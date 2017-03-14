Виталий Наумкин: Россия никогда не позволит, чтобы Армении был нанесен ущерб

Стратегия России состоит в том, чтобы поддерживать дружественные отношения со всеми государствами региона, заявил в беседе с журналистами в рамках выездной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Ереване научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, коснувшись отношений РФ - Армения, РФ - Азербайджан и вопроса продажи Россией оружия Азербайджану.

«Это очень острый вопрос, который встречает непонимание среди наших армянских друзей. Но мы живем на постсоветском пространстве, где стратегическая линия России состоит в том, чтобы поддерживать дружественные отношения со всеми государствами, находящимися на этой территории. И дело не в том, что Россия совершает какие-то действия, которые могли бы навредить Армении, я думаю, что это абсолютно исключено», – сказал Виталий Наумкин. В ответ на слова журналиста, что именно это оружие используется против Нагорного Карабаха, Виталий Наумкин отметил, что сегодня рынок продажи оружия либерализирован и можно купить любое оружие в любой стране. «Да, военно-техническое сотрудничество между Россией и Азербайджаном есть, но оно является сдерживающим фактором, который помогает тому, чтобы оружие не использовалось ни против народа Нагорного Карабаха, ни против Армении», – сказал Наумкин.

На замечание журналиста, что оружие тем не менее используется против Нагорного Карабаха и Армении, Виталий Наумкин отметил: «Остановить это мы, к сожалению, не можем. Однако я тем не менее считаю, что отношения и партнерство между Россией и Азербайджаном – сдерживающий фактор, а не фактор, который толкает Азербайджан на какие-то ненужные действия». «Это свободный рынок. Все государства на рынке вооружений проводят свободную политику, учитывая то обстоятельство, что у них есть стратегические отношения с партнерами, которых они поддерживают. Никто не может сегодня отрицать, что Россия является для Армении поставщиком, во-первых, безопасности, что Россия никогда не позволит, чтобы Армении был нанесен ущерб или кто-то напал на Армению. Кто бы ни напал на Армению, Россия будет участвовать в том, чтобы защитить ее. Это совершенно очевидно. И второе, Россия – поставщик энергоресурсов. Это автоматически делает несущественным все остальное», – заявил Виталий Наумкин.