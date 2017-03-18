Инвесторов следует и поддерживать, и контролировать

Инвесторы, которым правительство дает отсрочку на выплату НДС с импорта оборудования, должны отчитываться о сделанных финансовых вложениях.

С таким заявлением глава кабмина Карен Карапетян обратился к министру экономразвития Сурену Караяну, представившему очередной проект об отсрочке. На сей раз инвестор - ООО «Тайгер групп» - собирается импортировать технику и интерьер для комплекса развлечений. Речь о программе капвложений на сумму 3,5 млрд драмов, льготный подход к которой был одобрен ранее, после чего расширен для новой партии ввозимой техники.

В этой связи премьер-министр вполне справедливо поручил наладить постоянный контроль над тем, выполняет ли бизнес свои инвестиционные программы: «Нужно понять, достигают ли льготы своей цели. И следить за этим следует постоянно, а не от случая к случаю. Благо график реализации программ отражается на ваших мониторах. И ознакамливаться с ним следует не от случая к случаю - как вспомнится, а регулярно».

Цифровое телевидение есть, будет и цифровое радио

Не за горами день, когда будет объявлен конкурс на цифровое радиовещание. Проект соответствующих изменений в законе «О телевидении и радио» одобрен правительством.

Министр транспорта Ваган Мартиросян сказал, что конкурс республиканского вещания будет объявлен на 4 позиции: первой из них явится Общественное радио, тремя иными – частные радиостанции. Тендер пройдёт после 20 июля. Напомним, что, по действующему закону, цифровое телевещание действует с 2010 года. В свое время распространение цифрового радиовещания было пролонгировано до 20 июля 2013 года, а затем еще на четыре года. То бишь до 20 июля года нынешнего.

От «НВ».

Кто победит в будущем конкурсе, остается догадываться. Одно вызывает вопрос – смогут ли обычные радиоприемники, в том числе и встроенные в мобильные телефоны, принимать цифровой сигнал? Помнится, в случае с цифровым телевидением появилась насущность приобретения декодеров, трансформирующих аналоговый сигнал в цифровой. Что было связано с некоторыми затратами. Любопытно также и иное: а что даст перевод радио на «цифру» - более четкий звук или просто возможность ловить радиосигнал цифровыми телевизорами?

На лизинг тракторов-комбайнов – 120 млн драмов

Государство поможет фермерам с лизингом сельхозмеханизмов – кабмин одобрил проект программы госсодействия аренды сельхозтехники.

На эти цели Минсельхоз выделит крестьянству 120 млн драмов. В первом полугодии будет предоставлено 45 млн драмов, а за девять оставшихся месяцев года - 85 млн.

Ранее премьер-министр Карен Карапетян не раз заявлял о необходимости повышения механизации в сельском хозяйстве. И ныне поручение заняться этим вплотную, кажется, претворяется. «Если желающих взять в лизинг будет больше, нежели выделяемых сумм и количества техники, то мы обязательно отыщем на то ресурс», - заверил глава правительства.

Напомним, что ранее заявлялось о вероятности брать в лизинг российскую сельхозтехнику производства «Ростсельмаш». Представители компании намеревались предоставить армянской стороне пакетное предложение по поставкам техники для аграрного комплекса республики еще в начале февраля. В перечень вошли модели сельхозтехники, наиболее эффективные в условиях Армении, сервисное обеспечение поставок, а также ряд финансовых решений. К слову, до 95% всех уборочных машин, работающих на полях нашей республики, - это техника “Ростсельмаш” разных годов выпуска.

Иностранцам вернут НДС, даже если те отоварятся на 50 тысяч драмов

В республике утверждены реквизиты для счёта по возврату НДС иностранцам, временно приезжающим в страну.

Как известно, с 1 января нынешнего года иностранцы-нерезиденты получили право получать в Армении возврат НДС с покупок вдвое меньшего объёма. Если раньше НДС возвращали, лишь если общая сумма покупок в день составляла 100 тысяч драмов, то теперь минимальный порог снижен до 50 тысяч, включая НДС. Так что ныне есть и реквизиты счета, на которые эти средства могут быть возвращены. Сей факт наверняка увеличит заинтересованность туристов осуществлять у нас покупки, заручившись гарантией на возврат налога. Тем более что данная система применима во многих странах цивилизованного мира.

