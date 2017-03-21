курьер
“Это вы должны мне дать шанс…”

 
Батька совсем плохой стал...

 
Как может первый богач быть оппозиционером?

 
Депутатские 3% годовых - сказка, которую не сделать былью

 
Более 22 тысяч армян получили гражданство России

 
 
Умер Дэвид Рокфеллер

 
На конкурентных рынках монопольные госпоставки пошли на убыль

 
Партия Артура Багдасаряна ответила на предложение блока экс-министров

 
Наших людей без виз ждут во многих странах

 
Ереванский дом канадки “испарился” вместе со всем содержимым

 
“Я просто хочу, чтобы люди рядом со мной жили более или менее сытно”...

 
У министра культуры два особняка в Глендейле

Всего Армен Амирян задекларировал 14 единиц недвижимости!

 
Поспорили из-за пяти тысяч драмов, есть погибший

 
регион
Немцы гонят Эрдогана в дверь, а он лезет в окно

 
Экс-директор российской разведки: свои козыри Ереван использует по максимуму

 
Армению и Турцию можно помирить с помощью ЕАЭС?

 
Заплачет ли Бог из-за Армении?

Мыслящая элита страны призывает оглянуться и признать:

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Стивен Хокинг заявил о намерении полететь в космос
 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 523 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // Армению и Турцию можно помирить с помощью ЕАЭС?

Армению и Турцию можно помирить с помощью ЕАЭС?

Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза могло бы способствовать налаживанию отношений Армении и Турции, сказал EADaily эксперт по Турции, директор российского Центра востоковедных исследований Владимир Аватков.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что когда Ереван и Анкара сядут за стол переговоров, то Россия будет готова оказать им самое активное содействие. В Москве очень хотели бы, чтобы армяно-турецкий участок внешней границы ЕАЭС был открыт для свободного перемещения людей, товаров и услуг. В этой связи, как считает Аватков, учитывая, что Турция начинает укреплять взаимодействие с Россией, можно ожидать и определенного влияния этих отношений на страны Евразийского экономического союза. «Действительно, на данном этапе закрытая граница между Турцией и ЕАЭС в лице Армении многих не устраивает. И некоторая нормализация отношений хотя бы через торговлю могла бы быть полезной всем, в том числе и Армении. К сожалению, исторические разногласия между Ереваном и Анкарой делают на данном этапе невозможным диалог. Но если стороны сумеют как-то «подзабыть» об этих разногласиях и начать выстраивать отношения хотя бы в сфере торговли, то возможно, тогда постепенно будут преодолены и другие барьеры», — сказал Аватков. В целом, как отмечает Аватков, Турция, отходя от Запада, тем не менее не отказывается от своих деструктивных идеологем. Анкара продолжает вести активную внешнеполитическую линию экспансионистского толка на постсоветском пространстве. На этом фоне, как представляется, в задачи России входит вынудить Анкару отказаться от такой деструктивной позиции. «Но на данном этапе отказ Анкары от этих идеологем невозможен по причине предстоящего референдума, который состоится 16 апреля. Националистические тенденции нужны президенту Эрдогану для того, чтобы добиться поддержки населения на референдуме. Если и говорить о каких-то дипломатических инициативах, то только после 16 апреля», — утверждает эксперт. «Убежден, что налаживание отношений между Арменией и Турцией необязательно начинать с решения исторических и геополитических проблем. «Можно начать со вторичных задач — с экономики, к примеру», — говорит востоковед.

 

 

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Серж Саргсян поздравил иранских руководителей
 
Будущий урожай скудным быть не обещает


«Картофельный и абрикосовый мор» отменяется!

 
Раффи Ованнисян присоединился к агитации спустя 15 дней после старта предвыборной кампании

 
Армену Мартиросяну не нравится премьер, покоряющий женские сердца

 
Ученые сравнили крепкий сон с выигрышем в лотерею

 
Ночью -1 +1

 
Ушел по собствен-ному…

 
Полицейские пытались вывезти из Сотка полтора центнера золотой руды

 
Наши хакеры скачали миллионы со счетов австралийцев

 
Страны и нравы

Американка посмотрела онлайн-трансляцию самоубийства своей дочери

 
Мама Мхитаряна вызвала ажиотаж среди поклонников футболиста

 
 
Благотворители-конкурсанты на премьерной дорожке фильма “Обещание”

 
Продюсеры “Терминатора” отказались снимать Шварценеггера

 
Армения – Казахстан: ничья невыгодна никому

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio