В современном мире очень много вызовов, надо быть готовыми ответить на них

Ереван сильно заинтересован в скорейшем становлении Евразийского экономического союза

Президент Серж САРГСЯН дал эксклюзивное интервью председателю Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радику БАТЫРШИНУ.

– Предлагаю начать с произошедшего недавно теракта в Лондоне. Снова по безоружным людям едет террорист на автомобиле, давит туристов, все это происходит в городе, мэр которого – этнический мусульманин, в городе, который славен своей толерантностью. Если в Европе и есть место, где не притесняют мусульман, то это Лондон, столица Великобритании. Как бы вы могли прокомментировать этот трагический вызов?

- Терроризм – зло, которое может появиться в любом месте, поэтому нужно все время быть бдительным, нужно все время предпринимать меры. Я прекрасно понимаю, что и в Лондоне, и в Париже много средств тратится на безопасность, но это преступление, совершение которого невозможно предугадать. Одно дело, когда прослеживаются группировки, когда есть видимый враг, другое дело, когда под маской беженцев в любую страну могут просочиться люди, у которых задача совсем другая. Против этого бороться очень и очень сложно. Терроризм – очень опасное явление. В первую очередь надо выразить соболезнования всем, кто пострадал, и пожелать удачи всем, кто борется против этого зла.

– В этом году исполнится 25 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 15 лет со дня образования Организации Договора о коллективной безопасности. В чем выгода этого объединения?

- Договор о коллективной безопасности не направлен против кого-либо. Подписавшие его государства исходили из необходимости сплочения усилий для обеспечения безопасности в зоне ОДКБ, поэтому здесь речь не идет о частной выгоде. Речь идет о коллективной выгоде, которая получается совместными усилиями. Наш подход конкретно такой, и чем быстрее будет адаптация ОДКБ к современным реалиям, тем лучше будет для всех участников Договора о коллективной безопасности.

– Если составить список угроз для стран ОДКБ вообще и Армении в частности, как бы вы его определили?

- В современном мире угрозы появляются в разных видах, угрозы безопасности очень разнообразны. Конкретно для нас – это состояние, которое сложилось в нашем регионе. То есть желание Азербайджана силовым методом решить карабахский вопрос. Мы объявили им, и мы на самом деле есть гаранты безопасности населения Нагорного Карабаха, поэтому для нас первая угроза, первый вызов именно это. Армения находится приблизительно в 400 километрах от зоны действий ИГ. Это означает, что события, которые происходят на Ближнем Востоке, имеют непосредственное отношение к нашей безопасности. Если учесть, что в действия ИГ вовлечены многие граждане стран-членов СНГ, то рано или поздно в нашем регионе появятся люди, которые уже имеют военный опыт, у которых варварские методы и которые могут внести дополнительные сложности и в без этого хрупкую стабильность. Мы уже, к сожалению, наблюдаем по ту сторону соприкосновения арабскую речь и другие голоса. Нам кажется, что постепенно люди, которые ушли с Ближнего Востока, начинают быть вовлеченными в конфликты в нашем регионе. Это, конечно, очень и очень опасно. Есть много и других вызовов в современном мире, их не перечесть, их очень и очень много.

– Какую Вы видите роль Армении в Организации Договора коллективной безопасности?

- Армения является государством-учредителем ОДКБ, это обстоятельство накладывает дополнительные обязательства на Ереван. Мы свою роль видим в четком выполнении своих обязательств и установленных требований нашей организации. Потому что это является, по-моему, первым делом, которое должны делать все члены организации, которые хотят, чтобы она была сильной. Мир меняется. Только что мы говорили о террористической угрозе. 25 лет назад о ней, наверное, не думали, что она вообще появится и к тому же в таких масштабах. Поэтому наша организация должна адаптироваться, развиваться, мы за развитие организации. В прошлом году в Ереване на заседании Совета мы приняли стратегию коллективной безопасности до 2025 года. С самого начала нашего председательства это было для нас первейшей задачей, и мы смогли ее выполнить. В этой стратегии намечены основные ориентиры развития нашей организации по всем направлениям. Я думаю, и для Армении, и для других заинтересованных членов нашей организации важно развитие ОДКБ.

