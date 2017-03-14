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В Номере // ПОЛИТИКА // Две из баллотирующихся в парламент политических сил хотят выйти из ЕАЭС

Две из баллотирующихся в парламент политических сил хотят выйти из ЕАЭС

Блок «Выход» и партия «Свободные демократы», которые считаются прозападными политическими силами, считают, что вступление Армении в ЕАЭС было большой ошибкой, отмечает агентство Регнум, анализируя предвыборные программы по части внешней политики.

В случае прихода к власти обе политические силы, блок «Выход» и партия «Свободные демократы», обещают инициировать выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не говоря, однако, о возможных последствиях такого шага. Напомним, что как представители блока «Выход» — депутаты Эдмон Марукян и Никол Пашинян, так и Хачатур Кокобелян и Грант Багратян из списка «Свободных демократов», в своё время голосовали против решения о вступлении в ЕАЭС.

«Для привлечения необходимых ресурсов для обеспечения безопасности, развития страны и прогресса на основе взаимной выгоды с другими центрами силы правовые и политические препятствия вызывает членство в Евразийском экономическом союзе, также как и неопределенные обязательства и перспективы Армении», — говорится в предвыборной программе «Свободных демократов».

В свою очередь в блоке «Выход» также считают, что членство Армении в ЕАЭС было неправильным внешнеполитическим шагом. «Членство в ЕАЭС содержит серьёзные риски для суверенитета Армении, безопасности, нормального экономического и политического развития, справедливого урегулирования карабахского вопроса. «Блок «Выход» считает, что управление этими рисками должно происходить путём глубокого анализа региональной и международной ситуации и сбалансированного обслуживания национальных интересов Армении», — говорится в предвыборной программе блока. В случае прихода к власти блок обещает начать переговоры с Европейским союзом о подписании соглашения об ассоциации и создании Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Кроме того, начнутся работы по поиску альтернативны для обеспечения внешней безопасности Армении.

Что касается программ других партий и блоков, то больше никто не говорит о необходимости выхода Армении из ЕАЭС, что соответствует их ранее заявленной позиции. Напомним, что Армянский национальный конгресс, партия «Процветающая Армения» (ППА), Дашнакцутюн, «Оринац Еркир» и правящая Республиканская партия Армении (РПА) голосовали за вступление в союз.

В разделе «Внешняя политика» предвыборной программы РПА, например, говорится, что Российская Федерация — союзник Республики Армения и «этим сказано многое». Республиканцы обещают поднять стратегическое партнерство с Российской Федерацией на новый уровень.

Что касается членства Армении в Евразийском экономическом союзе, то, по мнению РПА, оно открыло особо широкие возможности для экономического развития Армении.

«В этом отношении мы будем оказывать поддержку нашим предпринимателям, чтобы они в полной мере использовали возможности, предоставленные Евразийским экономическим союзом», — сказано в программе партии власти. Кроме того, в случае победы на выборах РПА обещает стремиться придать новую динамику дружественному партнерству с Соединенными Штатами «при новой американской администрации». Помимо этого, планируется продолжить развивать отношения с Францией, Германией, Грецией и другими европейскими странами на основе общей цивилизационной системы ценностей.

«Отрадно отметить факт находящихся на подъеме наших отношений с Китаем, которые будут стабильно продолжаться в том же духе. В ходе реформ, проводящихся в нашей стране, ключевую роль играет сотрудничество с Европейским союзом. Мы будем продолжать углубление взаимоотношений с ЕС, успешно завершив в скором времени переговоры по новому правовому полю», — подчеркивает правящая партия.

В блоке «Царукян», локомотивом которого является ППА, также выступают «за развитие и углубление армяно-российских стратегических партнерских отношений». В случае прихода к власти политическая сила обещает продолжить деятельное участие в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Партнёр РПА по действующей коалиции партия Дашнакцутюн в свою очередь считает, что членство Армении в каких-либо блоках должно быть не против какой-либо стороны, а исключительно ради осуществления целей Армении. «Армения должна вести независимую внешнюю политику, основываясь исключительно на национальных интересах и видении перспектив стратегического развития государства. Мы не проамериканские, пророссийские, проевропейские, мы проармянские. При выборе вектора внешней политики нужно руководствоваться исключительно нашими национальными интересами», — говорится в программе партии.

В программах остальных партий и блоков тема членства Армении в ЕАЭС, равно как и в других политических и экономических объединениях, вообще не поднимается.

 

 

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