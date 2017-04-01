Действия Азербайджана непредсказуемы

Вопрос об использовании армяно-российской группировки в Сирии не обсуждается

Война в Карабахе породит полный хаос, но однозначно не разрешит проблему, заявил министр обороны Виген Саркисян на встрече с представителями российских СМИ.

«Народ, который был вынужден отстаивать свое право с оружием в руках, поскольку ему была навязана война, смог сделать это в неравной борьбе в начале 90-х. После этого выстроил очень эффективную систему государственного управления, демократическую систему, где регулярно проходят выборы, формируется парламент, имеющий разные фракции, избирается президент», – сказал министр. «Целое поколение выросло в этой непризнанной республике с пониманием того, что они живут в совершенно суверенном государстве, сами принимают свои решения. И нет такого процесса, который мог бы убедить их в обратном», – подчеркнул Виген Саркисян. Он указал, что армянская сторона открыта к переговорам, однако поиск путей решения проблемы напрямую связан именно с признанием и уважением права на самоопределение. «Все остальные вопросы, которые существуют в этом контексте, – производные от основного вопроса», – заявил Саркисян, добавив, что решаться они должны с учетом обеспечения безопасности народа Арцаха и его права на свободное развитие. И хотя сопредседатели МГ ОБСЕ и армянская сторона постоянно работают над нахождением мирного решения, «мы обязаны быть готовы к любому развитию событий, поскольку, к сожалению, в Азербайджане полностью отсутствует система гражданского и демократического контроля над вооруженными силами. А это значит: шанс возобновления боевых действий в зоне карабахского конфликта можно оценивать от 0 до 100 процентов». «Хочется надеяться, что в Баку хорошо понимают, что любая эскалация может привести к широкомасштабной войне, которая может создать полный хаос, но при этом точно не может решить проблемы Нагорного Карабаха, потому что эта проблема не имеет военного решения», – сказал министр обороны.

Коснувшись сирийской проблемы, он отметил, что в оперативных планах объединенной армяно-российской группировки не предусмотрено совместных действий в Сирии, и этот вопрос в настоящий момент не обсуждается. Другой вопрос, что Ереван и Москва активно взаимодействуют по вопросам доставки гуманитарных грузов в Сирию. «Естественно, надо учитывать, что в Сирии, как и ряде других стран Ближнего Востока, есть огромная армянская община. Разумеется, есть много вопросов, аспектов, связанных в том числе с обеспечением безопасности армянской общины. И Ереван всегда учитывает этот фактор», - подчеркнул министр обороны.