– Вы дважды были министром обороны Армении. Удалось ли Вам провести какие-то идеи, собственную линию по реорганизации, модернизации или адаптации ОДКБ?

- Думаю, что некрасиво присваивать коллективную работу, но скажу, что 1993-1995 годы были периодом становления организации, периодом формирования механизмов, работы уставных органов, в том числе и Совета министров обороны. С 2000 года началось развитие нашей организации, впервые в 2001 году в Ереване было принято решение о создании первого военного составляющего организации. Были созданы Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР), в состав которых входили подразделения из российских вооруженных сил, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Это подразделение было создано для противодействия терроризму и агрессии. Я считаю, что именно в 2001 году было заложено начало, а потом уже пошли Коллективные силы быстрого реагирования и так далее. От работы уставных органов очень многое зависит. Конечно, решающее слово - за руководителями государств, за советом, но предложения вносят уставные органы, и я доволен, что в течение девяти лет был членом Совета министров обороны, а дальше секретарем Совета безопасности, министром внутренних дел и так далее. Работа в уставных органах помогает нам правильно ориентироваться.

– ОДКБ часто сравнивают с другими военно-политическими союзами, такими как НАТО или ушедший в историю Варшавский договор. В чем Вы видите сходство с другими военно-политическими организациями и в чем отличия?

- Я не стал бы сравнивать, проводить параллели между организациями, потому что каждая организация при создании преследует свои цели, свои задачи и становление каждой организации происходит по-своему. Мы должны учесть тот путь, который прошли организации со стажем, ничего плохого нет в том, чтобы перенять положительный опыт. Я считаю, что цели и задачи, которые перед собой поставили государства при создании Договора, вполне достижимые и устраивают, я полагаю, всех членов ОДКБ. Поэтому я еще раз повторю - наша задача заключается в развитии ОДКБ, мы должны развиваться, чтобы другие попытались нас сравнивать с другими организациями.

– Вы сказали, что опасность, которую не ждали, прошла по границам ОДКБ, между Арменией с Ближним Востоком. За несколько лет, казалось бы, несуществующая, запрещенная в СНГ группировка «Исламское государство» продвинулась и стала настоящей угрозой для наших стран. Как Вы оцениваете роль ОДКБ и роль государств, входящих в ОДКБ, в борьбе с угрозой ИГ?

- Я думаю, что мы могли бы более активно помогать Вооруженным силам России в выполнении этой большой и важной задачи. РФ вносит очень большой вклад в эту борьбу, и мы, я еще раз повторю, должны нести какую-то часть и этой ответственности, и этих усилий. Тем более для Армении это важно еще и потому, что на Ближнем Востоке проживало огромное количество наших соотечественников, как известно, ИГ особенно жестоко действует против нацменьшинств, тем более против христианских. От этого сильно пострадали мои братья и сестры, проживающие в Сирии и Ираке. Конечно, чем быстрее боевики ИГ будут уничтожены, тем лучше для всего человечества. Мы готовы и далее оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу, который очень сильно пострадал. Я думаю, что усилия, которые сейчас прикладывает Россия, Вооруженные силы РФ, увенчаются успехом.

– Вы предлагали Владимиру Путину помощь ВС Армении?

- Во всяком случае политическая поддержка всегда была. Думаю, в эфире говорить…

– Хорошо, оставим это за пределами военной тайны. Еще одна тема, связанная с «Исламским государством», – миграция беженцев из стран Ближнего Востока в Европу. Не секрет, что часть из них представляет собой так называемые «спящие ячейки» в рамках террористического интернационала. Как Вы рассматриваете возможности ОДКБ по борьбе с этой угрозой?

- Мы должны уделять большое внимание работе наших специалистов и полиции. Чем дальше, тем больше раскрывается мир, раскрываются наши страны, многие страны устанавливают безвизовые отношения. Параллельно с этим мы должны увеличить возможности служб, которые обеспечивают нашу безопасность. Угроза, конечно, существует. Невозможно сейчас построить занавес, чтобы никто к нам не приехал и ничего не сделал. Нет другого метода для обеспечения безопасности, кроме как уделить большое внимание работе спецслужб, которые должны предотвращать теракты.