Напомним, что процесс так называемого Tax free стартовал в Армении еще с марта 2014 года. Получать возврат можно лишь с тех товаров, на которые имеются кассовые чеки Tax free invoice и Tax free. При этом товар не должен быть использован до отъезда. Исключения из системы Tax free - пищевые продукты, сигареты, лекарства, машины и запчасти, культурные ценности.

Нет толка в финансировании? Не будет и финансов!

Государство просто прекратит финансирование неэффективных компаний с долевым участием государства, заявил глава правительства Карен Карапетян. Премьер-министр находит, что такого рода организации дают плохие финансовые результаты.

По его словам, на следующей неделе кабмин проведёт обсуждение по этому вопросу. И безнадёжные компании надо будет без лишних раздумий просто ликвидировать. «То, что годами, что называется, катится без толку - над этим долго думать не будем. Будем лишать финансирования. Если же есть компании, которые могут что-то изменить и начать работать эффективно, то этот шанс им дадим», - добавил Карапетян.

Хочешь иметь представителя за рубежом, обоснуй надобность в этом!

Если государственным ведомствам нужны новые торгпреды за рубежом, нужно обосновать расходы на них, заявил премьер-министр Карен Карапетян.

Обращаясь к министру экономразвития Сурену Караяну, он сказал, что будь то торговый представитель, таможенный атташе или кто-то другой, нужно обосновать, какую пользу государство от него получает. «Завтра мы у них спросим: содержите этих людей, тратите столько денег, а какая от этого польза? Нельзя раздувать государственный аппарат. Каждый должен понимать, что он делает. А то всё «раздуваемся» и «раздуваемся», - отметил глава правительства.

Плох не тот бензин, что ввозится, а тот, что предлагается в рознице?!

Необходимо проверить качество нефтепродуктов, реализуемых в Армении, заявил премьер-министр Карен Карапетян.

Проблема, как уверен глава кабмина, часто возникает из-за неточного разделения топлива по видам, а также ряда упущений на практике. В результате чего, понятное дело, страдают потребители. Карапетян поручил министру экономразвития в течение месяца представить предложения об устранении недостатков и более точном учёте топлива по видам.

Как напоминают отечественные СМИ, в конце февраля депутат Никол Пашинян пожаловался на то, что одной из местных компаний не дали на таможне импортировать нефтепродукты из Ирана. В ответ на что премьер-министр отметил: вопросы возникают из-за качества нефтепродуктов. После чего глава правительства заявил, что такие же вопросы имели место и при заправке военной техники во время апрельских событий 2016 года в Карабахе.

Подтвердил это и министр экономразвития Сурен Караян. Комментируя поручение премьер-министра проверить качество нефтепродуктов при импорте и в рознице, он сказал, что поводом послужило замечание по поводу «карабахского топлива». Тем не менее он не очень согласен с замечанием главы кабмина: «Нефтепродукты импортируются из Евразийского экономического союза. И у них есть соответствующие сертификаты, подтверждающие высокое качество импортируемого в Армению товара. Но если нефтепродукт ввозится из третьих стран, то мы сами проверяем его качество». Выходит, плохо проверяем?

Министр утешил: скоро грядут тотальные инспекции качества бензина, дизтоплива, иного горючего. Вот только не импортируемого в страну, а товара, продаваемого в точках розничной торговли. Что ж, как бы горючее ни проверялось – потребителю без разницы. Главное, чтобы КПД от него было бы максимальное!

О банковском залоге замолвили слово

Премьер-министр Карен Карапетян поручил ограничить сроки продажи банковских залогов.

Дело в том, что сейчас законодательство не предписывает конкретных сроков продажи заложенного имущества при неплатежеспособности должника. В ряде случаев финансовые организации не продают залога – обычно залог больше, чем сумма кредита. Но в некоторых случаях банки и кредитные организации дожидаются, пока штрафов и пеней за просрочку кредита набежит столько, что залог можно будет продать, а должнику не оставить ничего.

Чтобы исключить подобные случаи, Карапетян поручил министру юстиции Арпине Ованнисян в течение месяца представить в кабмин предложения о ясных сроках реализации залога. При нарушении же этих сроков штрафы за неуплату должны быть заморожены.