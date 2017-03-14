Новый посол в России: начинаю с подготовки визита президента

Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в РФ назначен Вардан ТОГАНЯН. Свое первое интервью он дал агентству Sputnik.

— Вардан Суренович, какой вы видите свою задачу на посту посла Армении в России? Какими будут Ваши приоритеты и с чего начнете свою работу?

— Я уже начал работу — вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел России и официально вступил в должность. А дальше вижу свою работу в активизации армяно-российских отношений, укреплении торгово-экономических связей. Благодаря вступлению в Евразийский союз открывается очень много возможностей для налаживания конкретных торгово-экономических отношений, создания логистических центров, организации дистрибуции армянских товаров, продвижения туристических возможностей Армении и укрепления военно-политического диалога. Кроме того, готовится официальный визит президента Армении в Россию, который назначен на 14-15 марта. А это очень насыщенный график встреч. Вот с этого я и начинаю.

— Как вы оцениваете состояние российско-армянских отношений в данный момент?

— Как раз в этом году отмечается 25-летие дипломатических отношений между Арменией и Россией. Все эти годы они развивались очень динамично: стратегическое партнерство между нашими странами находится на высоком уровне, у нас очень глубокие военно-политические, гуманитарные и торгово-экономические отношения.

— Вы делаете акцент на экономическую составляющую?

- Не только. Экономические отношения будут развиваться, потому что у нас открываются, как я уже сказал, новые возможности благодаря вступлению в Евразийский союз, они будут и дальше очень динамично развиваться. Есть очень много инвестиционных проектов. После последнего визита премьер-министра достигнуты серьезные договоренности, в том числе по созданию инвестиционного фонда, кооперации предприятий по линии Министерства промышленности и торговли России, наших ведомств. И я полагаю, что именно на этом мы будем концентрироваться. Но это, конечно же, один из аспектов. Также будем работать и развиваться в гуманитарной и образовательной сферах, укреплять народную дипломатию, связи гражданских обществ. И особую роль в этом мы отводим связям между регионами. Я буду активно путешествовать по России и налаживать связи с предприятиями среднего и малого бизнеса.

— Как повлияет на двустороннее сотрудничество подписание соглашения о создании Объединенной российско-армянской группировки войск?

— Я полагаю, что это говорит о высоком уровне наших взаимоотношений — военных ведомств, военно-политического сотрудничества. Российская военная база существует в Армении с 1992 года, у нас совместная система ПВО, охрана границ. Поэтому это больше техническое продолжение нашего глубокого сотрудничества с Россией. Я думаю, это послужит обеспечению безопасности Армении, региональной безопасности.

— В 1990-е годы вы занимали посты второго секретаря, первого секретаря, советника посольства Армении в РФ. Можно ли говорить о том, что ваша жизнь тесно связана с российской столицей? Как долго вы находитесь в Москве?

— Можно так сказать, потому что я не только работал, но и учился в Москве. Защитил здесь докторскую диссертацию, жил в России и занимался здесь бизнесом. Все 17 лет после ухода с госслужбы я жил в России, но при этом никогда не терял связь с родиной, с Арменией. Я надеюсь, что мой опыт, связи помогут углублению сотрудничества между нашими странами на различных уровнях.

— У вас есть и любимые места в Москве?

— Их очень много — в последние годы город стал краше, появилось много пешеходных улиц, по которым можно прогуливаться не спеша. Патриаршие пруды, исторический центр — это любимая частица моей Москвы. Но кроме того, столица России — это еще и большая культурная столица мира. Я очень люблю московские театры, а особенно “Ленком” и “Современник”. Это для меня храмы искусства, которые я часто посещаю.

— Вы издавали журналы, основали “Евразийскую медиа-группу” — считаете себя журналистом? Как будете строить работу с представителями СМИ в новой должности?

— Нет, я все-таки только учреждал их, так что больше считаю себя предпринимателем, медийщиком, но, к сожалению, не журналистом. При этом я прекрасно понимаю, что без СМИ наша жизнь больше невозможна. Так что мы станем налаживать связи со всеми средствами массовой информации и будем открыты для них онлайн день и ночь. Но при этом мы будем больше внимания обращать и на социальные сети, доносить информацию о нашей стране, культуре, возможностях посещения Армении не только через классические СМИ. Приглашать журналистов в посольство, организовывать пресс-туры. Мы считаем, что это основная часть работы. Кстати, недавно стало возможно посещение Армении даже по внутренним российским паспортам. А еще мы находимся в красивом старинном особняке в центре Москвы в Армянском переулке — это дом Лазаревых, институт восточных языков. И мы решили проводить в нем различные мероприятия, концерты, презентации, выставки. Мы будем максимально открыты для общественности.