– Часть командиров «Исламского государства» – выходцы из Советского Союза. По вашему мнению, ОДКБ должна бороться с этой угрозой? Ведь после неминуемой, надеюсь, победы над ИГ на территории Сирии и Ирака часть этих боевиков переберется на территорию Содружества. Границы прозрачны, у нас нет между государствами виз. Как ОДКБ будет бороться с этой опасностью?

- Я думаю, что выполнение решений ОДКБ всеми участниками уже будет большое дело. Мы в рамках ОДКБ принимали несколько решений и в законодательном порядке, и в апеллятивном, нам есть чем заниматься. Очень и очень важно, чтобы во всех странах было четкое понимание, что не бывает своих и чужих террористов, что использование террористов приведет к непоправимым последствиям. Очень важно тесное сотрудничество наших правоохранительных органов в борьбе против этих людей, и оно с каждым днем должно возрастать.

– Вы упомянули проблемы, которые существуют в ЕАЭС. Если ОДКБ как организация уже состоялась, то ЕАЭС – организация молодая, участники не скрывают и даже публично обсуждают существующие проблемы. Можно ли эти проблемы назвать противоречиями, или это слишком жесткое определение?

- Думаю, что еще рано говорить, противоречия ли это или же вопросы, в решении которых заинтересованы члены союза. Но вы не сможете привести хоть один пример серьезных организаций, у которых не было проблем. Если бегло посмотреть на историю создания Евросоюза и его развитие, можно убедиться, что на становление новой организации требуются большие усилия и, самое главное, - время. Очень важно, чтобы члены объединения были заинтересованы в скорейшем его становлении. Здесь, я думаю, Ереван имеет особую ответственность, потому что представитель Армении является председателем комиссии, от четкой работы которой зависит очень многое. Мы сильно заинтересованы в становлении Евразийского союза.

– Вы упомянули о том классическом примере, что союз - это объединение, выгодное людям. Я могу точно сказать, что мне это выгодно. Я много раз был в Армении, а теперь первый раз приехал сюда по внутреннему российскому паспорту и даже без миграционной карты, которую забыл в России. А ведь всего месяц, с 23 февраля, действует положение об облегченном режиме пересечения границы. Почему Вы пошли на открытость до такой степени, несмотря на угрозы, о которых Вы говорили ранее?

- Я думаю, что это естественно. Свободное передвижение именно и означает, чтобы меньше было препятствий. Зачем нам дополнительные сложности? Но вопрос даже не в этом. Это выгодно Армении. Выгодно, потому что гораздо больше появится туристов, людей, которые хотели бы без препятствий приехать в Армению. Это не только туризм и экономика, но и общение людей. Мы обязаны работать на дружбу и сотрудничество, самая лучшая работа - это общение людей. У нас в одно время на объектах инфраструктуры работали люди главным образом со знанием английского языка, а сейчас все гостиницы и рестораны ищут людей с хорошим русским языком. Потому что это востребовано. Мы долго шли к этому, но добились. Это очень хорошее событие. В течение всего месяца тысячи россиян по своим паспортам побывали в Армении. Это означает, что со временем это будут уже сотни тысяч людей.

– Если ОДКБ - это безопасность, СНГ - мир государств бывшего Советского Союза в едином культурном пространстве, а ЕАЭС - единый рынок труда и капитала, то телерадиокомпания «МИР» - это единое информационное пространство. Что бы вы пожелали нашим телезрителям, зрителям телеканала «МИР» во всех странах?

- Я хотел бы, чтобы все телезрители поблагодарили телеканал за предпринимаемые усилия. Канал становился вместе с организациями и прошел трудный путь. За последние 7-8 лет я вижу большое продвижение и увеличение аудитории. Есть интерес к «МИРу». Я думаю, что это первое необходимое условие для успешной деятельности канала, а дальше коллектив журналистов проведет идеи, которые одобрены руководителями государств. Конкретно гражданам, которые смотрят телеканал «МИР», я желаю благополучия, здоровья, чтобы вопросы безопасности и экономические вопросы решались таким образом, как они хотят.