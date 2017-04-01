Правительство

Платишь налоги усердно – получи обратно НДС ускоренно

Возвращать НДС экспортерам «средней руки» без особых проверок и долгого анализа налоговики станут быстрее – лишь за четыре рабочих дня вместо прежних девяноста!

Глава Комитета госдоходов Вардан Арутюнян заявил, что в ускоренном порядке, без проверок, будут обрабатываться заявки до 20 млн драмов. Льгота будет действовать для сделок с 0%-ным НДС (экспорт, а также временный импорт сырья для переработки и последующего экспорта). Вдобавок у бизнеса не должно быть задержек по налоговым выплатам и отчётам. Должна быть «чистой» и история налоговых проверок.

Если же в КГДХ вдруг выяснят, что прежние заявления о возврате НДС необоснованны на 5-15%, то упрощённый возврат будет заблокирован на полгода. Если же процент «необоснованности» окажется более 15%, то такой возможности лишат аж на год.В итоге дисциплинированные налогоплательщики, по словам Арутюняна, получат отменную возможность быстрее получать назад НДС и тем самым высвобождать свои оборотные средства: «Это поможет экспортёрам из разряда малого и среднего бизнеса. Ведь 60% заявлений о возврате НДС (при сделках с нулевым НДС) мы получаем именно от этой категории бизнес-налогоплательщиков». Кроме того, кабмин принял решение освободить от НДС также и импортеров производственных машин и оборудования. Глава Комитета госдоходов Вардан Арутюнян пояснил, что эта льгота принимается для поддержки инвесторов. Сейчас, в случае утверждения их программы правительством, они могут получить отсрочку НДС с оборудования на 3 года. Однако даже этот срок не всегда достаточен для того, чтобы проект начал приносить прибыль и инвестор мог бы вернуть НДС. Вот почему, дабы повысить инвестиционную привлекательность страны, решено освободить производственное оборудование и машины от этого налога.

Помимо этого, с будущего года вступит в силу и важная льгота по налогу на прибыль. Амортизация основных средств в рамках инвестпрограмм будет сокращена до 1 года. Однако эта мера опять же будет распространяться только на программы, одобренные кабмином. В ответ на такого рода поощрительные решения министр финансов Вардан Арамян реагировал несколько напряженно. Заметив это, глава кабмина Карен Карапетян не преминул высказаться: «Главное, чтобы производство набирало обороты, наполняемость же бюджета пусть не беспокоит». И полушутя добавил: «Более всего в этой ситуации неспокоен г-н Арамян. В то время, как беспокоиться должен КГДХ, ведь план по сбору налогов должна выполнять эта структура. Минфину же предписана контрольная, мониторинговая функции… Очень хорошо. Очень важное решение принято!» «Беспокоиться не нужно», - в свою очередь заявил глава КГДХ Вардан Арутюнян.

Даешь тотальную приватизацию?!

Вопрос приватизации жилья в бывших общежитиях Армении надо окончательно решить, заявил премьер-министр Карен Карапетян, обратившись к замначальника Комитета управления госимуществом Ашоту Маркосяну.

На заседании было представлено очередное решение о передаче жилплощади – семьи, фактически занимавшие общежитие Сельхозинститута (ныне – Аграрного университета) в селе Ерасхаун Араратской области, получили его в собственность. «Думаю, для всех оставшихся таких семей следует найти единое решение. Нужно над этим поработать», - сказал глава кабмина.

Напомним, что в конце 80-х, начале 90-х комнаты бывших заводских общежитий занимали переселенцы из Азербайджана. Многие и по сей день ютятся в этих комнатушках, да еще и без права собственности. Вопрос, поднятый главой кабмина, важный и нужный. В конце концов за почти 30 лет проживания в Армении эти люди, оставшиеся в свое время без крова, имеют полное право иметь какое-никакое, но свое жилье.

