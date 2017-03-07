Армения как новый геополитический приоритет

Бишкек и Ереван выстраивают общую коалиционную политику

Премьер-министр Армении Карен Карапетян направляется в Киргизию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Это мероприятие можно было бы отнести к разряду ординарных, но ситуация имеет ряд примечательных особенностей. Накануне состоялось среднеазиатское турне президента России Владимира Путина, который посетил Казахстан, Таджикистан и Киргизию. В ходе переговоров стороны, помимо обсуждения проблем двустороннего сотрудничества, артикулировали и вопросы региональной безопасности, что напрямую связано с нынешней обстановкой в Афганистане. При чем тут визит в Бишкек главы правительства Армении? Дело в том, что ранее на саммите Организации экономического сотрудничества (ECO) в Исламабаде Киргизия отказалась подписать итоговое заявление, в котором говорилось, что «существующие нерешенные конфликты, в частности армяно-азербайджанский, препятствуют экономическому развитию и реализации в полном объеме потенциала региона, широкому сотрудничеству», а также упоминалось о необходимости урегулирования «на основе норм и принципов международного права, территориальной целостности и суверенитета стран». В Бишкеке назвали эти пункты заявления «политическими», что вызвало раздражение в Баку. Замглавы администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов заявил, что «это нас удивило» и «такой шаг Киргизии непонятен». Также глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев задался вопросом о том, «на чью мельницу Бишкек льет воду». Вслед за этим некоторые бакинские информагентства стали заявлять, что Киргизия нарушает «принципы тюркской солидарности», которые в Азербайджане являются «само собой разумеющимися». То есть Баку считает абсолютно нормальной «вилочную дипломатию», по которой решение, принятое, к примеру, в формате Союза тюркских государств, обязательно для его участников, даже если те входят в другие политические, военные или экономические альянсы, построенные по иному принципу. Что до Бишкека, то, по логике Баку, он должен выступать в роли «троянского тюркского коня» в Евразийском экономическом союзе или в ОДКБ. Но Киргизия отказалась. Политолог Марс Сариев объяснил эту позицию в интервью Haqqin. az: «Мы являемся членом ОДКБ, куда входит и Армения. Недавнее турне президента России Владимира Путина в страны Центральной Азии было связано еще и с тем, что обостряется ситуация в афганском направлении, на границе Таджикистана и Туркменистана.

В Бишкеке обеспокоены угрозой проникновения террористов, прорыва боевиков в Киргизию. В нашей стране надеются на помощь союзников по ОДКБ. В Киргизии понимают: поддержав Баку в армяно-азербайджанском конфликте, Бишкек может попасть в «вилку». Активная позиция по вопросам азербайджано-армянского конфликта может поставить Бишкек в сложное положение, особенно если требуется помощь со стороны ОДКБ».

Так как Турция фактически утеряла роль проводника тюркских государств, минуя Россию, в Европу и сама рассматривает разные варианты сотрудничества с ЕАЭС, то проблемами обеспечения безопасности в Средней Азии занимается ОДКБ. Если раньше Анкара выступала в роли устойчивого тыла для Азербайджана, то теперь озабочена появлением в регионе Курдистана и сохранением внутриполитической устойчивости. Поэтому встраивание Киргизии в систему коалиционной политики с участием России, Армении и других членов ЕАЭС и ОДКБ можно считать естественным и закономерным шагом.

Точно так же вряд ли что-либо вразумительное выйдет и из стремления Баку использовать Белоруссию в качестве «комбинационной вилки» в ЕАЭС и ОДКБ, так как Минск продолжает отказываться от коалиционных принципов политики, объясняя это своей «многовекторностью». Да и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, тонко чувствующий формирующуюся новую геополитическую архитектуру, вынужден будет модернизировать свою политику на азербайджанском направлении, действуя по принципу «своя рубашка ближе к телу». На первую половину 2017 года намечен его визит в Баку, который внесет некоторую ясность и здесь с учетом новых внешнеполитических приоритетов. Один из них — Армения. Как член Евразийского экономического союза и ОДКБ, сохраняющая при этом отношения с Западом на фоне падения геополитического влияния Турции и Азербайджана, она становится важной геополитической точкой в плане фиксации позиций на Кавказе, который называют Евразийским коммуникационным коридором.

Станислав ТАРАСОВ,

ИА РЕГНУМ