Армению и Турцию можно помирить с помощью ЕАЭС?

Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза могло бы способствовать налаживанию отношений Армении и Турции, сказал EADaily эксперт по Турции, директор российского Центра востоковедных исследований Владимир Аватков.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что когда Ереван и Анкара сядут за стол переговоров, то Россия будет готова оказать им самое активное содействие. В Москве очень хотели бы, чтобы армяно-турецкий участок внешней границы ЕАЭС был открыт для свободного перемещения людей, товаров и услуг. В этой связи, как считает Аватков, учитывая, что Турция начинает укреплять взаимодействие с Россией, можно ожидать и определенного влияния этих отношений на страны Евразийского экономического союза. «Действительно, на данном этапе закрытая граница между Турцией и ЕАЭС в лице Армении многих не устраивает. И некоторая нормализация отношений хотя бы через торговлю могла бы быть полезной всем, в том числе и Армении. К сожалению, исторические разногласия между Ереваном и Анкарой делают на данном этапе невозможным диалог. Но если стороны сумеют как-то «подзабыть» об этих разногласиях и начать выстраивать отношения хотя бы в сфере торговли, то возможно, тогда постепенно будут преодолены и другие барьеры», — сказал Аватков. В целом, как отмечает Аватков, Турция, отходя от Запада, тем не менее не отказывается от своих деструктивных идеологем. Анкара продолжает вести активную внешнеполитическую линию экспансионистского толка на постсоветском пространстве. На этом фоне, как представляется, в задачи России входит вынудить Анкару отказаться от такой деструктивной позиции. «Но на данном этапе отказ Анкары от этих идеологем невозможен по причине предстоящего референдума, который состоится 16 апреля. Националистические тенденции нужны президенту Эрдогану для того, чтобы добиться поддержки населения на референдуме. Если и говорить о каких-то дипломатических инициативах, то только после 16 апреля», — утверждает эксперт. «Убежден, что налаживание отношений между Арменией и Турцией необязательно начинать с решения исторических и геополитических проблем. «Можно начать со вторичных задач — с экономики, к примеру», — говорит востоковед.