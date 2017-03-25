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В Номере // ПОЛИТИКА // Выборы-2017

Выборы-2017

Народная партия Европы: выборы в Армении станут проверкой на прочность демократии

Накануне предстоящих парламентских выборов президент Европейской народной партии Джозеф Дол выпустил видеопослание в поддержку Республиканской партии Армении.

«Обращаюсь к вам с теплыми пожеланиями успеха на парламентских выборах 2 апреля. Эти выборы станут первыми после конституционного референдума в 2015 году, в результате которого Армения стала парламентской республикой. Эти выборы также будут первыми, которые пройдут в рамках нового Избирательного кодекса, инициированного Республиканской партией. Они дают серьезную возможность проверить прочность демократии в вашей стране. Очень важно, чтобы выборы прошли свободно, прозрачно, мирно и в соответствии с международными стандартами. Я убежден, что ваше руководство будет делать все возможное, чтобы организовать такие выборы. И сделано это будет не с целью удовлетворения международных партнеров, но в интересах своей страны и её граждан. Не вызывает сомнений то, что свободные и справедливые выборы являются необходимым условием для дальнейшего углубления отношений между Арменией и ЕС, которые будут развиваться с помощью парафированного недавно соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Граждане Армении первыми получат преимущества, так как устоявшаяся демократия может сделать Армению сильнее», - отметил Джозеф Дол, добавив, что все политические силы ответственны за успех выборов, но в первую очередь - Республиканская партия, как находящаяся у власти партия. Президент ЕНП отметил в своем послании, что в Европе в последние годы прогрессируют популистские и экстремистские партии. «К счастью, популисты не смогли достичь успеха в Нидерландах, но нас ожидает много важных избирательных процессов, в том числе и в моей стране, и я даже не хочу представить себе бедствия, которые может принести Франции и Европе победа Марин Ле Пен. Я хочу, чтобы избиратели в вашей стране продолжали доверять таким ответственным силам, как Республиканская партия Армении, и избегали популистских идей. Но для этого вы должны быть в состоянии услышать их и реагировать на их проблемы и ожидания. Дорогие товарищи, я желаю успеха вашим кандидатам, так как Республиканская партия Армении может провести свою страну по правильному пути», - подытожил глава ЕНП.

 

 

 

 

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