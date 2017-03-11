“Дружба, основанная на доверии”

Завершился визит президента Сержа Саргсяна во Францию

C 7-9 марта президент Серж Саргсян по приглашению президента Французской Республики Франсуа Олланда находился с официальным визитом во Франции. В рамках визита глава государства встретился с высшим руководством Франции: президентом Франсуа Олландом, председателем Сената Жераром Ларше, председателем Национального собрания Клодом Бартолони, мэром Парижа Анн Идальго, а также с генеральным секретарём международной организации Франкофонии Микаэль Жан. По итогам армяно-французских переговоров на высшем уровне был подписан ряд документов, направленных на укрепление двусторонних отношений и углубление взаимодействия. В Париже прошли также встречи президента с деловыми кругами Франции, представителями армянских общин Европы. Серж Саргсян посетил также Лион, где встретился с мэром Лиона Жераром Коломби.

Встреча Сержа Саргсяна с президентом Франции Франсуа Олландом состоялась 8 марта в Елисейском дворце. По завершении которой подписаны документы, направленные на развитие и укрепление армяно-французского сотрудничества в ряде отраслей. В частности, были подписаны соглашение о французском университете в Армении, декларация о намерениях относительно сотрудничества в сфере туризма, рамочное соглашение о сотрудничестве между Национальной Академией наук РА и Французским университетом в Армении, федеральным университетом Тулуз Миди-Пиреней, Национальным центром научных исследований, Национальным политехническим институтом Тулузы, университетом Тулуз 3-Поль Сабатье, университетом Тулуз 1 Капитол, Тулузским университетом Жан-Жоре. Президенты Армении и Франции подвели итоги переговоров в совместных заявлениях для СМИ.

Президент Серж Саргсян в своем заявлении выразил благодарность президенту Франсуа Олланду за приглашение посетить Францию по случаю 25-летия межгосударственных отношений Армении и Франции, отметив, что за прошедшие 25 лет только на уровне президентов состоялось порядка 25 визитов. Это, по словам президента, свидетельствует о том, что армяно-французские отношения постоянно находятся в центре внимания и сотрудничества.

Подводя итоги переговоров на высшем уровне, глава государства отметил, что были обсуждены различные вопросы, представляющие взаимный интерес, и по всем этим вопросам подходы очень близки друг другу - это касается как двусторонних отношений, так и проблем, событий, происходящих в регионе.

“Несомненно, многовековая дружба и историко-культурные связи Армении и Франции, а также отсутствие политических проблем являются той основой, на базе которой наши отношения продолжают расширяться в атмосфере взаимного уважения и доверия.

Мы с удовлетворением констатировали наши достижения: стабильный политический диалог; очень прочные межпарламентские связи, активные экономические, научные и культурные связи; углубление децентрализованного сотрудничества; взаимовыгодное сотрудничество на международных площадках; осуществляемые со стороны Франции в Армении программы помощи; взаимная поддержка в важнейших вопросах международного значения; а также объёмное договорно-правовое поле. Сегодня мы сделали ещё один шаг для углубления отношений, подписав документы в сферах туризма, межвузовского научно-образовательного сотрудничества. Несомненно, политический диалог высокого уровня является прочной основой также для эффективного экономического сотрудничества. И хотя наши экономические отношения не достигли уровня политических отношений, мы предпринимаем твёрдые шаги в этом направлении”, - сказал Серж Саргсян, обращаясь также к прошедшей в рамках визита встрече с членами авторитетного союза предпринимателей “Движение предприятий Франции” - MEDEF. По словам президента, он пытался убедить французских предпринимателей, что в Армении есть благоприятные инвестиционные условия и что Армения, являясь членом Евразийского экономического союза, может быть для них площадкой для реализации производимой ими в Армении продукции на 170-миллионном рынке Евразийского экономического союза. Кроме этого, подчернул президент, Армения, сохраняя с Ираном хорошие отношения, зная иранский рынок и народ Ирана, также может здесь быть полезной ведущим французским компаниям в плане выхода на 80-миллионный потребительский рынок Ирана.

Серж Саргсян также выразил благодарность Франсуа Олланду за помощь в решении о проведении саммита Франкофонии 2018 года в Армении.

“Для нас это очень важное мероприя

тие, и мы обязательно сможем в 2018 году организовать и провести его на хорошем уровне.

Кроме того, этот подготовительный период будет в Армении временем широкого распространения французского. Мы только в этом году наметили больше 600 мероприятий и реализация их, несомненно, укрепит нашу дружбу, потому что в числе связующих нас звеньев есть два очень известных обстоятельства, два очень важных фактора. Один из них - живущие во Франции почти полмиллиона армян по происхождению, которые смогли чудом спастись от постигшей катастрофы, добрались до Франции, обустроились здесь и работали для развития Франции, сохранив свою национальную самобытность. Они сегодня очень большой естественный мост. Второе обстоятельство - французская культура, которую Армения любит, которую в Армении знают, которая в Армении распространена. Мы всё это всегда должны беречь, как гарантию нашей дружбы”, - сказал Серж Саргсян.

