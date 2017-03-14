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В Номере // ПОЛИТИКА // Президент принял участников ереванского заседания клуба “Валдай”

Президент принял участников ереванского заседания клуба “Валдай”

Президент Серж Саргсян принял вчера группу авторитетных участников ереванского заседания международного дискуссионного клуба “Валдай”. Темой выездного заседания клуба было “Время перемен: мир в эпоху глобальной непредсказуемости”. В рамках мероприятия свои точки зрения представили эксперты клуба и представители научного сообщества Армении, приглашённые на обсуждения государственные официальные лица.

Президент приветствовал и подчеркнул важность подобных встреч ведущих экспертных и профессиональных кругов и проведение выездного заседания клуба в Ереване.

Подчеркнув, что в быстро меняющемся мире многие вызовы и угрозы носят глобальный характер и не признают границ, глава государства отметил, что в этих условиях возрастает значение профессионального сообщества, учитывая, что объективный анализ современных реалий, правильная экспертная работа в значительной степени способствуют принятию политическими деятелями эффективных решений. Президент счёл правильными и эффективными те решения, которые получают поддержку со стороны общественности.

В ходе беседы за чайным столом президент Серж Саргсян и члены клуба “Валдай” обменялись мнениями о приоритетах внешней политики Армении, ситуации в ближневосточном регионе, процессе урегулирования НК проблемы, ряде актуальных международных проблем. Речь шла также о нынешнем уровне сотрудничества Армении с другими странами и международными организациями и о перспективах развития отношений. Президент также ответил на интересовавшие участников встречи вопросы.

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