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В Номере // ПОЛИТИКА // Он обладал редким для политика качеством – умением мирить и объединять

Он обладал редким для политика качеством – умением мирить и объединять

Он обладал редким для политика качеством – умением мирить и объединять

Ровно десять лет назад безвременно ушел из жизни бывший премьер-министр и лидер РПА, государственный и политический деятель Андраник Маргарян. В Ереванском пантеоне имени Комитаса, где похоронен премьер, вместе с родными и близкими его память почтят соратники по партии, бывшие коллеги, высшее руководство страны и рядовые граждане.

 

Андраник Маргарян занимал пост премьер-министра с 2000 по 2007 годы и был одним из лидеров правящей Республиканской партии Армении. Он скончался 25 марта 2007 года в возрасте 55 лет от сердечного приступа. В партийном списке на парламентских выборах 2007 года, назначенных на 12 мая, он шел под первым номером.

Андраник Маргарян родился в 1951 году в Ереване. В 1972 году окончил факультет технической кибернетики Ереванского политехнического института, получив квалификацию инженера вычислительных машин. Впоследствии работал по специальности до 1995 года, когда был впервые избран депутатом в парламент республики. Его политическая деятельность началась еще в середине 1960-х годов со вступления в Национальную объединенную партию, преемницей которой впоследствии стала Республиканская партия Армении (РПА). В 1974 году Андраник Маргарян, неоднократно выступавший с критикой тоталитарной советской системы, был осужден за антисоветскую агитацию на два года лишения свободы. В годы карабахской войны Андраник Маргарян принимал активное участие в работе по созданию добровольческих отрядов, отправке в Арцах оружия, боеприпасов и продовольствия, участвовал в боевых действиях.

А.Маргарян возглавил правительство республики в 2000 году, в достаточно сложной для страны ситуации, вскоре после “расстрела парламента”, сменив на этом посту Арама Саркисяна - младшего брата погибшего премьера Вазгена Саркисяна. Он стал десятым по счету главой правительства с момента провозглашения независимости и сохранял этот пост в течение семи лет, во многом благодаря своему удивительному умению находить политические компромиссы и сглаживать конфликты во имя более высоких государственных целей. В этом заключался его патриотизм – он никогда не превращал своих политических оппонентов во врагов, справедливо полагая, что на Родине все свои.

Характеризуя Андраника Маргаряна, его коллеги и друзья неизменно отмечают именно это его главное и редкое для политика качество - он умел мирить и объединять людей, вне зависимости от того, кто к какому политическому лагерю относился. Нет такого человека, с которым у него были бы напряженные отношения, утверждают его сопартийцы, подчеркивая, что он побеждал своих оппонентов добротой, не отвечая злом на зло. При этом возглавляемое им правительство добилось устойчивых экономических показателей.

Год назад, в 2016 году, правящая Республиканская партия, переняв опыт ряда европейских партий, учредила политическую школу, назвав ее именем Андраника Маргаряна. В феврале этого года 100 первых выпускников школы в торжественной обстановке получили аттестаты. Почти половина из более чем ста слушателей этой первой в республике партийной политической школы - беспартийные или члены других партий, и этот факт символичен в плане традиций единения, заложенных Маргаряном на политическом поле страны.

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Последнее обновление ( 25.03.17 10:54 )

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