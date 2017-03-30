Последние аккорды предвыборной гонки

Баллотирующиеся в парламент политические силы вступили в завершающую стадию предвыборной агитации, до конца которой осталось всего два дня.

Карен Карапетян: “Если не отвечают, войдите через окно, не пускают через окно – лезьте в форточку”

РПА во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном завершает свои региональные поездки в рамках предвыборной кампании. Вчера премьер встречался с жителями Гарни. Встреча проходила в традиционном для премьер-министра формате вопросов и ответов.

Главный тезис премьера в том, что на местах необходимо внедрять новую культуру составления разработки программ развития. По словам премьера, с этой целью руководителям общин (муниципалитетов) роздано методическое руководство, которое поможет им в составлении этих программ. «Я в Ереване не могу лучше вас представлять путь развития Гарни. Быть может, представленную руководством вашей общины программу развития придется причесать, повязать бантик и отрегулировать для представления инвесторам, но идея ведь должна исходить отсюда. Неужели кто-либо вообще лучше местного населения может представить, чего не хватает Гарни? Если мы не внедрим этой системы, то не сумеем добиться развития страны. Все главы муниципалитетов, наверное, работают денно и нощно, но если ты не знаешь, куда ты идешь и какова будет польза от всего этого, то через 4-5 лет вновь столкнемся с проблемами, поскольку не имеем четкой перспективы развития», – сказал К.Карапетян, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что правительство заинтересовано в развитии туризма в Гарни. В ответ один из местных жителей заявил, что они представили в правительство программу развития туризма в Гарни, однако до сих пор не получили ответа, молчат вот уже целый месяц.

«Если вам на протяжении месяца не ответили, то мы разберемся. Но если не отвечают, войдите через окно, не пускают через окно – лезьте в форточку. Я не говорю, что это станет правилом. Нам многое предстоит изменить в системе государственного аппарата. Мы проследим, почему вам до сих пор не ответили, но и вы будьте последовательны, если уверены в логичности своей программы», – сказал Карен Карапетян.

В связи с туризмом граждан интересовало, как будет проходить строительство дорог, они отмечали, что особенно в общине Гарни есть труднопроходимые дороги, которые нуждаются в ремонте. Премьер пообещал, что для Гарни должна быть построена нормальная дорога, которая будет действовать в разных погодных условиях.

В сфере сельского хозяйства премьер также обещал поддержку, но в обмен на изменение привычного образа мыслей. «Мы будем и дальше помогать, мы создали фонд развития сельского хозяйства, который будет помогать не только деньгами, финансированием, но больше консультациями. Мы зонируем нашу республику, скажем, условно рекомендуем - не выращивайте в Гарни лук, здесь хорошо выращивать грушу и черешню. Или, скажем, один сельчанин жалуется, я, мол, держу скот, у меня нет пастбища. Возникает вопрос, почему ты держишь скот, если у тебя нет пастбища? Зачем ты вообще начал это дело? Говорит: а что мне делать? Я говорю: держи шиншиллу. Что такое шиншилла, он не понимает, это не его вина, но мы должны наших граждан направлять в плане того, что может принести прибыль», - отметил премьер. В заключение Карен Карапетян призвал избирателей быть оптимистами, «даже если для этого нет условий и возможностей».

Блок АНК-НПА завершил гонку «шествием мира»

Вчера в Ереване состоялось «Шествие мира», организованное блоком “Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении”. Участники акции скандировали «Левон! Левон! Мир!» Напомним, что предвыборный лозунг блока АНК-НПА - «Мир, согласие и добрососедство».

Шествие по центральным улицам столицы возглавили депутаты парламента от АНК Арам Манукян и Левон Зурабян, а также лидер НПА Степан Демирчян. Первый президент Левон Тер-Петросян участия в шествии не принимал, но накануне он выступил в эфире телекомпании “Кентрон”, в ходе которого подробно представил свои неизменные с 1998 года тезисы о войне и мире. Он, в частности, заявил, что определяемые ООН как «оккупированные территории» вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены Азербайджану в соответствии с положениями документа, по которому стороны ведут переговоры. «Вопрос возврата территорий зависит не от нас и не от Азербайджана, а от инстанции, которая уполномочена решить конфликт. Если мы не сделаем это добровольно, то однажды земли отберут санкциями», - заявил Тер-Петросян, подчеркнув, что решение данного вопроса целиком зависит от Минской группы ОБСЕ. По словам экс-президента, даже если армянская сторона «захватит Баку, все равно мир нам этого не позволит». Он также отметил, что государство должно готовить общество к болезненным и трудным, но необходимым решениям. При этом добавил, что если действующий лидер страны Серж Саргсян пойдет по этому пути, то сам он «будет стоять с ним рядом».

