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В Номере // ПОЛИТИКА // Блок ОРО предложил оппозиции сформировать коалицию

Блок ОРО предложил оппозиции сформировать коалицию

Блок «Оганян – Раффи - Осканян» заявил вчера о готовности сформировать «после избрания в Национальное собрание с другими оппозиционными силами коалиционную власть национального согласия, исключив участие в ней правящей РПА».

В распространенном в связи с этим заявлении блок предложил обсудить и подписать соответствующий меморандум. «Насилие и нарушения РПА, осуществляемые в этот предвыборный период, преступление в Джрарате, смерть «Доставщика хлеба» Артура Саркисяна, вызванная незаконными действиями властей, переполнили чашу терпения народа, и власти РПА осталось существовать всего две недели», - говорится в заявлении.

Член блока, зампред партии «Наследие» Армен Мартиросян в беседе с журналистами подчеркнул, что, учитывая настроения в обществе, они предлагают политическим силам с сегодняшнего дня договориться, что после выборов никто не вступит в коалицию с РПА, тем самым лишив эту партию возможности вновь прийти к власти.

Отвечая на это предложение, член блока «Царукян», кандидат в депутаты Наира Зограбян в беседе с радио «Азатутюн» подчеркнула, что блок «Царукян» после выборов никогда не вступит в какую-либо коалицию, в которой будет Республиканская партия. «С одной силой – Республиканской партией, блок «Царукян» однозначно исключает какое-либо поствыборное сотрудничество в каком-либо формате, об этом я заявляю, наверное, сто раз на дню, и об этом заявил также Гагик Царукян, говоря, что он свои имя и честь не продает», - сказала Зограбян, отметив, что вопрос о подписании меморандума будет иметь смысл тогда, когда станет ясно, какие политические силы оппозиционного поля будут представлены в новом парламенте.

Член оппозиционного блока «Выход», руководитель партии «Республика» Арам Саркисян отметил, что политсовет блока обсудит предложение блока ОРО, однако считает это маловероятным. По его словам, блок «Царукян», если в соответствующей ситуации возникнет такой вопрос, однозначно вступит в коалицию с РПА, а не с другими силами. Дашнакцутюн и «Армянское возрождение», по его мнению, поступят также, и следовательно, обсуждать по сути нечего.

“В Армении богатый человек может быть в оппозиции. Это невозможно. Даже комбинат по производству молочных продуктов не может проводить свою деятельность, если не поддерживает РПА, что уж говорить о человеке, имеющем столько собственности. Я придерживаюсь мнения, что партия «Процветающая Армения» вошла в политическое поле, чтобы оттянуть на себя наши голоса, а не голоса РПА», - отметил в беседе с радио “Азатутюн” Арам Саркисян.

Зампред АНК Левон Зурабян напомнил слова лидера партии Левона Тер-Петросяна из его выступления в прошлом году: «АНК ни в коем случае не вступит в коалицию с Республиканcкой партией». Что касается предложения подписать меморандум о сотрудничестве с другими силами, то, по словам Зурабяна, это преждевременно, поскольку пока неизвестно, что собой представляют эти силы.

 

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