Карабах: появится ли конкуренция проектов по урегулированию конфликтов

К некоторым итогам визита Алиева в Париж

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вслед за своим армянским коллегой Сержем Саргсяном посетил с визитом Париж. Эти визиты были связаны с общей датой — 25-летием установления дипотношений между странами.

В переговорной повестке значились два вопроса: развитие двусторонних отношений и перспективы урегулирования карабахского конфликта. «Я с большим удовольствием принимаю президента Ильхама Алиева. Он уже бывал в Париже. Мы с ним заложили основы отношений между нашими странами. В то же время мы говорили и в другом контексте — о поиске путей для урегулирования карабахского конфликта», — заявил Франсуа Олланд. По его словам, «у Азербайджана и Франции есть хорошие связи, особенно в политической сфере. Наша единственная цель — мир. Мы хотим мира не только в регионе, но и на глобальном уровне, на фоне угроз и терроризма, с которыми мы сталкиваемся». Если в этой фразе вместо Азербайджана поставить Армению, то усматривается общий смысл в выстраивании взаимоотношений между Парижем, Баку и Ереваном.

Несколько иная позиция Парижа просматривается в отношении Нагорного Карабаха. Ранее Олланд, выступая на ежегодном ужине Совета по координации армянских организаций Франции, заявлял, что принципы урегулирования конфликта «должны быть основаны на праве народа Нагорного Карабаха на самоопределение», что вызвало гневную реакцию в Баку. В этой связи азербайджанский политолог Расим Мусабеков заявил, что «президент Олланд взялся за проблему не с того «конца». «Самоопределение для «народов» Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Крыма Олланд и ему подобные отвергают с порога, вводят в отношении сепаратистов и их зарубежных покровителей санкции, — подчеркивал Мусабеков. — Нам же Олланд, не испытывая смущения от нелогичности своего подхода, предлагает базировать урегулирование конфликта с признания возможности сецессии Нагорного Карабаха, маскируемой под «самоопределение». Затем, принимая в Париже президента Армении Саргсяна, президент Олланд предложил «разработать механизм, который позволит осуществлять наблюдение и предупреждение в зоне конфликта, возможно, и введение санкций в случае противодействия миру». Баку стал указывать на то, что такие заявления распространяются исключительно армянскими СМИ, но Франция ни в первом и ни во втором случаях не дезавуировала эту информацию. Более того, принимая в Париже президента Азербайджана Алиева, Олланд заявил: «Возвращаюсь к вопросу Нагорного Карабаха. Мы говорили об этом и согласились, что статус-кво — неприемлем. Существуют большие риски, и мы стали свидетелями инцидентов, которые произошли в апреле прошлого года. Как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы хотим, чтобы другие сопредседатели - и США, и Россия внесли свой вклад в этот процесс.

Мы думаем, что параметры известны и что возможно найти мирное решение этого конфликта, который продолжается долгие годы». Таким образом, президент Франции главный акцент сделал на «известные параметры» переговорного процесса: Мадридские принципы и практическая реализация Венских и Санкт-Петербургских соглашений. В свою очередь президент Азербайджана подчеркнул: «Карабахский конфликт должен быть решен на основе международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана. Нагорный Карабах — это исторически азербайджанская земля. Территориальная целостность нашей страны не может быть предметом переговоров». Олланд ответил: «Карабахский конфликт может быть урегулирован только мирным путем. Я это говорил на прошлой неделе и президенту Армении Саргсяну. Франция совместно с Россией и США продолжит посреднические усилия для решения конфликта. Эти усилия основаны на неприменении военной силы, защите территориальной целостности и праве на самоопределение. Франция в этих рамках готова оказать любое содействие». То есть, как обычно, выставлена «вилка» — территориальная целостность и право народа на самоопределение. Так обозначена и та самая база, на которой могут быть возобновлены переговоры между Баку и Ереваном, чему всячески препятствует Баку, хотя президент Алиев почему-то во всем обвиняет Армению, которая, по его словам, «продолжает бойкотировать переговоры». Но условия возобновления переговорного процесса определены странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ. «Армения никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию карабахского конфликта, и Ереван готов обсуждать возможность новой встречи на высшем уровне, если Баку выполнит достигнутые на предыдущих встречах договоренности», — заявил президент Армении в интервью испанскому агентству EFE. По его словам, «Армения вернется за стол переговоров только в случае создания механизма для расследования случаев нарушения режима прекращения огня». Другое дело, что Баку пытается в одностороннем порядке изменить или подменить конкретную переговорную повестку, что не находит поддержки со стороны сопредседателей.

Обозначим и другие нюансы. Президент Азербайджана на встрече в Париже с председателем Национальной Ассамблеи Клодом Бартолоном призвал Францию «активизировать деятельность для урегулирования карабахского конфликта».

Ранее с такими же предложениями Баку обращался и к Вашингтону. Также в ходе недавнего визита в Москву президент Турции Эрдоган предложил России «активизировать деятельность в направлении урегулирования конфликта». Никто не знает, что имеется в виду конкретно под понятием «активизация», если продолжается работа Минской группы ОБСЕ по организации очередного саммита президентов. Вот и российский сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Попов призвал стороны выполнять договоренности, достигнутые на встречах глав Азербайджана и Армении в Вене и в Санкт-Петербурге. Правда, перспективы тут пока самые мизерные, так как конфликтующие стороны продолжают обмениваться информационными и политическими ударами.

В то же время мы обратили внимание на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая, комментируя недавние переговоры в Москве глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана, заявила, что «параллельно в рамках согласованных «тройкой» подходов будут продолжены самостоятельные российские усилия с учетом особо близких отношений с Арменией и Азербайджаном, их глубокой предыстории, позволяющей откровенно обмениваться мнениями по ключевым вопросам». При этом она напомнила о российских усилиях в процессе карабахского урегулирования. Исходя из этого некоторые эксперты в Азербайджане стали утверждать, что «помимо формата Минской группы ОБСЕ формируется или существует еще какой-то параллельный переговорный процесс», который ведет Москва. В таком контексте обращение Азербайджана к другим странам-сопредседателям активизировать действия по урегулированию создает впечатление, что обозначается намерение инициировать, а затем и противопоставить различные проекты, подготовленные странами-сопредседателями в отдельности.

Пока из этой затеи ничего не получается. Не случайно после визита в Париж президента Алиева МИД этой страны решил вновь обвинить «международное сообщество в применении двойных стандартов в вопросе урегулирования карабахского конфликта», хотя и сам Баку, как выясняется, не чурается использования таких приемов. Теперь остается только дождаться итогов уже московских переговоров президентов России и Армении Путина и Саргсяна. Сообщается, что стороны, помимо вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсудят и карабахское урегулирование. Но возобновятся ли после этого переговоры между Баку и Ереваном — вопрос остается по-прежнему открытым.

Станислав ТАРАСОВ