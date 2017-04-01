курьер
Серж Танкян стал наблюдателем на парламентских выборах

Для этого он прошел специальный обучающий курс

 
Наследники Карла Маркса побили “рекорды” Карена Карапетяна и Гагика Царукяна

У коммунистов где-то “завалялись” 17 млрд долларов!

 
Артур Багдасарян станет председателем КС?

 
За трудоустройство инвалида работодателям светит круглая сумма

 
Четыре золотых “Ковчега”

 
Судебные проволочки взбесили убийцу

 
В полиции будет круглосуточно действовать телефон “горячей линии” – для жалоб и вопросов по выборам

 
Дарить хлеб-делать мир добрее

 
WEB Пространство

Особенности мусорного туризма,

или Айда на “зибиль-пати”!

 
“Армянскому радио” впервые не до шуток

Ереван готовится к судьбоносным выборам

 
регион
Годовщину апрельской эскалации российский МИД отметит специальным заявлением

 
Трампа проверят на “бакинско-иранскую коррупцию”

 
США – Турция: поговорили, но не договорились

 
Высказаться в адрес “султана” станет вдвое дороже

 
Эрдоган намерен остаться в Сирии надолго

 
Праздник со слезами на глазах

В апреле прошлого года мы приобрели не мир, а передышку

 
Заметки по пповоду

Так сказал американский президент…

(прямая речь с небольшим пояснением)

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 2057 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // Действия Азербайджана непредсказуемы

Действия Азербайджана непредсказуемы

Вопрос об использовании армяно-российской группировки в Сирии не обсуждается

Война в Карабахе породит полный хаос, но однозначно не разрешит проблему, заявил министр обороны Виген Саркисян на встрече с представителями российских СМИ.

«Народ, который был вынужден отстаивать свое право с оружием в руках, поскольку ему была навязана война, смог сделать это в неравной борьбе в начале 90-х. После этого выстроил очень эффективную систему государственного управления, демократическую систему, где регулярно проходят выборы, формируется парламент, имеющий разные фракции, избирается президент», – сказал министр. «Целое поколение выросло в этой непризнанной республике с пониманием того, что они живут в совершенно суверенном государстве, сами принимают свои решения. И нет такого процесса, который мог бы убедить их в обратном», – подчеркнул Виген Саркисян. Он указал, что армянская сторона открыта к переговорам, однако поиск путей решения проблемы напрямую связан именно с признанием и уважением права на самоопределение. «Все остальные вопросы, которые существуют в этом контексте, – производные от основного вопроса», – заявил Саркисян, добавив, что решаться они должны с учетом обеспечения безопасности народа Арцаха и его права на свободное развитие. И хотя сопредседатели МГ ОБСЕ и армянская сторона постоянно работают над нахождением мирного решения, «мы обязаны быть готовы к любому развитию событий, поскольку, к сожалению, в Азербайджане полностью отсутствует система гражданского и демократического контроля над вооруженными силами. А это значит: шанс возобновления боевых действий в зоне карабахского конфликта можно оценивать от 0 до 100 процентов». «Хочется надеяться, что в Баку хорошо понимают, что любая эскалация может привести к широкомасштабной войне, которая может создать полный хаос, но при этом точно не может решить проблемы Нагорного Карабаха, потому что эта проблема не имеет военного решения», – сказал министр обороны.

Коснувшись сирийской проблемы, он отметил, что в оперативных планах объединенной армяно-российской группировки не предусмотрено совместных действий в Сирии, и этот вопрос в настоящий момент не обсуждается. Другой вопрос, что Ереван и Москва активно взаимодействуют по вопросам доставки гуманитарных грузов в Сирию. «Естественно, надо учитывать, что в Сирии, как и ряде других стран Ближнего Востока, есть огромная армянская община. Разумеется, есть много вопросов, аспектов, связанных в том числе с обеспечением безопасности армянской общины. И Ереван всегда учитывает этот фактор», - подчеркнул министр обороны.

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо

Для проведения хороших выборов созданы все предпосылки

 
Gallup: Шансы пройти в парламент имеют 5 политических сил

 
В аэропорту “Ширак” гостей солнечной республики встречает улыбающийся Фрунзик

 
В Минобороны в день голосования будет действовать телефон “горячей линии”

 
Старый человек, а туда же...

90-летний ветеран Второй мировой сменил пол

 
Днем +11 +13

 
“Ерлифт” мало кого интересует

 
Грант Багратян сожалеет, что Карен Карапетян не принял участия в дебатах

 
Бери 200 тысяч, иди домой!

 
“Забирайте Super Saqo и Спитакци Айко в Турцию. Дарим”

 
Поездка архиепископа Езраса в Феодосию решила вопрос о реставрации могилы Айвазовского

 
“Евровидение” нужно перенести в Армению”…

 
Футбол-ревю

Лучше б никуда не ездили
 
Reuters, BBC, российские СМИ

ФСБ вновь провела обыск в Эрмитаже

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio