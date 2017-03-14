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В Номере // ПОЛИТИКА // За кого бы вы не стали голосовать на парламентских выборах?

За кого бы вы не стали голосовать на парламентских выборах?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел соцопрос на тему «Социально-политическая ситуация в Армении накануне парламентских выборов».

Респондентам, в частности, был адресован следующий вопрос: «Вы допускаете для себя возможность при каких-то обстоятельствах проголосовать за эту партию или в принципе исключаете такую возможность?»

Так, 69% респондентов допускают возможность проголосовать за блок «Царукян», сформированный лидером партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагиком Царукяном, а 24% исключают такую возможность. Возможность проголосовать за правящую Республиканскую партию Армении (РПА) допускают 49% опрошенных, такую возможность исключают 49% респондентов.

Возможность проголосовать за блок «Выход» допускают 22% опрошенных, исключают такую возможность 67%. Возможность проголосовать за блок «Оганян – Раффи - Осканян» (ОРО) допускают 22% респондентов, исключают такую возможность 70%.

На грани прохождении избирательного барьера (5% для партий и 7% для блоков) балансируют три партии: блок “Выход”, Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и партия «Армянское Возрождение».

ВЦИОМ выяснял у респондентов также, как они относятся к тем или иным политикам.

Шансы Республиканской партии увеличивает её обещание сохранить пост премьер-министру Карену Карапетяну, который пользуется достаточно высокой поддержкой населения (77%). Другой сильный «локомитив» для партии - Тарон Маргарян (60% ему доверяют).

Электоральный потенциал блока «Царукян» поддерживается высоким уровнем доверия Гагику Царукяну (87%). Кроме того, хороший локомотив есть у блока «Выход» - это Никол Пашинян (56%).

К Артуру Багдасаряну (партия «Армянское Возрождение») положительно, с доверием относятся 33% респондентов, к Тачату Саркисяну (Коммунистическая партия Армении) - 11% респондентов, к Левону Тер-Петросяну (Партия Армянский национальный конгресс) -30% респондентов, к Армену Рустамяну (АРФ Дашнакцутюн) - 22%, к Сейрану Оганяну (блок ОРО) - 33%.

За месяц до выборов более трети избирателей не приняли решения, за кого голосовать, либо отказываются сообщить о своем выборе социологам. Это обусловливает высокую подвижность электорального расклада - ситуация остаётся неопределённой, многое будет зависеть от хода избирательной кампании.

Вместе с тем почти три четверти опрошенных заявляют о намерении принять участие в выборах (72%), с учетом доли отказов прогнозируемый уровень участи составляет 62%.

Опрос ВЦИОМ проведен в Республике Армения 22-26 февраля 2017 г. по заказу телекомпании Шант-ТВ. Метод опроса – личные интервью по месту жительства респондентов. Выборка – стратифицированная многоступенчатая, опрошены 1600 респондентов. Ошибка выборки не превышает 3,5%.

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