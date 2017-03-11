Нагорный Карабах: Париж наложит санкции в случае нарушений перемирия

О некоторых итогах визита Саргсяна во Францию

Так получилось, что в тот момент, когда 14 марта президент Армении Серж Саргсян будет находиться с визитом в России, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев посетит с визитом Францию. При этом президент Саргсян окажется в Москве после посещения Парижа, тогда как визит президента Алиева в Россию еще только готовится.

Поездки глав Армении и Азербайджана как во Францию, так и в Россию приурочены к 25-летию установления дипотношений. Понятно, что Ереван и Баку ведут диалог с Парижем помимо развития двусторонних отношений еще и по проблемам урегулирования карабахского конфликта, поскольку Франция является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Но даже если исходить из формулы, активно разыгрываемой сейчас бакинскими экспертами, согласно которой якобы «роль французского и американского сопредседателей Минской группы ОБСЕ значительно ослабла, инициатива давно перешла к России», все равно формирующаяся ситуация выглядит нестандартной. Баку указывает на то, что «в прошлом году Франция пыталась организовать встречу президентов Азербайджана и Армении в Париже», однако будто бы Ереван демонстративно отказался от переговоров. Но дело в том, что после состоявшегося саммита президентов Азербайджана и Армении при посредничестве главы России в Санкт-Петербурге Москва также предлагала в августе прошлого года провести аналогичную встречу, на которой планировалось юридическое оформление и закрепление Венских и Санкт-Петербургских соглашений, предусматривающих введение системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и международных наблюдателей. Именно Баку, не подписавший эти соглашения, сорвал все намеченные мероприятия, после чего переговорный процесс вообще застопорился. Поэтому складывалось впечатление, что Азербайджан тянет время, полагаясь на какое-то изменение ситуации как в плане регионального расклада сил, так и в глобальной системе международных отношений. И что же в итоге?

Накануне президент Азербайджана Алиев совершил визит в Иран, где провел переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Роухани, который чуть ранее побывал с визитом в Армении. Если отлистать хронологический календарь событий еще назад, то в Баку побывал с визитом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который, мягко говоря, настороженно был воспринят в Тегеране. Это ставило даже под сомнение возможность визита в эту страну президента Азербайджана Алиева. В этой связи глава МИД Азербайджана Мамедъяров в Москве пытался делать особый акцент на перспективах коридора «Север - Юг» с участием России, Азербайджана и Ирана, рассуждал об альянсе Россия — Азербайджан — Турция. Однако, на наш взгляд, грамотную оценку формирующейся геополитической ситуации в регионе дал бакинский портал Haqqin.az, который не относит отношения Баку и Тегерана к разряду стратегических, поскольку «реальными союзниками Баку на сегодня являются Анкара и Тель-Авив, с определенными оговорками — Вашингтон». Плюс к этому «Турция — региональный конкурент Ирана, два остальных государства — его непримиримые противники», о чем, кстати, открыто намекал Алиеву верховный лидер Ирана Али Хаменеи, указывая на то, что «пагубный сионистский режим прилагает больше усилий, чем все враги, чтобы ослабить братские отношения между Ираном и Азербайджаном».

В этой связи визит президента Саргсяна в Париж вызвал повышенное внимание. Если говорить о геополитических аспектах, то он, во-первых, приурочен и к моменту завершения переговоров вокруг Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Во-вторых, президент Франции Франсуа Олланд специально подчеркнул, что, учитывая, что «у Армении хорошие отношения с ее соседями, Россией и Ираном, и при этом развивающиеся связи с Европой», то она «может стать хорошей площадкой для взаимодействия Франции вместе с рядом европейских государств с этими странами». Париж действует, формируя единую мозаику обстановки, которая может складываться в дальнейшем в Закавказье и на Ближнем Востоке с учетом того, что события в Сирии, возможно, и в Иране, перебрасываются и на Ливан, и в другие страны региона, где у него существуют серьезные национальные интересы. К тому же он не знает, как будут дальше развиваться события на Апшероне в случае, если Белый дом активизирует антииранскую политику, в которую непременно будет вовлекаться Азербайджан. Именно долгосрочное геополитическое планирование определяет и позицию Франции как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ в отношении перспектив урегулирования карабахского конфликта. Она, как заявил президент Олланд, «вместе с Россией и США пытается добиться разрешения конфликта и делает все возможное, чтобы избежать повторения тяжелых инцидентов, которые произошли в последние недели и месяцы», и предлагает «разработать механизм, который позволит осуществлять наблюдение и предупреждение, возможно, и введение санкций в случае противодействия миру».

Это — новый аспект в политике Франции в Закавказье. В регионе формируются многочисленные тактические альянсы, реализация замыслов которых создает совершенно новые возможности для их участников. Но является ли подход Парижа признаком формирования устойчивой стратегии действий в регионе, в которой обозначаются новые геополитические приоритеты, судить пока сложно.

ИА РЕГНУМ

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