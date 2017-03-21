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В Номере // ПОЛИТИКА // Reuters, BBC, российские СМИ

Reuters, BBC, российские СМИ

Почему Трамп не пожал руку Меркель?

Администрация президента США сделала попытку сгладить негативное впечатление от поведения Дональда Трампа на встрече с германским лидером 17 марта. 

Несмотря на просьбы журналистов и обращение канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президент США не пожал ей руку во время протокольной съемки в Белом доме. В Вашингтоне впервые прокомментировали инцидент, передает Дойче Велле. «Я не думаю, что он расслышал вопрос», - пояснил изданию Der Spiegel пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер. Сайт издания привел слова официального представителя Трампа в воскресенье 19 марта. Произошедшее - это следствие недопонимания, убеждены в пресс-службе главы американского государства. Сам Трамп 18 марта в Twitter написал: «Несмотря на то, что вы слышали в фейковых новостях, у меня была потрясающая встреча с германским канцлером».

 

Возмущенный немецкий парламентарий сравнил Трампа с китайским императором

Депутаты от ведущих партий в немецком Бундестаге выразили возмущение заявлением американского президента Дональда Трампа о долге ФРГ перед США и НАТО за обеспечение безопасности и обороноспособности Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Германия многим обязана США. Единственное, что мы не должны, это деньги. Неверные суждения президента об исторической роли Соединенных Штатов беспрецедентны и крайне огорчают», — заявил председатель комитета федерального собрания ФРГ по внешним делам, член Христианско-демократического союза Норберт Реттген. Спикер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), эксперт по вопросам внешней политики Нильс Аннен выразил мнение, что высказанная американским лидером критика приведет к расколу НАТО и поставит под сомнение совместные операции, в том числе в Прибалтике. «Трамп ведет себя как китайский император со своими верноподданными, обязанными платить ему дань», — подчеркнул он.

Ранее 19 марта на слова президента США отреагировала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она опровергла его утверждение о гигантских долгах Берлина НАТО и Вашингтону. «В НАТО нет счета должников», — подчеркнула она. Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель написал на своей странице в Twitter, что Германия якобы задолжала «огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам». Американский лидер подчеркнул, что «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии», надо платить.

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