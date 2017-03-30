Посредники побывали в Ереване и в Степанакерте с неким “планом”

Миротворцы надеются организовать очередную встречу президентов

Находившиеся в регионе сопредседатели Минской группы ОБСЕ завершили свой очередной визит поездкой в Степанакерт, где встретились и провели переговоры с президентом НКР Бако Саакяном. Во встрече участвовал также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Приветствуя гостей, арцахский лидер поздравил новоназначенных французского и американского сопредседателей Стефана Висконти и Ричарда Хогланда со вступлением в должность и пожелал успехов в работе. Стороны обсудили последние тенденции в процессе урегулирования, причем Бако Саакян в этом контексте подчеркнул, что Азербайджан продолжает придерживаться своей деструктивной позиции, нарушая режим прекращения огня и не отказываясь от жесткой антиармянской, воинственной риторики. В этой связи Саакян вновь поставил вопрос о необходимости внедрения механизмов, направленных на сохранение режима прекращения огня и выявление нарушений, назвав это одним из ключевых компонентов мирного процесса. После встречи состоялась встреча дипломатов с журналистами, во время которой прозвучал ряд достаточно любопытных высказываний. Так, например, российский сопредседатель Игорь Попов отметил, что, рассказав карабахской стороне о результатах переговоров в Ереване и в Баку, миротворцы обсудили вопрос относительно реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. «Мы выслушали позицию каждой из сторон. Продолжение этого разговора у нас будет в Вене, на встрече Минской группы. Мы также предполагаем встретиться с руководством ОБСЕ», - сообщил Игорь Попов. Именно в этом контексте обсуждалась перспектива расширения числа полевых офицеров-наблюдателей группы Анджея Каспршика. «Достигнута договоренность об увеличении его группы на семь человек (армянские стороны, напомним, выступали за большее увеличение контингента наблюдателей, но Баку против категорически. – Ред.). Есть еще ряд вопросов, связанных с техническими моментами. Анджей Каспршик изложил свое видение, как это можно будет сделать. Это будет одна из тем, которые мы будем обсуждать в апреле, я надеюсь», - отметил российский дипломат. А вот на вопрос о том, не обсуждалась ли вероятность присоединения Степанакерта к переговорному процессу, посредник ответил отрицательно.

По словам нового французского миротворца Стефана Висконти, ведется «активный и насыщенный диалог со сторонами конфликта». При этом отнюдь не все аспекты и элементы посреднической работы становятся известны широкой публике, ибо дипломатия – область, где широкая гласность, мягко говоря, отнюдь не всегда приветствуется. И в данном случае переговоры по-прежнему «носят конфиденциальный характер». По словам Висконти, для того чтобы переговоры были продолжены, необходимо полное исключение случаев нарушения перемирия. А для того чтобы достичь каких-либо результатов, «стороны должны идти на взаимные уступки». Французский дипломат повторил приглашение президента Франсуа Олланда организовать очередную встречу руководителей противоборствующих сторон, если, конечно, Серж Саргсян и Ильхам Алиев сочтут, что для такой встречи пришло время. Кстати, говорил французский дипломат не только о политике. Рассказав, что не раз бывал на Кавказе, он сказал, что в Степанакерт попал впервые и удивлен красотой столицы Арцаха. Это, как сказал Висконти, стало для него сюрпризом.

Напомним, что днем ранее после переговоров в Ереване с представителями СМИ встретился американский сопредседатель Ричард Хогланд. По его словам, «на столе переговоров лежит план», который сопредседатели не называют «планом Лаврова», однако сам документ существует, и можно предположить, что предложения главы российского МИД, о которых недавно много говорилось, так или иначе нашли в нем свое отражение. В противном случае вряд ли Хогланд упомянул бы о нем. Кроме того, американский дипломат сообщил, что вскоре состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и посвящена она будет «подготовке встречи президентов», скорее, как скорректировал самого себя Хогланд, «для подготовки почвы для встречи президентов». По словам Хогланда, «пришло время для возобновления переговоров». Миротворцы, сказал он, «не могут позволить, чтобы этот длительный конфликт был решен посредством насилия». Поэтому сопредседатели «должны найти самое позитивное решение».

Против такого подхода возразить нельзя. Да только вот – кому это все говорится? Ведь именно в дни пребывания посредников в Армении и Арцахе азербайджанская сторона вновь стала интенсивно нарушать режим перемирия на линии огня. В результате одного из огневых налетов смертельное ранение получил солдат АО НКР Арцаха Артак Рафаелян. Как видим, позиции сопредседателей и Баку по-прежнему сильно расходятся.