Карабахский вопрос в предвыборных программах

Карабахский вопрос отражен в программах почти всех баллотирующихся в парламент политических сил. Примечательно, что все они в различных формулировках признают необходимость компромисса или же недопустимость односторонних уступок, что по сути является одним и тем же, пишет ИА REGNUM, обращаясь к анализу предвыборных программ.

Тема карабахского урегулирования на первом плане в программе блока АНК–НПА. Выдвинул ее первый президент, лидер Армянского национального конгресса (АНК) Левон Тер-Петросян, заявив в декабре 2016 года, что АНК идёт на выборы с лозунгом «Мир, Примирение, Добрососедство». По мнению Тер-Петросяна, снятие противоречий с Азербайджаном и Турцией и установление добрососедских отношений зависят от урегулирования всего лишь одного вопроса — карабахского конфликта.

«Императивом для обеспечения безопасности, даже для существования Армении и Нагорного Карабаха является выход из состояния конфронтации с соседними странами и блокады, которая душит страну экономически, и стать страной, которая живёт с соседями в мире и согласии, имеет свободную торговлю, экономическое сотрудничество и открытые каналы связи», — говорится в программе блока «Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении» (Конгресс-АНК).

Блок предлагает прилагать последовательные усилия для скорейшего осуществления программы по карабахскому урегулированию, предложенной сопредседателями Минской группы ОБСЕ и принятой властями Армении с 2007 года, восстановив участие НКР в качестве полноправной стороны в урегулировании конфликта. Также предлагается нормализация отношений с Турцией без предварительных условий, исключив при этом создание межправительственной комиссии, ставящей под сомнение факт геноцида армян.

«Урегулирование этих двух вопросов поможет открыть армяно-азербайджанское и армяно-турецкое железнодорожное, автомобильное и воздушное сообщение, участвовать в региональных экономических интеграционных процессах и проектах», — говорится в программе.

Правящая Республиканская партия Армении, которая идёт на выборы под лозунгом «Безопасность и прогресс», заявляет, что их цель заключается в том, чтобы окончательный статус Нагорного Карабаха был определен населением Арцаха.

«Мы никогда не откажемся от этого принципа. Наш подход ясен: мы будем поддерживать все усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по продвижению мирного переговорного процесса, направленного на справедливое решение вопроса. В то же время мы будем постоянно совершенствовать наши оборонительные возможности, чтобы у противника никогда не возникло даже мысли о том, что вопрос можно решить каким-то иным путем, кроме мирного переговорного процесса», — говорится в программе РПА.

Уточняется, что партия будет продолжать работать над привлечением Республики Арцах в качестве полноправной стороны на переговорах по урегулированию.

«Усилия Республики Армения, Арцаха и диаспоры будут направлены на принятие международными организациями решений, исключающих и предотвращающих силовое решение проблемы. Сохранение опережающих темпов социально-экономического развития Арцаха останется важнейшим приоритетом. Республика Армения будет последовательно оказывать многостороннюю поддержку политическому и экономическому развитию Арцаха», — считают в РПА.

Блок «Царукян», возглавляемый Гагиком Царукяном, верит, что карабахская проблема может быть решена только мирным путем, на основе обоюдного согласия и компромиссов. Окончательной целью урегулирования является международное признание НКР, говорится в программе блока.

«Армянский и азербайджанский народы жили и будут жить бок о бок. Мира хотят как армяне, так и азербайджанцы. К войне ведут авантюристы, к несчастью в первую очередь собственного народа», — считают в блоке «Оганян — Раффи — Осканян», созданном бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном и экс-главами МИД Раффи Ованнисяном и Варданом Осканяном.

Для установления стабильного и прочного мира, безопасности Арцаха в блоке считают необходимым поддерживать баланс сил между Арменией и Азербайджаном, так как нарушение баланса чревато непредсказуемыми последствиями. Кроме этого, исключить любые односторонние уступки.

«Ключ урегулирования нагорно-карабахской проблемы находится в Ереване, Степанакерте и Баку, но окончательное слово должно остаться за карабахцами. Без их желания невозможно достичь какого-либо согласия. Наш альянс уверен, что в центре решения этой проблемы должно быть право Нагорного Карабаха на самоопределение, после чего корректировка границ между НКР и Азербайджанской Республикой», — говорится в программе блока.

АРФ Дашнакцутюн, которая имеет славу партии с самой неуступчивой и жёсткой позицией по карабахскому вопросу, в своей программе вновь утверждает, что нет отдельно арцахского вопроса: «Арцах — неразрывная часть Армянского вопроса, «Ай Дата». В партии уверены, что Нагорный Карабах должен воссоединиться с Арменией. «Независимость Арцаха для нас — временное решение, имеющее тактическое значение», — говорится в программе партии.

Хотя в программе ничего не говорится о том, как партия собирается реализовывать свои представления по урегулирования конфликта, но есть предупреждение о том, что «нужно извлечь уроки из апрельской войны». В партии также исключают односторонние уступки. «Только готовность к войне может пресечь угрозу войны. Заявления об односторонних уступках в этой ситуации только усугубляют угрозу войны», — говорится в программе Дашнакцутюн, которая связана с РПА коалиционным соглашением и имеет три портфеля в правительстве.

В программе прозападной партии «Свободные демократы» отмечается, что международное признание и интеграция Нагорного Карабаха, обеспечение его безопасности — приоритетная задача Армении. “Право народа НКР на самоопределение и деколонизацию от Азербайджана нерушимо, а реализация этого права на основе международного права — необратима», — говорится в программе. В документе отмечается необходимость заключения договора о взаимной военной помощи.

«Арцах должен вернуться за стол переговоров. Карабахская проблема должна обсуждаться исключительно в формате Минской группы ОБСЕ, на основе Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта, а также на основе Соглашений 1994-95 гг. о прекращении огня. Гарантией безопасности Арцаха и его народа являются его международное признание и интеграция в международные и региональные структуры», — говорится в документе.

Блок «Елк» (Выход) не видит смысла говорить о компромиссах в условиях милитаристской риторики и агрессивной политики Азербайджана. А главным шагом для урегулирования нагорно-карабахского конфликта считает восстановление военного баланса между Арменией и Азербайджаном.

«Условием для обсуждения какого-либо компромисса является четкая готовность Азербайджана признать право Арцаха на самоопределение», — говорится в предвыборной программе блока. Кроме того, в блоке считают, что серьёзные риски для справедливого урегулирования карабахского вопроса содержит членство Армении в ЕАЭС.

В 30 пунктах программы партии «Армянское возрождение» ничего не говорится о том, как им видится урегулирование карабахского конфликта, если не считать пункт об укреплении армии. Арцах в программе возрожденцев упоминается лишь только в контексте триединства Армения — Арцах — диаспора.

(C сокращениями)