Президент Франсуа Олланд в свою очередь отметил, что нынешний визит президента Армении носит особый символический характер, поскольку исполняется 25-летие дипломатических отношений между Арменией и Францией.

“Этот визит - повод напомнить силу двусторонних отношений и взаимную дружбу Армении и Франции. Дружба, которая, с одной стороны, подкреплена здесь, во Франции, присутствием наших соотечественников армянского происхождения. Но в то же время взаимна, потому что мы уже длительное время, как признали геноцид армян, и это с нашей стороны является подтверждением того, что международное сообщество никогда не может принять уничтожение народа, который стал объектом мести со стороны какого-либо государства или другого народа. Признание геноцида армян мы рассматриваем как средство установления мира: мира с памятью, также как мира между странами. Мы всегда хотели включить признание геноцида армян в более глобальный процесс, которым мы обращаем внимание на все преступления, которые, к сожалению, могут быть совершены против человечества. Вот почему мы пожелали иметь также законопроект, который был бы принят и смог наказать тех, кто отрицает существование геноцида или преступления против человечества. Наша дружба также имеет взаимный характер, поскольку отношения с обретением Арменией независимости пережили важное развитие, в частности, в экономической сфере: многочисленные французские предприятия делают инвестиции в Армении в таких разных сферах, каковыми являются пищевая промышленность, туризм, телекоммуникации, сфера услуг и т.д. Но мы думаем, что мы можем сделать больше и с этой целью президент Саргсян встретился с МЕДЕФ-ом, и также вечером, во время государственного обеда, будут налажены новые контакты с целью стимулировать дальнейшие инвестиции”, - сказал президент Олланд, отметив, что в ходе переговоров они коснулись также университетских и культурных связей, саммита Франкофонии, который Армения, как член международной организации Франкофонии, готовится принять в 2018 году.

Касаясь политических отношений, Франсуа Олланд подчеркнул, что Франция вовлечена в процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. “Франция вместе с США и Россией является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и мы желаем работать в направлении поисков разрешения. Прежде всего, чтобы уберечься от повторения зафиксированных в последние недели и месяцы инцидентов, чтобы иметь механизмы расследования инцидентов, наличием которых сможем предотвращать подобные инциденты и наказывать те действия, которые угрожают миру. И отныне мы желаем найти политическое решение, и Франция ещё раз подтвердила свою решимость в вопросе нахождения необходимого продолжительного решения вместе с Азербайджаном и Арменией, конечно, с другими сопредседателями Минской группы”, - сказал Франсуа Олланд.

Он также отметил, что визит президента Саргсяна был особо ожидаем и он будет наилучшим образом принят не только в Париже, но и в Лионе, где существует множество связей между этим регионом и Арменией. По его словам, налажено очень тесное децентрализованное сотрудничество со стороны всех районов Франции со своими армянскими партнёрами.

“Хочу завершить своё выступление, коснувшись одного события, которое для меня очень важно и очень меня волнует: мероприятия 100-й годовщины геноцида армян, этой ужасной трагедии, во время которых я был в Ереване и своим присутствием подтвердил, что Франция продолжит борьбу за признание геноцида армян”, - резюмировал президент Франции.

В честь находящегося с официальным визитом во Франции президента Сержа Саргсяна вечером 8 марта от имени президента Франсуа Олланда в Елисейском дворце дан официальный приём. Президенты Серж Саргсян и Франсуа Олланд выступили с взаимными тостами, в которых коснулись армяно-французской многовековой дружбы, прочных межгосударственных отношений, которые сформировались за 25 лет, прошедшие с тех пор, как установлены дипломатические отношения, перспектив развития этих отношений, вопросов двусторонней армяно-французской повестки, включающей самые разные сферы, а также важной роли армянской общины Франции в деле укрепления дружбы двух стран и народов.

“Четверть века работая вместе и в двусторонней, и в многосторонней плоскостях, мы прошли наполненный событиями путь, умножили и сконцентрировали те связи, которые наследовали из истории, придав им более деловой, более предметный и также нацеленный на будущее характер. Франция с первого же момента восстановления независимости Армении встала рядом с нашим молодым государством и с этого дня, безусловно, помогает прогрессу государственного строительства нашей страны, являясь также надёжным партнёром на европейской и международных площадках. На подобную дружбу способно только такое государство, которое в первую очередь сильно своими выдержавшими экзамен идеями, примерным опытом и готовностью делиться собственными достижениями. Такова для нас особенность французского духа”, - сказал, обращаясь к присутствующим, президент Серж Саргсян.

“Мы празднуем 25-летие установления дипломатических отношений между двумя нашими странами. Наша общая история не ограничивается этими 25-ю годами. Армянская община Франции одна из самых мощных общин в мире. Франция знает, чем обязана тем армянам, которые защитили нашу свободу. Они боролись на нашей земле за те ценности, которые мы разделяем, не только сегодня. После победы они приняли участие в восстановлении, как это делали после Первой мировой войны. Сегодня они участвуют в распространении славы Франции - во всех сферах искусства, науки, кино, культуры, песни, литературы, экономики”, - этими словами начал свой тост президент Франсуа Олланд.

