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В Номере // ПОЛИТИКА // Федор Лукьянов: Ни о каком союзе между Россией, Турцией и Азербайджаном речи быть не может никогда

Федор Лукьянов: Ни о каком союзе между Россией, Турцией и Азербайджаном речи быть не может никогда

Ни о каком союзе тройственном – между Россией, Турцией и Азербайджаном – речи быть не может никогда, заявил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Я с полной ответственностью могу сказать, что мы вступили в эпоху, когда союзы в прежнем понимании вообще не существуют больше. И даже такой союз, как НАТО, казалось бы, незыблемый, скованный интересами, ценностями, сегодня трещит», – отметил Лукьянов. Политолог в качестве яркого примера привел треугольник Россия – Турция - Иран, которые в Астане проводят переговоры по урегулированию сирийского конфликта. «Вот это ярчайший пример. Для меня это модель. Это означает, что Россия, Турция и Иран – союзники? Да ни в коем случае. Просто в данной конкретной ситуации их интересы отчасти совпали, и они пытаются решить или способствовать решению конкретного вопроса в выгодном для себя ключе. И надо сказать, что на каком-то этапе это полезно. Женевские переговоры по Сирии благодаря этому получили новый импульс», – отметил Лукьянов.

«Что касается России, Турции и Азербайджана – это, конечно, никакой не союз. Но то, что у этих трех стран есть некий набор интересов, которые они собираются отстаивать и смотрят, где они совпадают, – это как раз вот то, что сейчас происходит на самых разных направлениях», – подчеркнул Лукьянов. «Надо понимать, что это не альянс, не союз и никогда им не будет. Это невозможно. Достаточно посмотреть отдельно на позиции каждой из этих стран и области их пересечения, эти области весьма скромные», – сказал Федор Лукьянов.

 

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