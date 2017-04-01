Новшества парламентских выборов

Сегодня, 1 апреля, день тишины и запрещена всякая агитация. Выборы в Национальное собрание, которые пройдут завтра, 2 апреля, станут первыми после внесения в Конституцию страны изменений, предполагающих переход к парламентской форме правления, и пройдут исключительно по пропорциональной избирательной системе. При этом помимо общегосударственных партийных списков в 13 избирательных округах республики будут представлены территориальные (рейтинговые) списки баллотирующихся в парламент представителей партий и блоков.

В связи с новой избирательной системой изменилась и форма бюллетеня. Для каждой партии печатаются отдельные бюллетени одинакового размера. На первой странице указываются название партии, выданный ей номер, а также фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов общегосударственного избирательного списка. На второй странице бюллетеня — имена кандидатов, включенных в территориальные списки.

Избиратель выбирает лишь один бюллетень — той партии, которой собирается отдать свой голос. Перед тем как опустить конверт в урну, он может проголосовать за рейтингового кандидата этой партии, выдвинутого по конкретному территориальному округу, поставив отметку на второй странице. На первой странице никаких отметок не ставится. Неиспользованные бюллетени вбрасываются в отдельный ящик в кабине для голосования. Депутатские мандаты партии и блоки получат в результате распределения мест между кандидатами, включенными в общегосударственные и рейтинговые списки.

Среди нововведений следует отметить то, что на участках будет вестись видеозапись процесса голосования, которую будут транслировать в интернете. Кроме этого будут опубликованы списки проголосовавших граждан. Напомним, что это нововведение было принято по настоянию оппозиции в результате достигнутого с властью компромисса.

Новая Конституция кардинально меняет механизмы комплектования и структуру Национального собрания. Основным законом не оговаривается строго фиксированное число членов парламента, указывается лишь их минимальное количество – 101 депутат и необходимость формирования стабильного парламентского большинства – 54% мест. Если по итогам выборов или посредством образования политической коалиции стабильное большинство не формируется, то на 28-й день со дня голосования может быть проведен второй тур, в котором примут участие две партии или два блока партий, получивших наибольшее число голосов. Победитель второго тура получит дополнительные мандаты, которые обеспечат ему стабильное большинство.

Напомним, что за места в парламенте борются свыше 1,5 тысячи кандидатов от пяти партий и четырех партийных блоков. Среди них: правящая Республиканская партия Армении (РПА), блоки “Царукян”, “Конгресс-АНК”, “Оганян – Раффи - Осканян” и “Елк” (Выход), партии “Армянское возрождение” (бывшая «Оринац еркир»), АРФ Дашнакцутюн (АРФД), “Свободные демократы” и Коммунистическая партия Армении.

Каков порядок голосования?

На выборах будут впервые применены технические средства регистрации избирателей. В день голосования гражданин заходит на избирательный участок, представляет техническому специалисту документ, удостоверяющий его личность – это может быть паспорт, ИД-карта или временное удостоверение личности, выданное полицией. Технический специалист проверяет личность избирателя вводом данных в техническое устройство. Если избиратель уже голосовал где-то, то на экране загорится красный свет, и для выяснения обстоятельств пригласят полицейского. В случае если гражданин не зарегистрирован на данном избирательном участке, на экране загорится желтый свет, и гражданина пригласят выйти с данного участка. В случае полного соответствия данных на экране загорится зеленый свет. После этого избиратель сдает отпечаток пальца и устройство выдает талон для голосования.

Далее с паспортом и талоном избиратель подходит к члену комиссии, который регистрирует его в журнале. Избиратель подписывается напротив своего имени, а член комиссии ставит рядом с его подписью свое персональное клеймо. Данные из паспорта в журнале не записываются. После регистрации избиратель подходит к другому члену комиссии, представляет свой талон и получает бюллетени и конверт. Надо обратить внимание, чтобы были выданы бюллетени всех партий и блоков, участвующих в выборах. После этого избиратель проходит в кабинку для тайного голосования, где выбирает партию или блок, которым он отдает предпочтение, при этом на первой странице бюллетеня никаких пометок делать не нужно. Отметку следует сделать лишь на обороте напротив фамилии того рейтингового кандидата от данной партии, которому отдаете предпочтение. Затем, не складывая бюллетень, следует вложить его в конверт. А неиспользованные бюллетени нужно бросить в особый ящик. Комиссия обеспечивает тайну голосования. Если вдруг возникают опасения, что сделана ошибка, можно попросить председателя комиссии выдать новый набор бюллетеней. После голосования гражданин подходит к урне для голосования, член комиссии берет у него талон и, не отбирая конверт, клеит самоклеющуюся марку в прорезь на конверте, после чего открывает щель в урне, куда избиратель опускает конверт, после чего уходит с участка.





Кто будет следить за выборами?

За выборами будут наблюдать около 650 международных и более 28 тыс. местных наблюдателей. Среди них представители 49 местных организаций, а также международные наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Содружества независимых государств, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Европейского парламента.

Освещать ход голосования будут более 1,2 тысячи представителей местной прессы, и, по разным данным, от 80 до порядка 100 сотрудников трех десятков зарубежных СМИ.

В день выборов будут открыты 2009 избирательных участков. Согласно данным полиции, в регистр избирателей включены свыше 2,56 миллиона граждан. Избирательный кодекс не предусматривает открытия участков за пределами страны. Находящиеся за рубежом армянские граждане — дипломаты и члены их семей, военнослужащие, студенты — приняли участие в электронном голосовании, прошедшем 24-26 марта. В списки электронного голосования были включены 877 человек.

Голосование начнется 2 апреля в 08.00 утра и завершится в 20.00. В день голосования ЦИК будет сообщать о явке избирателей каждые три часа. Предварительные результаты голосования на выборах ЦИК обобщит не позднее чем через 24 часа после их завершения, а окончательные итоги будут представлены через неделю.