Что значит для Баку признание независимости Нагорного Карабаха,

или Историю не обманешь

Несколько событий взбудоражили общественное мнение Азербайджана. В ходе визита в Степанакерт глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что не исключает, что до конца года одна из стран признает независимость Нагорного Карабаха. «У всего есть начало. На это направлены переговоры, на это направлен переговорный процесс с сопредседателями, нацеленный на урегулирование исключительно мирным путем, не только на признание права народа на самоопределение, но и реализации, — отметил Налбандян. — В этом случае будет возможно ожидать признание Арцаха. Это возможно, и я думаю, что так будет». И хотя глава МИД не назвал государство, готовое пойти на такой шаг, некоторые армянские эксперты называют в этой связи Уругвай, который ранее выступал с призывом к международному сообществу признать Нагорный Карабах и право его народа на самоопределение. В Баку считают иначе.

Азербайджанский политолог Тогрул Джуварлы, которого цитирует Haqqin. az, приходит к выводу, что речь идет о самой Армении. «Запад, Китай, страны исламского мира, