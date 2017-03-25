Правительство

“Перекуры” - отменить!

Немало замечаний сделал на очередном заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян по итогам визитов в области. Благо недочетов пытливый взор премьера заметил премного.

Прежде всего поводом для его возмущения явилось малоприглядное состояние путей-дорог (в приграничных районах они разрушены и требуют ремонта) и отношение к сооружаемым в областях мостам и дорогам – в частности, на автомагистрали “Север - Юг”. «В 9.30 на мостах работающих нет, в 17.30 – все ушли на перекур. Ответственные объясняют – работы укладываются в график. Но если так работают, то сократите эти самые сроки! Просьба ко всем губернаторам – очень жестко, чрезвычайно жестко, отнестись к вопросу!» - отметил глава кабмина.

«При посещении в последнее время многочисленных населенных пунктов стало ясно, что нужно уделить внимание эксплуатации дорог общинного, областного и сельского значения и вопросу пассажироперевозок», - отметил он, дав соответствующие распоряжения министру транспорта. В десятидневный срок Ваган Мартиросян должен представить пилотную программу решения проблем с дорогами в приграничных общинах. После чего обсудить с министрами обороны и ЧС мероприятия по обеспечению безопасного проезда по ним.

Жители областей в ходе предвыборных визитов поведали Карапетяну о целом ряде своих проблем: одни и не мечтают о питьевой воде, иные не в курсе, когда наконец отремонтируют местный детсад. Все оттого, что местные власти составляют программы развития и отправляют их в столицу без какого-либо обсуждения с местным населением. Вывод – отсутствие навыков и умений управления. Замечание премьера и постановление правительства в этой связи: усадить губернаторов за студенческую скамью. Речь о прохождении обязательных курсов территориального управления в Американском университете Армении. «Все они должны пройти переподготовку для повышения эффективности работы», - подчеркнул глава правительства.

Иным поводом негодования варчапета явилось отсутствие информации у отечественного крестьянства – речь, в частности, о программе предоставления сельхозтехники по лизингу. Государство взяло 7% на себя, и приобретать лизинговые тракторы-комбайны сельчане могут лишь под 2%. О чем и не ведают. Министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян получил соответствующее распоряжение: ввести в курс дела людей на селе и как можно скорее. «Никто нигде не знает о том, что мы субсидируем 7%, дабы они взяли 2%-ный лизинг. Стало быть, отныне четко и внятно объясняем крестьянам, куда они могут обратиться с этой целью. Если есть необходимость внедрения соответствующей службы, которая бы помогла советом, то внедряем», - отметил премьер.

«Новые устанавливать на участках, несущих наибольший урон», - заявил глава правительства, коснувшись наболевшего вопроса противоградовых установок. В ходе визита в Арагацотнскую область он задался вопросом: отчего именно здесь сетуют на дороговизну оросительной воды? Бедой же лорийцев явилось отсутствие рабочих вакансий. Карапетян удивился нежеланию создавать новые рабочие места – ведь текстильная промышленность могла бы решить вопрос трудоустройства женщин. Так создайте тому соответствующие условия, призвал глава правительства. Примерно тот же призыв прозвучал и по поводу всех вышеуказанных вопросов. Главное – дождаться их решений и как можно скорее.

35 километров, хоть и в раскачку, но уже построено

Неким оправданием прозвучали данные касательно сооружения автомагистрали «Север - Юг» из уст замминистра транспорта Артура Аракеляна после ряда замечаний, сделанных главой кабмина Кареном Карапетяном на заседании правительства.

Премьер-министр заявил о личных наблюдениях на трассе – ни ранним утром, ни вечером рабочих на мостах обнаруживать не удалось. Либо не пришли, либо ушли на «перекур». Призвав местные власти к порядку, Карен Карапетян заявил: «Я осведомлялся о происходящем и мне заявляли, что все в графике. Может, в таком случае стоит пересмотреть сроки окончания работ, этот самый график?!»

