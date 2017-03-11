курьер
118-й элемент

Оганесон - в таблице Менделеева

 
“Посол США в Армении симпатизирует блоку экс-министров”?

 
Заруи Постанджян намерена создать панармянскую партию?

 
Министр юстиции: “Дело Миграна Погосяна не закрыто”

 
“Сыновья Агвана Овсепяна ищут в Лос-Анджелесе новые площадки для инвестиций”

 
“Браво, парон Багратян!”

Полку играющих премьеров прибыло

 
Экстрим-парк появится в Ереване

 
Сын гражданина Армении станет послом США в России

 
Последний угонщик СССР

Он родом из солнечного Баку, лезгин по национальности, который настолько не хотел воевать в Карабахе, что угнал самолет

 
Лег, отжался, подтянулся…

Приняты новые нормативы по физической подготовке полицейских

 
Лерник, убивший мать кофеваркой, признан невменяемым

 
Вколола отцу бензин по его же требованию

 
Армения занимает 114 место в рейтинге Global Finance

 
регион
Москва рада. А уж как рада Турция...

 
При крушении вертолета в Турции погибли российские бизнесмены

 
Вашингтон расширяет военную помощь Тбилиси

 
Грузины свободно поедут в Европу в конце марта

 
Саакашвили хотел утопить Жириновского и Лужкова?

 
Вашингтон стал активно подталкивать стороны карабахского конфликта к миру

 
Россиянка намеревается родить у стен российского посольства в Баку

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Лукашенко: Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 416 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // Нагорный Карабах: Париж наложит санкции в случае нарушений перемирия

Нагорный Карабах: Париж наложит санкции в случае нарушений перемирия

О некоторых итогах визита Саргсяна во Францию

Так получилось, что в тот момент, когда 14 марта президент Армении Серж Саргсян будет находиться с визитом в России, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев посетит с визитом Францию. При этом президент Саргсян окажется в Москве после посещения Парижа, тогда как визит президента Алиева в Россию еще только готовится.

Поездки глав Армении и Азербайджана как во Францию, так и в Россию приурочены к 25-летию установления дипотношений. Понятно, что Ереван и Баку ведут диалог с Парижем помимо развития двусторонних отношений еще и по проблемам урегулирования карабахского конфликта, поскольку Франция является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Но даже если исходить из формулы, активно разыгрываемой сейчас бакинскими экспертами, согласно которой якобы «роль французского и американского сопредседателей Минской группы ОБСЕ значительно ослабла, инициатива давно перешла к России», все равно формирующаяся ситуация выглядит нестандартной. Баку указывает на то, что «в прошлом году Франция пыталась организовать встречу президентов Азербайджана и Армении в Париже», однако будто бы Ереван демонстративно отказался от переговоров. Но дело в том, что после состоявшегося саммита президентов Азербайджана и Армении при посредничестве главы России в Санкт-Петербурге Москва также предлагала в августе прошлого года провести аналогичную встречу, на которой планировалось юридическое оформление и закрепление Венских и Санкт-Петербургских соглашений, предусматривающих введение системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и международных наблюдателей. Именно Баку, не подписавший эти соглашения, сорвал все намеченные мероприятия, после чего переговорный процесс вообще застопорился. Поэтому складывалось впечатление, что Азербайджан тянет время, полагаясь на какое-то изменение ситуации как в плане регионального расклада сил, так и в глобальной системе международных отношений. И что же в итоге?

Накануне президент Азербайджана Алиев совершил визит в Иран, где провел переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Роухани, который чуть ранее побывал с визитом в Армении. Если отлистать хронологический календарь событий еще назад, то в Баку побывал с визитом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который, мягко говоря, настороженно был воспринят в Тегеране. Это ставило даже под сомнение возможность визита в эту страну президента Азербайджана Алиева. В этой связи глава МИД Азербайджана Мамедъяров в Москве пытался делать особый акцент на перспективах коридора «Север - Юг» с участием России, Азербайджана и Ирана, рассуждал об альянсе Россия — Азербайджан — Турция. Однако, на наш взгляд, грамотную оценку формирующейся геополитической ситуации в регионе дал бакинский портал Haqqin.az, который не относит отношения Баку и Тегерана к разряду стратегических, поскольку «реальными союзниками Баку на сегодня являются Анкара и Тель-Авив, с определенными оговорками — Вашингтон». Плюс к этому «Турция — региональный конкурент Ирана, два остальных государства — его непримиримые противники», о чем, кстати, открыто намекал Алиеву верховный лидер Ирана Али Хаменеи, указывая на то, что «пагубный сионистский режим прилагает больше усилий, чем все враги, чтобы ослабить братские отношения между Ираном и Азербайджаном».

В этой связи визит президента Саргсяна в Париж вызвал повышенное внимание. Если говорить о геополитических аспектах, то он, во-первых, приурочен и к моменту завершения переговоров вокруг Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Во-вторых, президент Франции Франсуа Олланд специально подчеркнул, что, учитывая, что «у Армении хорошие отношения с ее соседями, Россией и Ираном, и при этом развивающиеся связи с Европой», то она «может стать хорошей площадкой для взаимодействия Франции вместе с рядом европейских государств с этими странами». Париж действует, формируя единую мозаику обстановки, которая может складываться в дальнейшем в Закавказье и на Ближнем Востоке с учетом того, что события в Сирии, возможно, и в Иране, перебрасываются и на Ливан, и в другие страны региона, где у него существуют серьезные национальные интересы. К тому же он не знает, как будут дальше развиваться события на Апшероне в случае, если Белый дом активизирует антииранскую политику, в которую непременно будет вовлекаться Азербайджан. Именно долгосрочное геополитическое планирование определяет и позицию Франции как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ в отношении перспектив урегулирования карабахского конфликта. Она, как заявил президент Олланд, «вместе с Россией и США пытается добиться разрешения конфликта и делает все возможное, чтобы избежать повторения тяжелых инцидентов, которые произошли в последние недели и месяцы», и предлагает «разработать механизм, который позволит осуществлять наблюдение и предупреждение, возможно, и введение санкций в случае противодействия миру».

Это — новый аспект в политике Франции в Закавказье. В регионе формируются многочисленные тактические альянсы, реализация замыслов которых создает совершенно новые возможности для их участников. Но является ли подход Парижа признаком формирования устойчивой стратегии действий в регионе, в которой обозначаются новые геополитические приоритеты, судить пока сложно.

ИА РЕГНУМ

С сокращениями

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Президент поздравил Медею Абрамян

 
На рынке мяса крутые реформы

Ну а главный для потребителя вопрос: не подорожают ли от этих реформ мясопродукты?

 
Полиция введёт отпечатки пальцев граждан в электронные списки

 
“Ледниковый период” на Севане “подрезал крылья” пернатым

 
Ждем рейсов из Тегерана, Мешхеда и Рашта

 
Днем +12+14

 
Соткский рудник пытались ограбить

 
Ереван сменил посла в России

 
Есть идея!

Кофе с ароматом виски

 
Ему говорят “че хпес!”, а он взял и забил...

И повторил рекорд Уэйна Руни

 
“Шесть музыкантов на фоне города”

 
Фильм о геноциде на фестивале Роберта Де Ниро

 
Как джаз связал Ереван с Нью-Йорком

 
ЧЕ - 2024 г. пройдет в Германии или Турции

 
Сборная опустилась в рейтинге ФИФА

 
Reuters, BBC, российские СМИ

74-летний пенсионер стал героем соцсетей из-за ненависти к Ким Кардашян

 
Читатель-газета

Шоу лилипутов – вот чего нам не хватает...

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio