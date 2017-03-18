Статья президента Сержа Саргсяна в газете “Известия”

“Одним из ключевых торгово-экономических партнеров Армении, главных инвесторов нашей экономики, вовлеченных в самые различные отрасли, — энергетику, транспорт, металлургию, телекоммуникации — является Россия. В текущем году мы справляем 25-летие установления с ней дипломатических отношений и 20-летие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Потенциал нашего сотрудничества, безусловно, гораздо шире. Именно это мотивирует правительства наших стран на поиск новых инновационных решений для дальнейшего наращивания взаимовыгодного экономического сотрудничества”, - говорится в статье президента Сержа Саргсяна, опубликованной во вторник в газете “Известия” и озаглавленной “Безопасность и устойчивое демократическое развитие”.

Говоря о важнейшей для Армении проблеме укрепления обороноспособности страны, президент обращается также и к военно-техническому сотрудничеству с Россией.

“Армения последовательно повышает и укрепляет свою обороноспособность, в том числе в рамках военно-технического сотрудничества со своим стратегическим союзником — Россией. Нами создана Объединенная группировка войск, сформирована единая система противовоздушной обороны. На территории Армении расквартирована 102-я Российская военная база. Знаковым событием армяно-российского военно-технического сотрудничества стало наше совместное с президентом России В.В.Путиным посещение в 2013 году 102-й российской военной базы, расквартированной в Гюмри, где были рассмотрены задачи ее военно-технической модернизации и повышения эффективности обслуживания. Для их решения целесообразно заинтересованное обсуждение армянской и российской сторонами проекта создания совместного оборонно-промышленного комплекса в Гюмри. При этом многопрофильный масштаб комплекса необходимо рассчитать таким образом, чтобы он, параллельно с решением задач модернизации 102-й базы, мог бы стать платформой для налаживания делового военно-технического сотрудничества между Россией и граничащими с Арменией государствами с выходом на традиционные для РФ рынки вооружений. Создание рабочих мест в Гюмри послужило бы также фактором для улучшения социально-экономической обстановки в городе дислокации 102-й российской военной базы. Всё это направлено исключительно на гарантированное обеспечение безопасности и устойчивого демократического развития страны в интересах мира и стабильности в нашем взрывоопасном регионе с неразрешенными вооруженными конфликтами”, - отмечает президент Серж Саргсян.

“В Баку должны наконец

понять, что война – не путь

решения проблем”

Обращаясь к проблеме карабахского урегулирования, Серж Саргсян подчеркивает, что, будучи гарантом безопасности населения НКР, Армения продолжает последовательные и конструктивные усилия по поиску мирных путей решения конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

“Новая агрессия Азербайджана против Нагорного Карабаха в апреле 2016 года нанесла существенный ущерб переговорному процессу и усилиям по восстановлению доверия между сторонами, по исключительно мирному урегулированию конфликта. Обострение ситуации вдоль линии соприкосновения, произошедшее в ночь с 24 на 25 февраля 2017 года, в очередной раз продемонстрировало проблемность выявления виновных в нарушении режима прекращения огня и подчеркнуло актуальность эффективного и срочного осуществления соглашений о внедрении механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня, достигнутых в 2016 году на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. В отличие от других конфликтов продолжительный консенсус в позициях РФ, США и Франции в вопросе урегулирования карабахской проблемы позволяет рассматривать сопредседательство Минской группы ОБСЕ в качестве эффективной платформы для задействования конструктивного диалога между этими государствами. Наши контрпартнеры в Баку должны наконец понять, что Армения и страны—сопредседатели говорят на одном языке: в цивилизованном мире альтернативы переговорам нет, война — не путь решения проблем и только посредством диалога, а не языка ультиматумов, можно прийти к миру.

Мы исходим из того, что право народа распоряжаться собственной судьбой является неотъемлемой частью современного мироустройства. И именно на этой основе должен быть решен нагорно-карабахский конфликт. При этом следует принять во внимание оценки международного экспертного сообщества, считающего, что в НКР последовательно осуществляется развернутое демократическое государственное строительство. С 1991 года в НКР проводятся президентские и парламентские выборы на конкурентной основе, а с 1998 года посредством выборов формируются органы местного самоуправления. По оценке международных наблюдателей, в качестве шага, нацеленного на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества, выборы в НКР проводятся в соответствии с избирательным кодексом республики и общепринятыми нормами международного права. Принятая в 2006 году посредством референдума Конституция НКР придала процессу государственного строительства системный характер. В настоящее время Нагорно-Карабахская Республика, переименованная по результатам недавнего конституционного референдума в Республику Арцах, со своей политической культурой и уровнем развития демократических институтов является фактором, способствующим обеспечению стабильности и безопасности как в турбулентной зоне карабахского вооруженного конфликта, так и в окружающем взрывоопасном регионе Большого Ближнего Востока”, - говорится в статье президента.