Зачем Эрдогану “тройственный союз” с Россией и Азербайджаном

Совместная пресс-конференция в Кремле президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не обошлась без восточной «тонкости». «Мы обсудили создание тройственного союза Турция – Россия - Азербайджан», — заявил в своем выступлении президент Турции. При этом он также высказался за скорейшее начало переговоров с участием России по урегулированию напряженности между Арменией и Азербайджаном.

По словам Эрдогана, «виток напряженности в отношениях Азербайджана и Армении — это очень важный вопрос», и «в самое ближайшее время нужно начать переговоры, Россия здесь сможет сыграть важную роль». Что касается лидера России Путина, то он вообще обошел в своем выступлении эти две темы, говоря только о роли Москвы, Анкары и Тегерана в формировании астанинского процесса по сирийскому урегулированию и сохранению в этой стране перемирия.

Можно предполагать, что на переговорах в так называемом узком формате по инициативе Эрдогана обсуждался вопрос о создании союза Москва — Анкара — Баку, но он не был выставлен российский стороной на публичность. Более того, почему-то турецкая сторона, обозначая проблемы сирийского урегулирования, старательно избегала упоминание Ирана, тогда как относительно недавно президент Турции Эрдоган говорил о готовности «больше прежнего» сотрудничать с Ираном и Россией ради восстановления мира в регионе.

Возможно, Эрдоган, который после встречи с Путиным в Москве готовится к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, пытается упредить какие-то действия новой американской администрации, создать вектор усилий, с одной стороны, интегрированный в процесс восстановления отношений с Россией, с другой — сопряженный с американскими и израильскими мерами на иранском направлении. Этим объясняется и союз с Россией, с которой интересы в Сирии во многом тактически совпадают сейчас, но могут совпадать или не совпадать в будущем, когда Турция предпримет попытку разыгрывать собственную сирийскую «карту». Странно только вот что.

В принципе, Москве, Вашингтону и Дамаску придется рано или поздно договариваться по курдам. (Косвенно Москва озвучила свою позицию по этой проблеме в проекте Конституции Сирии. - С.Т.) До сих пор в поддержку курдского проекта негласно выступал и Израиль. Тогда как Анкара требует от Вашингтона признать сирийскую курдскую партию «Демократический союз» террористической организацией, призывает его «сделать выбор между собой и террористами». К тому же до недавнего времени турецкие претензии в политике США в отношении курдского вопроса во многом находили понимание в Иране, где также может быть задействован курдский фактор. В свою очередь Ирану было бы выгодно, опять-таки с опорой на Россию, превратить Эрдогана в союзника на антизападной платформе. Но озвученный Эрдоганом в Москве тройственный союз Турция — Россия — Азербайджан, в котором Турция и Азербайджан обозначают западный вектор в качестве главного для себя вместо Турция — Россия — Иран, выявляет сложнейшее переплетение интересов и противоречий среди участников существующих тактических треугольных геополитических альянсов.

Анкара уверена в том, что Москва в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта следует в фарватере Парижа и Вашингтона, являющимися сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Отсюда и смелый призыв президента Эрдогана к Путину «сыграть важную роль в урегулировании этого конфликта», конечно, по азербайджанскому сценарию. Более того, по оценке германского издания Die Welt, интенсивная критика в адрес России и Турции со стороны Запада ведет не только к сближению этих стран, но и к формированию нового центра силы на Ближнем Востоке Турция — Россия в исламском мире, но никак не в Евразийском пространстве». Как пишет французское издание Le Figaro, «в Европе — по инерции — выражают беспокойство сближением Турции с Россией», полагая, что «Анкара якобы готовится отказаться от интеграции с Западом». Турция же, наоборот, обвиняет своих западных партнеров в отсутствии стратегического видения, в непонимании смысла и предназначения новых альянсов, убеждая в том, что ее отношения с Россией не строятся по принципу «сближения с тем, кто сильный».

В то же время Анкара серьезно опасается появления русского проекта, который может появиться в самый решающий момент, когда ход событий может стать практически необратимым. Как ни крути, но Сирия может стать платформой для изменения геополитического ландшафта региона, как это произошло в Афганистане, в Ливии, в Ираке, и может произойти в Турции, ведущей сейчас сразу три войны: в Ираке, в Сирии и внутри страны с курдами. Серьезной картой против Турции могла бы стать поддержка Россией и США проявлений курдского суверенитета: сначала в Сирии вблизи сирийско-турецкой границы, а потом, возможно, и на турецко-сирийской границе. Эрдоган осознает такую угрозу, но потенциально изменить ее может только в случае размена, как это сделал в апреле 1920 года Мустафа Кемаль с Азербайджаном, который после развала СССР Иран стал относить к зоне своего исторического влияния.

Одним словом, динамика развития событий в регионе такова, что исключать ничего нельзя и почти все участники ближневосточной геополитической мистерии должны иметь или имеют запасную стратегию. Вот почему, по оценке многих экспертов, состоявшийся визит в Москву президента Турции Эрдогана обозначил процесс перехода ситуации из одной фазы к другой. Не случайно некоторые турецкие СМИ пишут о том, что «хотелось бы думать, что за закрытыми дверьми и в ходе беседы с Путиным Эрдоган передал ему то, о чем общественному мнению нельзя сказать открыто». Может быть, кто знает?

Станислав ТАРАСОВ,

Regnum, 13.03.2017 г.