Что конкретно их заинтересовало - читайте в нашей сегодняшней подборке.

“АиФ”: 55 тонн демократии...

Еще в 2015 г. в Армении прошел референдум, на котором большинство населения поддержало идею изменений в Конституции. Взят курс на парламентскую модель, при которой реальная власть находится у премьер-министра, а за президентом остаются лишь протокольные функции, как в Италии и Германии. Окончательно новая модель государственного устройства заработает в будущем году, когда истекут полномочия нынешнего президента Сержа Саргсяна. Однако удачно ли выбрано время для конституционных реформ? Ровно год назад произошло очередное военное столкновение с соседним Азербайджаном, которое стоило жизни сотне армянских солдат. Этот вопрос «АиФ» задал министру обороны страны Вигену Саркисяну:

- Мы много думали об этом и пришли к выводу, что новации только укрепят обороноспособность страны. В своем новом статусе премьер-министр, кто бы им ни стал, будет и верховным главнокомандующим Вооруженными силами в случае начала войны. Полагаю, это к лучшему. Представьте себе ситуацию: вот войной запахло, президент из одной партии, а большинство мест в парламенте принадлежит другой. А в условиях кризиса, или, не дай бог, войны, парламенту предстоит быстро и жестко переверстывать бюджет под военные нужды. При новой системе такое исключено. Премьер и военный руководитель страны, и глава правящей партии.

Надо сказать, конституционная реформа не была единственной реформой в этом сезоне. Изменения претерпела и процедура голосования. На этих выборах каждый гражданин Армении, имеющий право голоса, получил аж 9 бюллетеней. Именно столько политических партий и блоков… На печатание бюллетеней ушло 55 тонн бумаги. По новым правилам голосования, гражданин имеет право выбрать только одну партию или блок. Бюллетень понравившейся ему организации он должен был в воскресенье положить в конверт и запечатать липучкой - это главная, но не единственная степень защиты волеизъявления гражданина Армении. Еще одной стал электронный онлайн-учет всех проголосовавших с последующей публикацией их списков. Говорят, эта мера позволяет гражданам выяснить, не завелись ли у них электоральные двойники. А избирательной системе в целом - избавиться от такого популярного способа фальсификации итогов выборов, как “карусели”, которые ранее в Армении случались.

Система перевода голосов избирателей в мандаты депутатов парламента тоже была в этом году изменена. Она изобилует пересчетами по разным хитрым формулам и бонусами - как для большинства, так и для парламентского меньшинства. Привилегии имеют также женщины и национальные меньшинства - курды, ассирийцы, езиды и русские. Похожая система, говорят, существует в Бельгии, и настроена на то, чтобы максимально учесть голоса всех избирателей. Настолько, что депутатов в парламенте может оказаться не 101, как сейчас, а 130, 140, или даже больше. Впрочем, технические службы парламента обещают разместить в зале заседания столько депутатов, сколько будет выбрано. Этот зал раньше и не такое позволял с собой делать. При советской власти тут размещался кинозал ЦК Компартии Армении.

…Нынешняя власть Армении, похоже, сделала всё, чтобы добиться максимальной честности и прозрачности выборов. За ними следили 2800 местных и 650 иностранных наблюдателей. Полторы тысячи участков были оборудованы видеонаблюдением за ходом голосования. У всех партий и блоков был равный доступ к СМИ, в том числе телевидению. Предвыборными агитационными материалами от маленьких листовок до огромных плакатов были увешаны, такое впечатление, улицы всех армянских городов и сел.

Эта предвыборная кампания была во всех отношениях чистой. Кандидаты не вели друг против друга информационных войн, не сливали в газеты компромат и старались уважать мнение соперников. Даже арест функционера одного из блоков по обвинению в незаконном ввозе в страну переносного зенитно-ракетного комплекса “Игла” не был использован для дискредитации предвыборного объединения.

EADaily: Тишь да гладь и никаких волнений

Парламентские выборы в Армении — уже история, политические силы приходят в себя после напряженной предвыборной борьбы и не менее напряженного дня голосования. Уже озвучены первые оценки, которые свидетельствуют о том, что по крайней мере на данный момент ни одна политическая сила, которая принимала участие в выборах, не собирается оспаривать ее результаты или продолжать борьбу на улице.

В новом парламенте Армении будут представлены четыре силы — Республиканская партия Армении (РПА), блоки «Царукян» и «Елк» («Выход») и партия АРФ Дашнакцутюн. Из старожилов законодательного органа граждане больше не увидят партию Артура Багдасаряна «Армянское возрождение» и команду первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Обе эти силы уже дали свою оценку выборам, объяснив свое поражение тяжелой социально-экономической ситуацией в стране и масштабным использованием административного ресурса.

В заявлении партии «Армянское возрождение» говорится, что очередные выборы выявили повсеместное использование административного ресурса, привлечение уличных авторитетов и олигархических группировок в избирательные процессы, которые сопровождались массовой раздачей взяток. Тем не менее Артур Багдасарян и его команда, которая с начала нулевых выступала в армянском парламенте и в качестве власти, и в качестве оппозиции, не собирается оспаривать результаты выборов или участвовать в поствыборных протестных акциях.

В оценке лидера блока «Конгресс — НПА», первого президента Армении Левона Тер-Петросяна содержатся все те акценты, которые оппозиционный деятель, кажется, растерял в ходе предвыборной гонки. В своей программе блок «Конгресс-НПА», напомним, делал ставку на безопасность Армении и Нагорного Карабаха, в связи с чем протянул руку властям в лице президента Сержа Саргсяна и получил в обществе звание псевдооппозиции. Но, как оказалось, их рука так и осталась повисшей в воздухе, а следовательно, теперь самое время вспомнить, что именно из-за этих самых властей в стране сформировалась критическая ситуация по всем пунктам.

