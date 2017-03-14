Президент принял участников ереванского заседания клуба “Валдай”

Президент Серж Саргсян принял вчера группу авторитетных участников ереванского заседания международного дискуссионного клуба “Валдай”. Темой выездного заседания клуба было “Время перемен: мир в эпоху глобальной непредсказуемости”. В рамках мероприятия свои точки зрения представили эксперты клуба и представители научного сообщества Армении, приглашённые на обсуждения государственные официальные лица.

Президент приветствовал и подчеркнул важность подобных встреч ведущих экспертных и профессиональных кругов и проведение выездного заседания клуба в Ереване.

Подчеркнув, что в быстро меняющемся мире многие вызовы и угрозы носят глобальный характер и не признают границ, глава государства отметил, что в этих условиях возрастает значение профессионального сообщества, учитывая, что объективный анализ современных реалий, правильная экспертная работа в значительной степени способствуют принятию политическими деятелями эффективных решений. Президент счёл правильными и эффективными те решения, которые получают поддержку со стороны общественности.

В ходе беседы за чайным столом президент Серж Саргсян и члены клуба “Валдай” обменялись мнениями о приоритетах внешней политики Армении, ситуации в ближневосточном регионе, процессе урегулирования НК проблемы, ряде актуальных международных проблем. Речь шла также о нынешнем уровне сотрудничества Армении с другими странами и международными организациями и о перспективах развития отношений. Президент также ответил на интересовавшие участников встречи вопросы.