В ближайшие годы премьер ожидает инвестиции в размере 3,2 миллиарда долларов

Вчера в ходе встречи с избирателями в административном районе столицы Аван первый зампред РПА, премьер-министр Карен Карапетян, представляя предвыборную программу партии, охарактеризовал ее как достаточно комплексную, довольно претенциозную, но в то же самое время реалистичную программу, которая касается всех сфер.

«В ходе обсуждений программы мы подходили к вопросу четко и ответственно: заявлять только то, что мы в состоянии выполнить и на что можем дать ответ. Перед нами стоит задача повысить эффективность во всех сферах», – сказал К.Карапетян, добавив при этом, что госбюджетом 2017 г. повышение зарплат и пенсий не предусмотрено в первую очередь исходя из политики четких расчетов, которой они придерживаются. По словам премьера, уже инициированы довольно серьезные социальные реформы, в особенности в сфере здравоохранения, что в свое время позволит расширить данное поле на 20-30% и повысить качество услуг.

На встрече выступили также министр культуры РА Армен Амирян и мэр Еревана Тарон Маргарян. «Перемены, о которых говорит премьер, каждый из нас почувствует на себе уже совсем скоро», – сказал градоначальник.

В выходные дни в рамках избирательной кампании представители правящей партии провели встречи в Сюнике, в ходе которых также представляли свою программу, акцентируя ее реалистичность. Выступая на встрече в Капане, Карен Карапетян заявил: «Мы обещаем то, что мы можем сделать». Глава правительства отметил, что в ближайшие годы ожидает инвестиции в Армении в размере 3,2 миллиарда долларов, из которых 840 миллионов долларов уже в этом году. «Мы должны использовать то обстоятельство, что Сюникская область соседствует с дружественным нам Ираном. Сегодня наш оборот (с Ираном) составляет от 50 до 75 миллионов долларов без учета энергетики… и я не преувеличу, если скажу, что его можно довести до 1 миллиарда», - заявил Карен Карапетян.

Напомним, что пропорциональный список РПА возглавляет министр обороны РА Виген Саркисян, на втором месте – мэр Еревана Тарон Маргарян, на третьем – глава Минюста Арпине Ованнисян, на четвертом – Ара Баблоян, а пятерку замыкает министр культуры РА Армен Амирян. Премьер-министр Карен Карапетян в избирательные списки не включен, однако, как заявляли ранее представители партии, именно он возглавит правительство в случае победы РПА на выборах.