В стране, где львиная доля национального богатства сосредоточена в руках узкого круга людей, а народ пребывает в нищете, ожидать иного исхода выборов было бы политической безграмотностью. Нам остается только ждать, каким образом попавшие в парламент силы будут обеспечивать экономический рывок Армении с помощью обещанных инвестиций, усиливать армию, останавливать стремительный отток населения и решать проблему Карабаха», — отмечает с иронией Тер-Петросян. Примечательно, что в заявлении первого президента нет ни слова о том, что они, как это было в 2008 году, могут возглавить протестные акции и вывести народ на улицы.

Согласно предварительным результатам, в новом парламенте будут представлены и новички: лидерами оппозиционного блока «Выход» («Елк») хоть и являются действующие депутаты Эдмон Марукян и Никол Пашинян, но остальная часть их команды получит депутатские мандаты впервые. И хотя надеялись они на более значимую представленность в парламенте и в день голосования в онлайн-режиме фиксировали различные нарушения, тем не менее свой результат считают удачным и оспаривать результаты не собираются.

«Мы не зафиксировали случаев вброса бюллетеней и двойного голосования, были зафиксированы лишь случаи раздачи взяток, о которых сообщили. Однако любой голос, который был в нашу пользу, мы сохранили, и в этом смысле у нас нет причин не согласиться с результатами голосования», — заявил один из лидеров блока Эдмон Марукян.

...Целый день блок лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна хранил молчание и лишь под вечер сделал заявление, которое мало что разъяснило по поводу дальнейших планов политической силы. Согласно новому Избирательному кодексу Армении, оппозиция должна представлять в парламенте не менее 1/3, и если блоки «Царукян» и «Выход» объединятся, то мозаика полностью собирается. Однако, повторимся, в самом заявлении о будущей стратегии нет ни слова, только полунамеки.

«Мы получили более 400 тысяч голосов наших соотечественников. Мы очень высоко ценим это доверие, которое обязывает нас в рамках наших полномочий сделать все возможное для развития страны. Мы останемся верны нашим принципам, оставаясь перед народом открытыми и честными. Мы понимаем всю серьезность вызовов, стоящих перед Арменией, и в пределах наших возможностей сделаем все возможное, чтобы преодолеть их. У нас есть всего одна родина, обеспечение благополучия которой является сверхзадачей для всех нас», — сказано в заявлении блока Гагика Царукяна.

Что касается сил, не набравших необходимых голосов для прохождения в парламент, то и среди них на данный момент нет ни одной, которая призвала бы народ выйти на улицы и опротестовать результаты выборов. Даже оппозиционный блок бывших министров «Оганян — Раффи — Осканян» в своем заявлении воздержался от радикальных призывов, приправив текст лишь заверением продолжить борьбу, чтобы добиться перемен в стране. Позиция «ОРО» вполне понятна: один из их вдохновителей, теневой лидер блока, экс-командующий Армией обороны Республики Арцах (НКР) Самвел Бабаян сейчас находится в тюрьме по делу о попытке контрабандного ввоза в страну ПЗРК «Игла». И пока его коллеги Сейран Оганян, Вардан Осканян и Раффи Ованнисян заявляли о том, что задержание Бабаяна имеет политический контекст, адвокат последнего заявил, что сам Бабаян не видит оснований так считать. Именно в тот момент в политических кругах Армении заговорили о том, что если раньше блок «ОРО» был готов взять на себя ответственность за поствыборные акции, то после слов Самвела Бабаяна такая перспектива в принципе отпадает.

“Oпыт Армении по сканированию отпеатков на выборах применим в России”

Электронная система идентификации отпечатков пальцев, впервые применённая на парламентских выборах 2 апреля в Армении, может быть использована и в России, сказал «Парламентской газете» член Совета Федерации Виктор Павленко, находящийся в составе российской делегации наблюдателей за парламентскими выборами в республике.

«Что касается применения электронной системы идентификации отпечатка пальца, то она вполне может быть применима. Какие-то элементы можно использовать и для изменения российской системы выборов», — отметил сенатор.

По словам парламентария, новая система голосования в Армении «направлена на то, чтобы привлечь большее количество людей и обеспечить прозрачность». В то же время с её помощью удалось уменьшить длительность процесса.

«Всё это ускорило процедуру. Но для людей пожилого возраста эта система была необычной. Им помогли более молодые люди, направили. Не вызвало это никаких отторжений и ускорило процесс», — подчеркнул Павленко.

Не менее интересной новацией член российской делегации считает последующую публикацию списков голосовавших. В то же время сенатору показалась неудобной практика, когда вместо одного бюллетеня со списком всех участвующих в выборах сил гражданину предоставляется по бюллетеню на каждую партию и блок.

«Всего на выборах девять бюллетеней партий и блоков. На них никакой степени защиты: взял девять бумажек, подошёл в кабинку для голосования, выбрал одну и положил в конверт, остальные тут же бросил. Дальше на уголке твоего конверта ставят отметку, всё сверят и всё», — сообщил Павленко.

В то же время, добавил он, это придаёт определённую защищённость, прозрачность и даже простоту выборам. Но чтобы организовать работу избирательных участков, власти Армении приложили серьёзные усилия.

«С точки зрения внедрения новой системы огромнейшая работа была проведена в СМИ, раздавались листовки. Я думаю, что новая система принесёт свой результат», — констатировал представитель России.