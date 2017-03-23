Он еще и поэт...

Почему россиянки хотят замуж за Лаврова

Глава МИДа РФ – образец идеального мужчины для большинства российских женщин. Неизменно элегантный, корректный, умница – лишь немногие из достоинств, приписываемых Сергею Лаврову. Главному дипломату России 21 марта исполнилось 67 лет, отмечает dni.ru.

Мистер Нет – так окрестила Сергея Лаврова западная пресса. Главе МИД России сравнение с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко польстило.

“В одной из иностранных газет меня назвали Мистер Нет. Так называли министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Мне лестно сравнение с великим дипломатом советской эпохи”, – признался Лавров.

Приведем цитату из статьи The New York Times за сентябрь 2013 года. “Во многом работа Лаврова за последние шесть дней стала апогеем его карьеры, которую он посвятил блокированию опасных, как считает Кремль, односторонних действий США. Свои задачи Лавров выполняет настолько эффективно, что ему дали прозвище Мистер Нет, а высокопоставленные американские руководители, включая Хиллари Клинтон и Кондолизу Райс, заявляли, что контакты с ним часто приводили их в ярость. Будучи техническим мастером дипломатии при своем боссе – президенте Владимире Путине, Лавров маневрирует вокруг Соединенных Штатов, предотвращая односторонние военные удары и утверждая роль России”, – писала газета.

Яркая характеристика! Привести в ярость Клинтон и Райс (и все это с фирменной “лавровской” ухмылкой) – высший пилотаж.

Хотя и самому дипломатичному из дипломатов ничто человеческое не чуждо. Иногда и Лавров позволяет себе быть слегка раздраженным. Как, к примеру, в тот знаменательный день, когда на совместной пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии произнес ставшую знаменитой фразу: “Дебилы..!” К кому именно относилось нелестное определение – к слишком шумным журналистам или кому-то другому, так и осталось тайной. Главное, что на имидж российского министра этот инцидент если и оказал какое-то влияние, то только положительное. Россиянки, во всяком случае, в своем кумире не разочаровались.

Те же западные журналисты утверждают, что Лаврова уважают коллеги, называют человеком высокой квалификации, карьерным дипломатом – и все это без толики лицемерия. А собратья по ремеслу в кулуарах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке говорят о нем как о “колоритной и независимой фигуре”. “Высокий брюнет со спортивной походкой, неизменно элегантный – глядя на него, вы часто забывали о том, что перед вами — русский”, – так отозвался о Лаврове один африканский дипломат. Причем еще до того, как Сергей Викторович сел в министерское кресло, его называли корректным человеком, умницей и выдержанным дипломатом, способным на самостоятельное решение и собственную точку зрения.

Говорили, что у главы российского МИДа армянские корни. Мол, Лавров – фамилия отчима, который его вырастил, а отец – тбилисский армянин Калантаров. Больше всего говорили об этом, конечно, армяне, гордясь великим соотечественником. И министр их не разочаровал – признался-таки. На встрече со студентами в Российско-Армянском (Славянском) университете Еревана один из студентов спросил, помогают ли ему в работе его армянские корни. На что Лавров ответил: “Корни у меня вообще-то грузинские – мой отец из Тбилиси, а вот кровь действительно армянская”.

Лавров еще и поэт. Его перу принадлежит, в частности, текст гимна МГИМО:

Учиться – так взахлеб, а пить – так до конца,

Не падать и идти упрямо к цели.

Рассыпаны по миру горячие сердца,

Надежные и в деле, и в веселье.

А еще дипломат поет под гитару. Его супруга вспоминает, что от песен Высоцкого в исполнении Лаврова женщины просто таяли.

Еще одно хобби министра иностранных дел – рафтинг (спуск по горным рекам на плоту). Последние 20 лет Лавров неизменно выкраивает в году две недели и проводит их, сплавляясь по горным рекам на надувном плоту. У спутников министра-туриста есть негласное правило: в это время – никакого радио, телевидения, газет. Абсолютное отключение от внешнего мира.

Лавров – профессионал, так что личных конфликтов у него не наблюдалось. Если не считать, правда, его борьбу с антитабачными распоряжениями генсека ООН Кофи Аннана – в то время, когда российский дипломат был постпредом страны в этой организации. Запрет на курение в штаб-квартире в Нью-Йорке Лавров просто проигнорировал. “Этот дом принадлежит всем членам ООН, и ее генеральный секретарь – всего лишь управляющий”, – отвечал будущий министр на упреки генсека. Коллеги вспоминают, что Лаврову иногда становилось скучно на заседаниях Совета безопасности. Тогда он вставал и шел в ооновский бар, заказывал чашку эспрессо и стакан виски. И демонстративно закуривал.

Ну а мы за родную державу

Постоим, как всегда, не за страх.

Завоюем желанную славу

Мы в лихих петушиных боях.

В общем, будет, видать, не подарком

Этот год. Только нам все равно.

Никаким петухам и цесаркам

Не удастся пустить нас на дно.

Будем жить. Год не может быть лишним.

И признаемся как на духу:

Надо выпить. За нас. С наступившим.

Не забудьте налить петуху.

Эти стихи, посвященные Году Петуха, Сергей Викторович написал 31 декабря 1980 года. Они во многом оказались пророческими. Но и на удивление оптимистичными. Что и понятно – с такими, как Лавров, пустить Россию на дно никому не удастся.

Игорь СИЛЕЦКИЙ