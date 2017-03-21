Блок АНК-НПА призывает перенести дату выборов со 2 на 9 апреля

Оппозиционный блок «Армянский национальный конгресс – Народная партия Армении» (АНК-НПА) призывает перенести дату выборов в Национальное собрание со 2 на 9 апреля. Соответствующее заявление было распространено предвыборным штабом блока.

В заявлении блок призывает участвующие в выборах политические силы прийти к согласию вокруг данного вопроса и предложить властям перенести выборы в Национальное собрание со 2 на 9 апреля. Свое предложение блок обосновывает двумя обстоятельствами: правовым - антиконституционностью первоначальной даты выборов, и моральным - совпадением этой даты с днем памяти жертв апрельской войны.

«Власти допустили возможность переноса даты выборов на несколько дней, если будет согласие всех участвующих в них политических сил. Первая годовщина памяти жертв апрельской войны касается не только их родных и близких… В этот день все мы будем воздавать дань уважения памяти жертв, посему проведение в этот день общереспубликанских выборов, мягко говоря, является неуместным», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее парламентская фракция АНК инициировала в НС РА сбор подписей для обращения в Конституционный суд с целью переноса даты выборов, но не смогла набрать необходимого количества подписей.

Комментируя предложение блока «Конгресс-НПА» о переносе даты выборов министр-руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян заявил вчера журналистам, что чем ближе выборы, тем становится сложнее решить вопрос о переносе даты выборов на несколько дней. По его словам, президент страны в свое время, говоря о возможности переноса даты выборов, отметил, что об этом можно будет подумать, когда станут известны участники выборов, и все они без исключения придут к согласию по данному вопросу.

«Однако должен отметить, что данные обо всех участниках выборов были известны уже давно. И чем ближе выборы, тем становится сложнее решить вопрос о переносе даты выборов на несколько дней. Если даже все силы придут к согласию, то этот вопрос должен быть еще и обсужден в ЦИК», - сказал Арутюнян, заметив, что уже проходит предвыборная агитация, уже распределено эфирное время и неясно, какие будут приняты решения в таком случае. «Если бы такое решение было принято в первые дни, когда стало известно, кто примет участие в выборах, то оно было бы еще разумно, в этом случае агиткампания, естественно, могла начаться позднее. А вот сейчас я просто не представляю, как это можно сделать, не нарушив при этом закон», - заявил Арутюнян.

В свою очередь глава ЦИК Армении Тигран Мукучян, комментируя предложение блока АНК-НПА, отметил: «Согласно порядку, установленному законом, день выборов назначен на 2 апреля, и мы выполняем свои функции из этого расчета». На вопрос, возможно ли на этом этапе перенести дату выборов, он ответил: «Другого ответа на данный вопрос я дать не могу”.

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