В своих тостах оба президента упомянули Международный женский день и поздравили в связи с этим женщин. “Поскольку мой визит совпал с прекрасным праздником - 8 Марта, хочу поздравить вас, дорогие дамы, и в вашем лице всех армянских и французских женщин, пожелав безграничного счастья. Ваша роль незаменима в вопросе придания нашей жизни и политике гармонии и очарования”, - отметил Серж Саргсян. “Сегодня 8 Марта - Международный женский день, который уже нерабочий день в Армении. По этому случаю я пожелал пригласить на этот приём женщин, которые не только известны в сфере развития французско-армянских отношений, но также в защите тех ценностей, которые разделяют наши две страны”, - сказал в свою очередь Франсуа Олланд.

Президенты затронули также карабахскую проблему. “Наша цель - мир. Сила оружия никому и никогда не приносила добра, а мир утверждался там, где царило понимание необходимости внимательно слушать тех, кто напротив, и идти на разумные компромиссы. Очевидно, что мир - это не отсутствие противоречий, а урегулирование их мирными способами”, - сказал Серж Саргсян.

Франсуа Олланд, обращаясь к карабахской проблеме, сказал: “Для строительства мирного и безопасного будущего мы обязаны продолжать наши усилия в деле урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. Вы знаете о готовности Франции как страны - сопредседателя Минской группы ОБСЕ в вопросе нахождения решения этого конфликта. Апрельские столкновения 2016 года и случившиеся несколько дней назад происшествия - трагические доказательства этого. Нет ничего хуже, чем статус-кво. 23 года стороны ведут переговоры, не достигнув определённого результата. Множество раз решение было очень близко. В октябре 2014 года я лично предпринял инициативу пригласить Вас в Париж вместе с Вашим азербайджанским коллегой. Мы имели прогресс, в частности, в болезненном вопросе о судьбе без вести пропавших в ходе конфликта лиц, но не смогли пойти ещё дальше. Однако нет никакой альтернативы продолжению переговоров, если все мы согласны, что военное решение конфликта исключается. Совещаясь вместе с Соединёнными Штатами и Россией, Франция постоянно продолжает свои посреднические усилия. Условия решения известны. Это “Мадридские принципы”, в основе которых - неприменение силы, уважение территориальной целостности государств и право на самоопределение. Франция готова помочь любой инициативе, ведущейся в этом направлении”.

Обращаясь к теме геноцида армян, президент Серж Саргсян особо отметил личную позицию Франсуа Олланда в вопросе осуждения величайшего испытания, пережитого армянским народом. Президент Франции в своем тосте также коснулся этого вопроса. “Вы знаете мою решимость в этом вопросе и в пользу законодательства, криминализующего устное и письменное отрицание факта геноцида армян. Я не стану напоминать то, что уже сделано с 29 января 2001 года, когда состоялось голосование по закону, которым Франция публично признала геноцид армян 1915 года. Как вы знаете, Конституционный суд, решения которого обязательны для всех, счёл, что такое постановление несоразмерно вредит свободе выражения. Именно по этой причине Франция продолжит действовать в пользу продвижения знаний о геноциде армян и распространения результатов научных исследований, чтобы была признана эта истина”, - сказал Франсуа Олланд.

Говоря о развитии инвестиций и экономического сотрудничества между Арменией и Францией, Франсуа Олланд сказал:

“Мы действуем также ради будущего. Хотим быть рядом с вами, уважая решения. Более чем три года назад вы решили вступить в Евразийский экономический союз. Я лично взял на себя обязательство, чтобы это членство не поставило под вопрос те связи, которые вы хотите иметь с Европой, и могли подписать с Евросоюзом новое рамочное соглашение. Будущее всегда для того, чтобы строить. Франция хочет оставаться в первых рядах западных инвесторов. Очень хорошо знаю о Ваших усилиях для улучшения экономической привлекательности вашей страны. Наши предприятия это хорошо поняли и Франция присутствует в переработке сельскохозяйственной продукции, телекоммуникациях, транспорте и ряде других отраслей. Французское агентство развития уже финансирует программы жилищного строительства, инфраструктуру сельскохозяйственного развития и в особенности систему орошения. Это также стремление к децентрализованному сотрудничеству, которому мы содействуем, и я рад, что многие депутаты, которые представляют районы Франции, разделяют это стремление”.

“Доверие - первое условие дружбы. Пусть армяно-французская дружба никогда не имеет недостатка в доверии. Давайте поднимем бокалы в честь многоуважаемого господина президента, во славу Франции, её талантливого и трудолюбивого народа, во имя вечности армяно-французской дружбы”, - резюмировал свой тост президент Серж Саргсян.

“Ваше присутствие здесь - новый знак тех глубоких и реальных отношений, которые веками связывают Вашу страну и мою страну. Эта история делает нам честь и обязывает, закладывает основу такой дружбы, которую ничто не способно поколебать. Это дружба, которую Вы приехали праздновать, и я сейчас поднимаю свой бокал за эту непоколебимую дружбу”, - сказал Франсуа Олланд.