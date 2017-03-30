Рабочий визит президента в Араратский марз

Президент побывал 28 марта с рабочим визитом в Араратском марзе, где посетил молодежный центр города Масис.

Вместе с представителями областного и городского руководства, местными депутатами, меценатом, на чьи средства построен центр, и бенефициарами президент совершил экскурсию по молодежному центру. Серж Саргсян ознакомился с миссией и направлениями деятельности центра, с созданными для масисской молодёжи условиями. Ответственные должностные лица отметили, что деятельность центра направлена на реализацию программ, стимулирующих разностороннее развитие детей, расширение их кругозора, выявление талантов, гражданскую активность и культуру волонтёрства. Центр действует по трем основным направлениям, реализуя образовательные волонтёрские и социальные программы. Президента проинформировали, что в настоящее время Молодежный центр посещают 120 масисских юношей и девушек. Центр основан фондом развития Масиса, который создан частной благотворительной организацией “Фонд развития “Семья Адибекян”.





В Масисе появится семейный спорткомплекс

В Масисе президент присутствовал также на церемонии закладки фундамента первого в городе спортивного семейного комплекса. По словам ответственных должностных лиц, стоимость проекта составляет порядка двух миллионов долларов США. Программа строительства спортивного комплекса стартует в апреле 2017 года и завершится в июне 2018 года. Проект будет реализован на средства частной благотворительной организации “Фонд развития “Семья Адибекян”.

В спортивном комплексе будут построены игровые поля для мини-футбола и баскетбола, тренажёрная площадка под открытым небом, а также предусмотрена игровая площадка для детей. Прилегающую к комплексу территорию намечено озеленить и благоустроить: для жителей города здесь будет разбит сквер с удобными скамейками. Спортивный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием для инвалидов. Комплекс станет первым общественным семейным спортивным и досуговым центром в городе Масис. Он нацелен на развитие общественной, культурной, экономической жизни города, сплачивая представителей всех поколений города. Во время церемонии закладки фундамента спортивного комплекса было зачитано послание Молодёжного центра Масиса, адресованное грядущим поколениям, которое было заложено в капсулу. Затем член олимпийской сборной Армении, борец греко-римского стиля, дважды чемпион мира и трижды чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр, золотой медалист летних Олимпийских игр 2016 года Артур Алексанян и чемпион мира 2002 года по борьбе свободного стиля Арам Маркарян положили капсулу в фундамент строящегося комплекса.

Начато строительство Вединского водохранилища

В ходе рабочего визита в Араратский марз президент принял участие в церемонии закладки фундамента Ведийского водохранилища, на которой присутствовали также вице-премьер, министр экономической интеграции и реформ, губернатор Араратского марза, председатель Государственного комитета по водному хозяйству, дипломатические представители Франции и Ирана, руководитель южно-кавказского представительства Французского агентства развития, другие официальные лица.

На стройплощадке водохранилища президент республики ознакомился со строительными проектами, побеседовал с ответственными должностными лицами проекта и строителями.

По их заверению, проект строительства Ведийского водохранилища подготовлен с применением современного научного опыта, что гарантирует высокую эффективность и безопасность гидротехнического сооружения. Строительство водохранилища важный шаг для обеспечения в грядущие десятилетия надёжного орошения и развития сельского хозяйства на почти 7500 гектарах земли Араратской долины, а также для содействия восстановлению экологического равновесия озера Севан. Проект водохранилища подготовили французская компания ARTELIA EAU & ENVIRONMENT и бельгийская SHER Ingenieurs-Conseils совместно с ООО “ДЖРТУК”. Строительство осуществляет консорциум армянской компании “Саакяншин” и иранской “Пега Констракшин”.

Ответственные должностные лица выразили надежду, что строительство первого в истории независимой Армении сооружаемого с нулевого уровня водохранилища станет новой стартовой точкой для развития отрасли и заверили, что результаты сегодняшнего предприятия всего через 3-4 года станут осязаемыми для более чем 50 тысяч сельских хозяйств Араратского марза.

Специалисты доложили президенту республики, что общая ёмкость Ведийского водохранилища составит 29,4 млн кубических метров, а водоотдача - 32,3 млн кубических метров. Водохранилище будет наполняться паводковым (свободным) током рек Веди и Хосров в период отсутствия ирригации. Для Ведийского водохранилища намечено построить две плотины, поверхность чаши - 120 гектаров. Проект сооружения водохранилища и системы орошения стоимостью 90 млн евро осуществляется на кредитные средства Французского агентства развития при софинансировании правительства РА. Работы по строительству плотины и вспомогательных строений Ведийского водохранилища стартовали в марте 2017 года и намечено их завершить в марте 2021 года. Президенту республики доложили также, что за четыре года реализации проекта будет создано порядка 250 новых рабочих мест со средней месячной заработной платой 220-250 тысяч драмов.