Меж тем замминистра поспешил отчитаться: на бетонной магистральной автотрассе «Север - Юг» построено уже 35 км, на которые затрачено около $70 млн, а в 2018 году будет сдано ещё 42 км. По его словам, на участке между городами Аштарак и Талин активно работает испанская компания Corsan Corviam. На участке дальше на север, из Талина в Гюмри, работает китайская Sinohydro Corporation. Здесь работы планируется завершить в 2018 году. Кредиты на дальнейшие участки кабмин будет привлекать лишь при необходимости, но по возможности станет вовлекать частный сектор. Так, на горных участках в Сюникской области предусмотрено провести тоннели, которые, возможно, станут платными - ведь окажутся удобнее и короче. Но у них останется бесплатная альтернатива в виде горных наземных дорог. «Поскольку здесь есть возможность доходов, то можно привлечь и частные инвестиции», - заметил Аракелян.

Напомним, что 4-полосная трасса «Север - Юг» сократит время следования от иранской до грузинской границы, а также расстояние с нынешних 556 до 495 км за счет выпрямления ряда горных участков и строительства новых, более прямых (от города Арарат через Вайоцдзорскую область до села Нораван Сисианского региона, а оттуда - до города Каджаран). Общая стоимость строительства составит порядка $960 млн, основным кредитором проекта является Азиатской банк развития (около $500 млн).

Кондоминиумы научат управлять, но прежде поправят состояние многоэтажек

Домоуправление в Армении совершенно не развито, и вопрос этот нужно решить, заявил премьер-министр Карен Карапетян.

Он напомнил, что 67% общей собственности многоэтажных зданий пребывает в управлении кондоминиумов, остальное - районных администраций. В то же время очевидно, что самоуправления в отечественном жилфонде практически нет. В результате состояние подвалов, лестниц, лифтов, крыш, мягко говоря, неутешительное.

«Мы должны раз и навсегда масштабно решить вопросы зданий. Государство проведет широкомасштабную программу с привлечением общин, чтобы разом решить проблемы всех зданий и заявить о том, что решаем их в последний раз. После чего следует поднять кондоминиумы на такой уровень, дабы эти структуры наконец заработали. И здесь следует пойти на весьма смелые реформы, - заявил премьер. – Пока же там что-то непонятное. Надо показать им, как работать».

По поручению главы кабмина, министры территориального управления и развития, юстиции, Госкомитет градостроительства и мэр Еревана в двухмесячный срок должны будут собрать данные о многоквартирных зданиях и их имуществе. А также о том, как они управляются (кондоминиум, уполномоченный управляющий). Председателю Госкомитета градостроительства Нареку Саркисяну предстоит в месячный срок представить свое видение повышения эффективности управления многоквартирными зданиями с возможностью привлечения частных инвесторов.

Жителям приграничья вновь идут навстречу

Жителям 25 приграничных сёл вновь помогут оплатить годовые счета за свет и газ.

Замминистра территориального управления Ваче Тертерян заявил, что поддержку получают сёла, перечисленные в одном из прежних постановлений правительства. В список входят по два села Араратской, Гегаркуникской и Вайоцдзорской областей, а также 19 сёл Тавушской области.

Их жители получат частичную компенсацию за расход газа, света и оросительной воды, а также полную компенсацию за налоги на землю и имущество с тех земель, которые находятся под огнём противника. Всего в 2017 году на эти цели будет выделено 929 млн драмов.

Злостные неплательщики налогов – под прицелом, иные – “спят спокойно”

Бизнес, нарушающий закон, должен знать - он под прицелом, заявил премьер-министр Карен Карапетян.

Обратившись к председателю Комитета госдоходов Вардану Арутюняну, он отметил, что работу Мониторингового центра налоговой и таможенной службы следует пропагандировать. «Мы даём понять, что добросовестный бизнес может спокойно работать, а нарушителей держим под прицелом», - пояснил Карапетян.

По его словам, нужно активнее представлять и другие реформы, в том числе отмену НДС на границе с производственного оборудования, начиная с 2018 года. А также «синюю линию» таможенного досмотра - контроль переносится с таможни на реализацию внутри страны.