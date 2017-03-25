WCFDavos/Yerevan: “В правильное время, в правильном месте, с правильными людьми”…

В Ереване в эти дни проходил всемирный коммуникационный форум WCFDavos/Yerevan. «От кризиса к развитию – силой коммуникации» - таков слоган мероприятия, организованного в сотрудничестве с Армянской ассоциацией по связям с общественностью (APRA).

Общаясь с журналистами, президент ассоциации Ара САГАТЕЛЯН сообщил, что анонс появился на сайте Давосского коммуникационного форума еще месяц назад. “Специалисты и приглашенные гости писали из аэропортов на своих аккаунтах в Twitter, Facebook, что едут в Армению. То есть удалось получить определенный мультипликативный эффект: большая аудитория начинает понимать, что в Армении есть профессиональная среда - это еще одно эффективное средство для представления нашей страны, – сказал Ара Сагателян, отметив: - Например, в форуме участвует представитель The Huffington post, у которого в Twitter 1 млн подписчиков…» - “А как насчет поездки в Арцах?” - поинтересовались журналисты. В ответ А.Сагателян сказал, что сегодня это невозможно, но только потому, что у участников плотный график. «У них такой авторитет, что их не испугаешь экстрадицией из Беларуси», – добавил он. Ара Сагателян отметил также, что одна из целей форума – обмен опытом, а также качественными и эффективными “инструментами” работы в сфере информации. Выступая уже на открытии, Ара Сагателян в своем слове отметил: «Развивающаяся и меняющаяся с каждым днем информационная среда создает новые возможности, бросая новые вызовы. Мы действуем в условиях политики “постправды” (post-truth politics), которая в эпоху социальных сетей характеризуется условным снижением важности объективных фактов. Вместо них на первый план выходят комментарии и эмоции… Специалисты по коммуникациям и медиа продолжают искать пути, которые обеспечат доступность и безопасность информации, реализацию права на свободу слова. В этом плане важен продолжительный диалог между властями и обществом, всеми участвующими в политических процессах силами посредством традиционных СМИ и новых платформ”…

Поприветствовала собравшихся и исполнительный директор Ассоциации всемирного коммуникационного форума Янина Дубейковская. Она отметила, что в прошлом году в Давосе всех впечатлило выступление представителей Армении – Армена Тавадяна и Татевик Пирумян. «Многие из наших гостей до этого не слышали об Армении, о чем я сожалею. Армен и Татевик просто открыли им глаза, люди поняли, что за страна Армения. И весьма логично, что сегодня форум проходит именно здесь», – сказала она. При этом Дубейковская поблагодарила компании, оказавшие содействие в организации форума. «У каждой страны свой уникальный опыт, и мы пригласили на форум экспертов со всех материков, чтобы стало понятно не только, какой большой наш мир, но и каким маленьким он может быть, когда люди встречаются в правильном месте в правильное время. И сегодня мы в правильное время находимся в правильном месте с правильными людьми», – сказала она, подчеркнув, что впечатлена гостеприимством армянского народа, улыбками людей.

Мессидж Ара и Янины подхватили и развили участники последующих дискуссий. Так, к примеру, исполнительный директор Общественной радиокомпании Армении Арман САГАТЕЛЯН.

По его словам, Армения – одна из немногих стран, которая после распада СССР постоянно находилась в кризисной ситуации – ситуации войны, информационной пропаганды и пр… Он отметил также, что Армения входит в число 14 стран, где в интернете полностью отсутствует какая-либо цензура. «В такой ситуации активируется, например, экспертно-профессиональное сообщество, которое пытается сформировать собственные саморегулирующиеся механизмы», – подчеркнул Арман Сагателян. В качестве примера он привел группу «Медиаграмотность» в соцсети Facebook, в которой журналисты и эксперты говорят о проблемах, существующих в информационном поле. Он также обратился к апрельской войне 2016 года, отметив, что в отличие от СМИ соседнего Азербайджана наш сегмент медиа и соцсетей продемонстрировал явное превосходство. «Мы никогда не ограничивали свободное передвижение представителей СМИ. Наоборот, обеспечив условия безопасности, мы разрешили вход международных платформ в зону боевых действий - на территорию Нагорно-Карабахской Республики, предоставив возможность для работы и подготовки материалов», – отметил Арман Сагателян, заключив. - Свобода слова не означает - вседозволенность. У нас пока больше прав, нежели обязанностей. Однако преимущества очевидны – это наша эволюция и развитие. В отличие от закрытых систем мы более стабильны, обладаем большим интеллектуальным и креативным потенциалом и способны развиваться и реагировать на новые вызовы».

К слову, упомянутый Ара Сагателяном колумнист влиятельного американского издания The Huffington Post Шон Гарднер говорил о значении социальных медиа, механизмов их правильного использования в сферах бизнеса, культуры и пр… Шон Гарднер отметил также, что собирается рассказать о поездке в Армению в своей колонке в The Huffington Post. Из приглашенных гостей слово взял исполнительный директор развивающей деятельность в сфере брендинга, маркетинга и коммуникаций компании DonValley Солли Моенг. Он считает, что для достижения прогресса в брендировании Армении нужно более активно представлять миру нашу страну. «Когда речь идет о брендировании, следует различать его виды. Есть брендинг страны, марки, человека. Для достижения прогресса нужно говорить об этом постоянно”, – сказал Солли Моенг, отметив, что в Армении впервые. - Я рад и воодушевлен. Уверен, что коммуникации построят мир. Это - мост, который связывает людей и страны”.

В целом если подытожить, на форуме прозвучало немало интересных презентаций и тезисов как от приглашенных гостей, так и от местных экспертов. Но самое главное, пожалуй, в том, что усилиями APRA и WCFDavos Ереван стал коммуникативной площадкой для журналистов, медиаэкспертов, блогеров со всего мира. Практически во всех соцсетях рулили хэштеги WCFDavos и Yerevan: гости форума – люди в своих сферах авторитетные, делились впечатлениями о мероприятии, о городе, о стране. Чем не грамотный брендинг, о необходимости которого говорится не первый год?..