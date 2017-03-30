Визит Карена Карапетяна в Ашхабад открывает новую страницу армяно-туркменского сотрудничества

Премьер-министр Карен Карапетян совершил официальный визит в Туркменистан, где был принят президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Приветствуя правительственную делегацию Армении в Ашхабаде, лидер Туркменистана отметил, что в последние годы армяно-туркменские отношения отличаются прогрессом. По его словам, подобные взаимные официальные визиты способствуют развитию отношений по различным направлениям. При этом было подчеркнуто, что Ашхабад заинтересован и придает важное значение реализации в различных сферах взаимовыгодных проектов и программ, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества с Арменией. «Наши народы имеют исторически теплые отношения и связи. Уверен, что ваш официальный визит может наилучшим образом способствовать дальнейшему развитию наших братских отношений в различных сферах экономики – энергетики, транспорта, сельского хозяйства, машиностроения, промышленности. У нас есть большой потенциал сотрудничества, и мы готовы обсудить ваши предложения и идеи», - сказал Бердымухамедов, попросив при этом передать теплые приветствия президенту Сержу Саргсяну.

Высоко оценив уровень армяно-туркменских двусторонних отношений, Карен Карапетян отметил, что этому уровню не соответствует сотрудничество в экономической сфере. «Цель визита – обстоятельно обсудить различные вопросы и проекты экономического сотрудничества, которые позволят активизировать экономическое взаимодействие, увеличить объемы товарооборота, используя имеющийся большой потенциал», - отметил премьер-министр. Собеседники были едины во мнении, что экономическое сотрудничество может стимулировать рост двустороннего торгового оборота. В этом контексте туркменистанский лидер выразил поддержку реализации обсуждаемых между двумя странами взаимовыгодных программ. Стороны договорились продолжить обсуждения в апреле в Ереване на уровне рабочих групп. Затем Карен Карапетян встретился с членами правительства Туркменистана, которых возглавлял на переговорах зампред кабинета министров Дадебай Амангелдиев. Собеседники выразили убежденность, что представленные армянской стороной предложения имеют большую перспективу и могут стать стимулом для дальнейшего развития и укрепления двусторонних экономических связей. Стороны подчеркнули, что конструктивное сотрудничество, в том числе активная деятельность межправительственной комиссии, придадут новый размах дальнейшему углублению отношений. В частности, туркменская сторона выразила заинтересованность в активном сотрудничестве в направлении поставок различных армянских товаров, организации авиарейсов, использования ереванского аэропорта в качестве транзитной зоны, строительства автогазозаправочных станций и др.

В ходе визита Карен Карапетян посетил находящийся в селе Кипчак мавзолей первого президента независимого Туркменистана Сапармурата Ниязова и отдал дань уважения его памяти. Глава правительства также посетил мечеть «Туркменбаши Рухы», где его встретил Верховный муфтий Туркменистана. В сопровождении мэра Ашхабада Карен Карапетян возложил цветы к Монументу Независимости Туркменистана.

Исчерпав тем самым насыщенную программу визита, правительственная делегация вернулась в Ереван.