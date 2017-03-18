Россия и Армения объединяют армии

Москва поддерживает Ереван, но продолжает поставлять оружие Баку

Россия и Армения продолжают активное военное и военно-техническое сотрудничество, они нацелены на дальнейшую интеграцию в оборонной области, связанную с созданием объединенной группировки войск. Таков один из главных итогов официального визита в Россию президента Армении Сержа Саргсяна, пишет «Независимая газета» (17.03.17).

Его встреча с Владимиром Путиным проходила на фоне тревожных сообщений из зоны карабахского конфликта, где в последнее время участились случаи нарушения режима прекращения огня. Касаясь данной проблемы, президенты подтвердили приверженность урегулированию конфликта «исключительно мирными средствами». Угроза возобновления активных боевых действий в Нагорном Карабахе остается весьма вероятной. Военные обеих сторон обвиняют друг друга в нарушениях перемирия. Находясь в Париже, президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз обвинил Армению в агрессивных действиях и нежелании вести переговоры по урегулированию. В Баку не раз заявляли о возможности решения территориальной проблемы военным путем. Москва, предлагая посреднические услуги и стараясь разрешить конфликт мирным путем, пытается сохранить дружбу как с Баку, так и с Ереваном. На территории Армении в настоящее время проходят совместные военные учения российских и армянских войск. А в Баку находится делегация главного командования ВМФ России, которая обсуждает подготовку к международному этапу военно-морских соревнований «Кубок моря-2017». Эти соревнования с участием российских экипажей пройдут на Каспии в августе на главной базе военно-морских сил Азербайджана «Пута».

Между тем степень военной интеграции между РФ и Арменией выше, чем у России с Азербайджаном. Встречаясь с Владимиром Путиным, Серж Саргсян особо отметил «важность подписания межгосударственного соглашения об объединенной группировке войск вооруженных сил наших государств, а также вступления в силу соглашения об объединенной региональной системе противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности». «Без сомнения, эти документы поспособствуют дальнейшему укреплению безопасности в регионе Южного Кавказа», – отметил Саргсян.

Но кто угрожает России и Армении в Кавказском регионе? От кого два государства намерены совместно обороняться? Ряд экспертов высказывают соображения, что это сделано якобы для «обуздания агрессивных замыслов Азербайджана». В этом контексте многие армянские СМИ преподносят и те конкретные шаги, которые Россия делает, снабжая Ереван современными видами вооружений. В частности, приводятся слова Вигена Саркисяна о том, что Россия поставила Армении оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для того, чтобы «сбалансировать военную ситуацию в регионе». Министр уточнил, что Армения будет продолжать диалог с Россией о возможности приобретения военной техники. «По целому ряду позиций контракты выполнены досрочно, и это тоже радует. С учетом того, что в рамках ОДКБ мы приобретаем оружие по внутренним ценам российской армии и с учетом наличия льготных кредитов, естественно, потенциал такого сотрудничества возрастает. Мы заинтересованы в этом», – сказал он. Согласно открытым данным, помимо «Искандеров» Россия поставила в Армению реактивные системы залпового огня «Смерч», зенитные ракетные системы С-300 и комплексы «Игла-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, различные виды стрелкового оружия, ручные гранатометы, бронеавтомобили «Тигр», а также инженерные средства и средства связи.

Но заметим, что активно Россия развивает военно-техническое сотрудничество и с Азербайджаном. В период 2010-2014 годов Баку заключил с Москвой контракты в сфере ВТС на 4 млрд долл. В Вооруженные силы Азербайджана уже поставлены два дивизиона зенитных ракетных систем С-300, нескольких батарей зенитных ракетных комплексов «Тор-2МЭ», танки Т-90С, БМП-3, самоходки «Мста-С», дивизионы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, реактивные системы залпового огня «Смерч», а также около 100 боевых и транспортных вертолетов. В ноябре прошлого года оборонные ведомства двух стран подписали план сотрудничества на 2017 год, предусматривающий дальнейшее развитие военного и военно-технического сотрудничества.

Встречаясь с главой военного ведомства Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул тогда: «Мы будем дальше расширять все то, что называется военным сотрудничеством. Мы будем предлагать вам дополнительные пункты сотрудничества». При этом он тоже особо подчеркнул необходимость мирного решения карабахского конфликта. «В таких условиях трудно представить, что Россия сменит ориентиры и встанет на чью-то сторону в противостоянии между Азербайджаном и Арменией», – считает генерал-лейтенант Юрий Неткачев, который в ранге замкомандующего группой российских войск долгое время служил на Южном Кавказе. «Создание ОГВ в Армении связано с соседством члена НАТО Турции. Кроме того, у Москвы и Еревана, видимо, вызывает тревогу обстановка, которая складывается в соседней Грузии. Тбилиси стремится в НАТО и угрожает дружественным России странам - Южной Осетии и Абхазии. Это немаловажный фактор укрепления позиций Москвы в регионе», – уверен эксперт.

Владимир МУХИН