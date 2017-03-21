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В Номере // ПОЛИТИКА // Армения строит свободную экономическую зону на границе с Ираном

Армения строит свободную экономическую зону на границе с Ираном

До лета в Армении начнётся создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на границе с Ираном, сообщил министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян. Подготовительные работы уже идут, соответствующая программа застройки вскоре будет представлена на утверждение правительства.

Общая стоимость строительства СЭЗ в Мегри оценивается в 32 млн долл., из которых 28 млн приходится на капрасходы. Общая площадь, на которой будут размещены соответствующие объекты, составляет 10-15 га, с возможностью расширения до 45-50 га. Появятся и перспективы создания новых рабочих мест - по оценкам Минэкономики, речь пойдет о 2500 вакансий.

Эксплуатация СЭЗ поднимет экспорт из Армении примерно на треть. Предполагается, что там будет действовать 100-120 компаний, выручка которых за 10 лет составит более 50 млн долл. А общие инвестиции всех компаний за десятилетку будут доведены до 350-400 млн долл. Поскольку функционирование СЭЗ закреплено законодательно в Таможенном кодексе ЕАЭС, то произведенную продукцию планируется экспортировать в страны ЕАЭС, также в Иран, страны Ближнего Востока, Туркменистан и др. Соответствующий бизнес намерены освободить от уплаты НДС, налога на прибыль, а также налога на имущество. Данные преференции рассчитывается вводить на срок  2-4 лет - в зависимости от типа бизнеса. А физическим лицам могут разрешить покупки по системе дьюти-фри - без таможенных пошлин. Минэкономики Армении рассчитывает, что Иран, Россия и другие участники ЕАЭС согласуют список товаров, в отношении которых таможенные пошлины будут снижены или отменены.

Кто же будет работать в СЭЗ? Как оказалось, уже имеются заявки от более десятка компаний из России, Ирана и Европы. Соответствующие вопросы обсуждались в ходе российско-армянских переговоров на уровне глав правительств в Бишкеке и Москве. Ранее в Минэкономики РА заявляли об оформлении несколькими крупными иранскими компаниями (одна из которых фармацевтическая) письменных предложений по открытию на территории данной зоны своих производств для рынка ЕАЭС. Условиями работы в СЭЗ интересовались и китайцы.

“Мы предложили нашим российским, грузинским, казахстанским и белорусским партнерам воспользоваться площадкой Мегринской СЭЗ для входа на иранский рынок. С иранской же стороной ведутся переговоры вокруг создания специальной компании в СЭЗ, которая займется экспортом в больших объемах”, - отметил премьер-министр Карен Карапетян… На сегодня уровень товарооборота с Ираном чрезвычайно низок - порядка 75 млн долл., за исключением сферы энергетики, где действует бартерная схема “газ в обмен на электроэнергию”. Сейчас объём товарооборота между странами составляет порядка 300 млн долл., но есть возможность добиться “феноменального роста”, доведя объёмы взаимной торговли до 1 млрд долл.

Ранее, выступая в центре “Карнеги” в Брюсселе, президент Армении Серж Саргсян отметил, что существующие у Еревана с Тегераном тесные экономические, политические и культурные связи превращают республику в хорошую площадку для входа на иранский рынок европейских компаний: “Армения может стать самым надежным и самым коротким транзитным путем, связывающим Персидский залив с черноморскими портами… Сотрудничество Армении - страны-члена ЕАЭС и Грузии - ассоциативного партнера ЕС, свидетельствует о новых возможностях взаимовыгодных отношений”.

Ныне руководители приграничных Мегри и иранского Норадуза обсуждают вопросы трансграничного сотрудничества. В частности, рассматриваются меры по качественному обслуживанию больших потоков людей и автомобилей, а также вопросы пошлин, взимаемых с въезжающих в Армению транспортных средств и направляющихся в Иран пассажирских автомобилей. В период весеннего праздника Ноуруз поток иранских туристов в Армению традиционно возрастает, и запуск в Мегри новых производств придаст армяно-иранским отношениям новое измерение.

Кроме того, до конца марта с визитом в Москву ждут президента Ирана Хасана Роухани. В ходе визита, возможно, будет подписано соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Ираном и ЕАЭС, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По материалам СМИ

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