Комментируя заявления, прозвучавшие в интервью Левона Тер-Петросяна, вице-спикер НС и пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов отметил, что позиция властей по Карабаху является четкой и известной, она не изменилась. «Компромиссы, конечно, нужны. Однако говорить о компромиссах можно будет тогда, когда Азербайджан будет готов к ним. Мнение первого президента, думаю, не изменилось с 90-ых гг. Для меня удивительно мнение тех политических деятелей, которые в 2008 году аплодировали Л.Тер-Петросяну, а сегодня критикуют», – сказал Шармазанов.

Директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян вчера в ходе круглого стола по теме «Агиткампания к выборам в Национальное собрание Армении в контексте вопросов безопасности и внешней политики», отметил, что касающиеся урегулирования карабахского конфликта вопросы давно уже не находятся в плоскости решения одного человека, для окончательного решения необходим консенсус как минимум нескольких кругов. «Армения, конечно, не Швейцария, но и не Азербайджан, и касающиеся карабахского урегулирования решения не принимаются одним лицом. Решения обсуждаются в высших эшелонах, в узком кругу, и только после этого принимаются», - сказал Искандарян, отметив, что если, к примеру, завтра президент примет единоличное решение по карабахскому урегулированию, произойдет то, что имело место в 1998 году во время отставки Левона Тер-Петросяна.

Сейран Оганян: «После выборов мы будем рядом с народом. Что он нам скажет, то мы и сделаем»

Блок «Оганян – Раффи - Осканян» также провел митинг и шествие. “Кто находится у власти, а кто в оппозиции – это пока относительные понятия”, - заявил во время митинга на площади Свободы Сейран Оганян.

На вопрос, мог ли он себе представить еще год назад, что будет возглавлять оппозиционное шествие, на котором фактически звучат призывы к отставке президента Сержа Саргсяна, Оганян ответил так: «Там, где народ, мы вместе с народом. Я всегда представлял себя рядом с солдатом, с простыми людьми, с народом и неоднократно заявлял, что это понятие относительное, кто находится у власти, а кто оппозиция, потому что в рамках прав, предоставленных нам Конституцией, 2 апреля сформируется власть и оппозиция».

Отвечая на вопрос о возможных поствыборных развитиях, лидер блока ОРО ответил, что видит их мирным путем, в рамках законодательства: «Я хотел бы, чтобы не было больших нарушений, крупномасштабных фальсификаций. Мы будем рядом с народом, что нам народ скажет, то мы и сделаем», - сказал Оганян.

Кстати, в митинге принимала участие и супруга Сейрана Оганяна Рузанна Хачатрян, которая в беседе с журналистами, касаясь звучащей в СМИ критики в ее адрес и в адрес ее семьи, заявила, что власти организовали информационную кампанию против ее семьи и что при необходимости она представит факты, доказывающие, кто является организатором этой кампании.

На вопрос по поводу критики за большие траты и ведение роскошного образа жизни Рузанна Хачатрян ответила: «Если семья красивая, это не значит, что в нее вложены большие средства». На вопрос, почему она решила прийти на площадь Свободы и участвовать в этом митинге, супруга Сейрана Оганяна ответила, что является соратником супруга и его товарищем по жизни, и «где будет он, там будет и она».

Заявление диппредставительств: Принятые меры сократят возможности фальсификаций

Пресс-служба посольства США в Армении распространила совместное заявление ЕС, Соединенных Штатов, Германии и Великобритании касательно предстоящих 2 апреля выборов в Национальное собрание.

«В течение последнего года ЕС, США, Германия и Великобритания в связи с электоральными процессами обеспечили Армению весомой финансовой и технической поддержкой, в том числе устройствами, которые помогут проведению свободных и справедливых выборов. Мы довольны результатами последнего опробования устройств идентификации избирателей... Мы глубоко убеждены, что данные шаги сократят возможности фальсификаций в день голосования, ограничат умышленное вмешательство в электоральные процессы на избирательных участках.

Мы четко констатируем, что голосование будет закрытым и размещенные на избирательных участках устройства идентификации и видеокамеры не предусмотрены для фиксирования голосования избирателя. Мы приветствуем и поддерживаем работу доверенных местных и международных наблюдательских миссий, благодаря которым практически на всех 2009 избирательных участках Армении будет обеспечено присутствие наблюдателей – с целью обеспечения сбалансированного и объективного анализа касательно проведения выборов.

Следует отметить, что наша оценка касательно выборов не будет ограничиваться лишь мониторингом избирательных процедур в день голосования. Мы в курсе и обеспокоены сообщениями о попытках запугивания избирателей, покупке голосов и использовании административного ресурса с целью оказания помощи некоторым конкурирующим силам. Мы продолжаем призывать всех участников выборов сохранять приверженность букве и духу избирательного законодательства РА, призываем соответствующие правоохранительные и избирательные структуры беспристрастно и убедительно реализовать действующие законы. Надеемся, что непосредственные результаты выборов наладят путь к благополучию, миру и прогрессу. Народ Армении достоин этого», – говорится в заявлении.