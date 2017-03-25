Наблюдатели ПА ОБСЕ будут следить за ходом выборов в парламент

Действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц назначил Игнасио Санчеса Амора (Испания) Специальным координатором, который возглавит группу из 250 краткосрочных наблюдателей ОБСЕ за ходом парламентских выборов в Армении.

Гейр Йорген Беккеволд (Норвегия) будет выполнять функции главы делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В состав делегации войдут около 55 парламентариев из 23 стран.

«Наблюдатели и я тщательно следим за избирательным процессом в Армении. Эти выборы станут первыми, проводимыми в соответствии с измененной Конституцией, ознаменовав переход от полупрезидентской к парламентской республике», – заявил Игнасио Санчес Амор. Парламентская ассамблея ОБСЕ ранее наблюдала за выборами в Армении в 1995, 1998, 1999, 2003, 2007, 2008, 2012 и 2013 годах. На выборах 2 апреля 2017 года ПА ОБСЕ будет сотрудничать с миссиями БДИПЧ/ОБСЕ, а также Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента.







