Дан старт “Клубу инвесторов Армении”

В минувшую субботу в Ереване с участием премьер-министра РА Карена Карапетяна и более 30 армянских предпринимателей из РФ был дан старт деятельности непубличного договорного инвестиционного фонда “Клуб инвесторов Армении”.

Цель клуба, зарегистрированного Центральным банком – с привлечением внутренних и внешних частных финансовых средств содействовать развитию таких важных для экономики сфер, как энергетика, в том числе производство альтернативной энергии, энергетические и туристические инфраструктуры, горнорудная промышленность, переработка руды, пищевая и легкая промышленность. Фонд, управляющим которого является ООО “Фора Капитал”, будет действовать при участии капитала новых и действующих компаний в виде приобретения облигаций и недвижимости, а также предоставления займов.

Стоит отметить, что еще 25 января этого года проживающие в РФ армянские предприниматели приняли декларацию об участии в бизнес-программах правительства РА. «Мы - представители деловых кругов армянской диаспоры Российской Федерации – разделяем цели и задачи отмеченных реформ, направленных на трансформацию Армении в безопасное, справедливое, современное, высокоинтеллектуальное и динамично развивающееся государство; основываясь на принципах солидарности всех армян и в духе партнерства, выражаем нашу готовность принять посильное участие в совместных с правительством РА инициативах и бизнес-программах», – говорилось в декларации.

В своей приветственной речи премьер-министр Карен Карапетян отметил: «Я знаком с каждым из представителей этого клуба, с большинством из них у меня дружеские отношения. В действительности этот клуб будет для нас переломным не только по той причине, что поступят здоровые и долгосрочные инвестиции, долгосрочные бизнес-программы, но и потому, что у нас появится новая корпоративная культура. Во время встреч с гражданами я неоднократно говорил – многочисленные страны, которые за последние 20-30 лет поменяли качество, стояли перед проблемами не меньше наших. Но их смелость, амбициозные планы, прагматичность и рационализм, воля, целеустремленность, а в некоторых случаях и жесткость привели к тому, что они изменили страну. Почему у нас не может быть хорошей страны? Почему другие могут, а мы нет?»

Карен Карапетян отметил, что каждый из членов «Клуба инвесторов Армении» своей историей, примером создал бизнес-империю и в Армении они изменят качество. «Кроме этого, у каждого из представителей клуба есть большой круг знакомых, и этот клуб станет мостом между их кругами, их капиталом, связанными с их делом людьми и нашей страной. Создание в Армении этого клуба также будет способствовать восполнению пробелов в финансовой сфере и на рынке капитала, а также развитию. Представители клуба своим моральным образом привнесут новую культуру в бизнес-элиту, что весьма важно. Я приветствую вас всех и выражаю глубокую признательность. Отдельную благодарность хочу выразить нашему другу, большому другу Армении, меценату, инвестору Самвелу Карапетяну. Никто из вас не представляет, какую важную работу вы проделали. Уверен в том, что сотрудничество этого клуба с правительством будет весьма предсказуемым и понятным. Одно мы говорим отчетливо – мы партнеры каждого бизнесмена», - отметил премьер-министр.

«Придаю чрезвычайную важность тому, чтобы клуб был успешным. И основанием для этого будет служить то, что он является не благотворительным клубом, а клубом агрессивного бизнеса», – резюмировал Карен Карапетян.

В ожидании “новых сюрпризов” от главы правительства

После церемонии официального старта премьер-министр Армении Карен Карапетян и президент группы компаний “Ташир” Самвел Карапетян ответили на вопросы журналистов.

Мы зафиксировали программу на $3,2 млрд. Есть проект, источники финансирования, мультипликативный эффект и пр. … Ожидаем, что благодаря деятельности клуба кроме $3,2 млрд будут и другие инвестиции», - заявил премьер-министр. Самвел Карапетян в свою очередь отметил, что российские бизнесмены намерены содействовать всем программам правительства для обеспечения процветания Армении. “Поэтому я могу сказать как от лица группы “Ташир”, так и от имени наших друзей, которые собрались сегодня здесь, что мы будем принимать самое активное участие в работе этого клуба”, - добавил он.

Комментируя работу правительства Армении во главе с Кареном Карапетяном, президент ГК “Ташир” отметил, что главе армянского правительства предстоит продемонстрировать еще много сюрпризов, “вы очень удивитесь”. “Он начал всего лишь несколько месяцев назад, однако меня удивляет его столь боевой настрой. Повторюсь – мы поддержим и будем содействовать, и я уверен, что в ближайшее время каждый день будут забиваться голы”, - сказал он.

Карен Карапетян, говоря о своих ожиданиях в контексте работы “Клуба инвесторов Армении”, отметил изменение бизнес-климата, формирование новой культуры, изменение культуры бизнес-элиты, активизацию финансового рынка и рынка капитала. “У членов клуба есть партнеры по всему миру, и я ожидаю, что их участие приведет к тому, что этот клуб станет мостом к крупным финансовым рынкам и бизнес-структурам”, - сказал он. Премьер выразил убеждение в том, что Клуб внесет качественное изменение в бизнес-среду Армении. “Более того, я не просто ожидаю, а уверен, поскольку это первый пример, когда государство не участвует. Это полностью частный клуб, который имеет бизнес-цели, которые мы должны реализовать”, - пояснил он.

В заключение премьер-министр, обращаясь к присутствующим, сказал: “Вы не представляете, насколько я заинтересован, более того – уверен в том, что вы никогда не пожалеете, что пошли на этот шаг. Мы тем самым изменим атмосферу в Армении”.