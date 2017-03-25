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В Номере // ПОЛИТИКА // В Ереване стартовал процесс печати избирательных бюллетеней

В Ереване стартовал процесс печати избирательных бюллетеней

В издательстве «Тигран Мец» вечером 23 марта стартовал процесс печати избирательных бюллетеней на предстоящих 2 апреля парламентских выборах.

Сообщается, что руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии Армении Левон Григорян привез образцы избирательных бюллетеней в электронном виде в издательство, где около 20:00 официально стартовал процесс печати. Сотрудники издательства взяли образец бюллетеня блока «Выход», очередной номер которого 1, и подробно рассказали о процессе «создания» избирательного бюллетеня – документа конституционной важности. Левон Григорян в беседе с журналистами сообщил, что для каждой партии или блока партий будет распечатано 2 млн 716 тыс. 600 бюллетеней, а в целом издательство распечатает 24 млн 449 тыс. 400 бюллетеней.

Отметим, что на первой странице избирательного бюллетеня напечатаны название, очередной номер партии или блока партий, а также имена, фамилии и отчества первых трех кандидатов общегосударственной части предвыборного списка партии или блока партий. На второй странице напечатаны территориальные списки партий или блоков партий.

 

 

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