С какой целью белорусский лидер раздул совершенно ординарный случай

Во вторник стали известны подробности инцидента, о котором сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Речь об обнаружении в следовавшем из Армении самолете радиактивного груза. Попытки выдать это за сенсацию успехом не увенчались. Теперь уже смело можно утверждать, что на самом деле вся эта “скандальная” история яйца выеденного не стоит. Остается понять, с какой стати белорусский лидер решил придать такую значимость совершенно ординарному случаю, не заслуживающему, собственно, особого внимания.

Напомню суть дела. В понедельник Александр Лукашенко выступал на совещании с участием руководителей силовых структур страны. Касаясь угроз национальной безопасности, он упомянул о двух свежих примерах. Первый – задержание на польской границе большой партии гранат, начиненных неустановленными химикатами. Второй случай, упомянутый главой государства, выглядел еще более вопиющим. Оказывается, в аэропорту города Гродно на борту грузового самолета, выполнявшего чартерный рейс из Еревана, были обнаружены радиоактивные материалы. Президент в своем выступлении особо отметил факт наличия в этой истории армянского следа и заявил, что сведения о причастности Армении его весьма удивили и опечалили. Лукашенко потребовал от руководства спецслужб расследовать инцидент и доложить ему о результатах. Касаясь ситуации с летевшим из Еревана самолетом Александр Григорьевич сказал: “Это свидетельствует о том, что расслабляться нам никак не пристало. Мы должны держать ухо востро и пресекать попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране”.

Не знаю, нужно ли слова Лукашенко воспринимать как обвинение Армении в том, что она хочет дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Хочется надеяться, что он имел в виду не это. Но то, что высказывания его были некорректными, а главное, не соответствующими действительности – очевидный факт. Президент почему-то не счел необходимым упомянуть о том, что совершенно легальный груз перевозила не армянская, а белорусская компания, и что белорусские власти предоставили разрешение на перевозку, зная о характере груза.

Что же имело место на самом деле? Источавшим радиацию прибором был манипулятор бесконтактного тестирования, взятый в аренду для проверки безопасности функционирования реактора Армянской атомной электростанции. В рамках проекта по продлению срока эксплуатации второго энергоблока АЭС российская компания “Русатом Сервис” еще в октябре 2016-го года заключила с хорватской компанией “Фрид” договор о поставке в Армению оборудования по тестированию. Для доставки манипулятора был заключен контракт с белорусской авиакомпанией “JSC Aircompany Grodno”. Авиаторы доставили оборудование своевременно. 19-го марта тот же авиаперевозчик должен был доставить манипулятор обратно. После посадки в Гомеле самолет через Болгарию должен был лететь в Хорватию. 15-го марта гродненская авиакомпания представила заявку для выполнения рейса и получила разрешение. Следует особо обратить внимание на то, что во всех документах была дана информация о характере груза. То есть белорусские авиационные власти были проинформированы о том, что транспортируется специфичный груз. Но оснований для отказа не нашли, так как были соблюдены нормы, оговаривающие условия перевозки радиоактивных веществ. Министерство энергетики Армении подчеркивает, что “перевозка была осуществлена в соответствии со всеми международными регулятивными правилами, в том числе и с требованиями армяно-белорусского межгосударственного соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

Но, несмотря на это, белорусские пограничники были весьма удивлены, увидев на борту приземлившегося в аэропорту Гомеля груз с маркировкой, свидетельствующей об ионизирующем излучении. Странно, что это стало для них сюрпризом. Вызванные сотрудники группы радиационной безопасности МЧС произвели замеры и убедились в том, что уровень радиации соответствует отмеченному в документах. Белорусское государственное информагентство “БелТА” в тот же день распространило сообщение, в котором говорится: “В ходе изучения компетентными органами представленных сопроводительных документов на груз и подтверждения наличия правовых оснований для перемещения указанного груза транзитом через территорию Беларуси было принято решение о пропуске воздушного судна с грузом через госграницу”. Таможенники и пограничники убедились в том, что нет никаких оснований для претензий. После этого самолет взял курс на Болгарию.

Если у специалистов претензий нет, то откуда же они взялись у политиков? Получается, Александр Григорьевич, мягко говоря, преувеличивал, рассказывая сказки о том, что перевозимый из Армении груз якобы нес в себе угрозу дестабилизации обстановки в Беларуси. Если же высказываться не мягко, а грубо, то можно сказать, что он вводил общественность в заблуждение. Примечательно, что в вопросах, связанных с Арменией, он это делает не в первый раз. Причем важен контекст. Напомню, с заявлением о “страшном грузе из Армении” Лукашенко выступил на совещании силовиков, на котором обсуждались вопросы внешних угроз, исходящих от потенциальных врагов. Гранаты, которые пытались ввезти из Польши для каких-то террористических или диверсионных действий, Лукашенко поставил в один ряд с манипулятором бесконтактного тестирования, который просто транспортировался через Беларусь транзитом и должен был задержаться в пределах страны всего-то минут на сорок.

Можно лишь догадываться о том, с чем связано такое особое отношение Александра Лукашенко к грузу, следовавшему из Армении. Позволю себе предположить, что президенту Беларуси не понравилась жесткая реакция Еревана на его позорное решение об экстрадиции в Азербайджан российско-израильского блогера Александра Лапшина, которого в Баку собираются приговорить к восьми годам лишения свободы за посещение Арцаха. Этот откровенно провокационный шаг официального Минска может стать поводом для ответных резких шагов со стороны Армении. Думается, Лукашенко таким образом хочет нам показать, что с ним лучше не ссориться. Совсем не хотелось бы ссориться со страной, считающейся нашим партнером по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Но действия и высказывания минских правителей все чаще дают поводы задуматься о добросовестности некоторых наших союзников.