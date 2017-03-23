Выборы-2017

Тер-Петросян: Карабахский вопрос должен стать определяющим для избирателей

Лидер блока АНК-НПА Левон Тер-Петросян в ходе программы “Вне повестки” на Общественном телевидении Армении коснулся проблемы карабахского урегулирования, отметив, что сейчас самое время погасить пожар конфликта.

По мнению Левона Тер-Петросяна, с 1988 года нет более важного вопроса, чем карабахский вопрос, и для избирателей при голосовании этот вопрос должен быть определяющим. «Все политические силы должны были ответить на один вопрос, на единственный реальный вопрос, который касается процесса урегулирования арцахского конфликта. Это должно было стать чем-то вроде референдума: согласны ли вы на подписание предложенной сопредседательством Минской группы и принятой властями Армении программы урегулирования? Мы говорим: мы согласны. По сути, хоть и не очень четко сформулировано, Республиканская партия также придерживается этой линии, потому что подчеркивается, что нужно приложить усилия для продвижения процесса Минской группы. У других просто сказка, сказка, не имеющая ничего общего с реальностью. Я бы просто призвал избирателей: если вы видите, что на этот вопрос нет четкого ответа «да» или «нет», вы должны проголосовать против этих партий», - заявил он.

По его словам, суть проблемы не между Арменией и Азербайджаном, она носит геополитический характер. «И Армения, и Азербайджан являются членами самых авторитетных международных организаций – ООН и ОБСЕ. Принципы урегулирования карабахского конфликта определили не мы, не Карабах, не Азербайджан, а международные структуры. Процесс карабахского урегулирования не абстрактная площадка, а наделенный конкретными полномочиями совет, которому доверили решить этот вопрос. Речь идет о Минской группе ОБСЕ, которая получила благословение ООН».

Тер-Петросян отметил, что все предложения исходили от этой международной структуры. «Вопрос поставлен конкретно. Есть план урегулирования на основании Мадридских принципов, вокруг которых власти Армении и Азербайджана ведут переговоры уже 10 лет», - сказал он, добавив, что до этого были 6 планов урегулирования, которые по сути отличались друг от друга методологией.

«Пакетный вариант урегулирования был отвергнут, Мадридские принципы пока в процессе, а Ереван и Баку дали принципиальное согласие и ведут переговоры. Никто не оспаривает сами принципы. А принципы следующие – возвращение территорий, неприменение силы или угрозы ее применения, определение права Карабаха на самоопределение. Переговоры ведутся для того, чтобы стороны по возможности нашли наиболее выгодное для себя решение. Однако вначале разногласия были огромны, сегодня же осталось один-два вопроса», - отметил Тер-Петросян.

На вопрос, что Азербайджан всегда отказывается выполнять достигнутые в ходе переговоров договоренности, он ответил, что если Баку не был бы готов к компромиссам, то не участвовал бы в работе Минской группы. «Азербайджан не будет определять статус Карабаха, его определит Минская группа», - сказал Тер-Петросян, отметив, что из всех сверхдержав Россия в наибольшей степени заинтересована в решении карабахского конфликта.

«Народ должен потребовать лишь одного: решите эту проблему, положите конец нашим несчастьям, нашим страданиям, ежедневной гибели наших детей на границах. Народы Армении и Азербайджана должны заставить свои власти пойти на примирение. И я самый фанатичный апологет этой идеи, если можно употребить это слово. Если этого не будет сделано, никакого решения не будет”, - считает Тер-Петросян.

Царукян готов к коалиции

со всеми, кто согласится

на выполнение его программы

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, возглавляющий одноименный избирательный блок, готов сформировать коалицию с любой политической силой, которая согласится на выполнение указанных в программе блока 15-ти пунктов. Отметим, что ранее представитель того же блока Наира Зограбян сделала оговорку, заявив, что они готовы сотрудничать со всеми, но с РПА в коалицию не войдут.

«Первостепенная задача - 15 пунктов. Если они будут выполнены, войдем в коалицию, не будут – значит, ни с кем в коалицию не войдем. Если кто-то желает вступить со мной в коалицию, значит, должны быть выполнены мои обещания моему народу, я не продаю свою честь, и сегодня я не нуждаюсь в том, чтобы быть в политике ради должности, моя задача – отдать долг моему народу», - сказал он в интервью радио «Азатутюн».

Царукян также заявил, что в случае формирования коалиции вступление на должность премьер-министра не является для него приоритетом. «Я говорю, что не нуждаюсь в должности. Если мы увидим нормального человека, значит, он будет это делать. Если не сделает, я сделаю. Возможно, за короткое время: 3 месяца, 6 месяцев,.. наведя соответствующий порядок», - отметил он.