Армянские ветры исследуют арабские специалисты

В Гегамских горах у озера Севан, возможно, появится беспрецедентная по размаху не только для Армении, но и всего региона сверхмощная ветряная станция. Пока же инвестор – арабская компания Access Infra Central Limited - получила в аренду участок для проведения разведки мощности энергии армянских ветров.

Правительство постановило предоставить арабским специалистам на границе Котайкской и Гегаркуникской областей территорию площадью 1,250 га. Здесь ветроэнергетики смогут поработать целых три года с возможностью продления программы ещё на год. За это время компания тщательно исследует возможности установить на месте ветряные генераторы и открыть электростанцию. Что вовсе не значит, что предоставленный участок будет отдан ей затем безвозмездно.

«Если завтра-послезавтра инвестиций с их стороны не будет, то будут ли возможности вернуть выделенные территории?» - прозвучал вопрос из уст премьер-министра Карена Карапетяна. На что глава Минэнерго Ашот Манукян ответил: «Не только в случае если не будет инвестиций, но если они даже будут». По его словам, за время работы указанной компании на данном участке будут осуществлены исключительно измерения скорости ветра. Что не окажет на наши земли никакого воздействия. В случае же если в итоге потенциальный инвестор удовлетворится результатами, то в Армении появится ветряная электростанция мощностью до 150 МВт. А размер инвестиций, по оценкам энергетиков, составит порядка 150 млн долларов.

Нет газа, но ведь есть Солнце!

Нужно рассмотреть возможности применения солнечной энергии в пока не газифицированных населенных пунктах Армении, заявил премьер-министр Карен Карапетян.

Он отметил, что республика уже газифицирована на 96-97%. Но нужно обеспечить энергией и остальную ее часть. В этой связи Карапетян поручил соответствующим ведомствам в течение месяца рассчитать расходы на газификацию. А вместе с этим провести также и сравнительный расчёт альтернативного энергообеспечения - солнечных батарей, отопительных котлов на пеллетах и так далее. «В результате нужно представить взаимовыгодные варианты», - добавил глава правительства.

400 млн долларов и свыше 2500 рабочих мест!

На границе с Ираном появится новая свободная экономическая зона «Сюник».

Общая площадь СЭЗ составит порядка 32 гектаров. Функционировать она начнет уже в октябре. Проект будет реализовываться поэтапно. На первом - предусматривающем создание минимальных инфраструктур, - будет инвестировано порядка 3 млн долларов. СЭЗ в Сюникской области создается при сотрудничестве государство-частный сектор. Участие государства в реализации программы послужит дополнительным импульсом для заинтересованных в начале деятельности в данной зоне компаний. Планируется привлечь порядка 120 инвесторов, в основном иностранных, которые вложат в реализацию данной программы порядка 350-400 млн долларов. За годы деятельности «Сюник» намерены создать ни много ни мало свыше 2500 новых рабочих мест.

Правительство хочет обеспечить жильем и многодетных, и молодоженов

Премьер-министр Карен Карапетян поднял проблему жилья для многодетных и молодых семей – речь о насущности госсодействия в вопросе.

Он напомнил, что Госкомитет по градостроительству провел исследования касательно недостроенных зданий и сооружений, по итогам которых в областях были выявлены проблемы с жилищными условиями, в частности, многодетных семей. «Поступили жалобы в связи с финансовым бременем при приобретении жилья и у проживающих в областях молодых семей», - сказал Карен Карапетян. Глава кабмина поручил председателю Госкомитета по градостроительству Нареку Саркисяну в двухмесячный срок представить реальные графики сдачи в эксплуатацию областного недостроя, а также предложения по оказанию социальной помощи многодетным семьям. Чтобы последние могли бы купить в этих зданиях квартиры. Сведения о семьях данной категории в месячный срок соберут и представят правительству губернаторы областей. А вот министры финансов и экономразвития подумают о том, как помочь свить собственное «гнездышко» молодым семьям - речь о доступной для молодежи ипотеке.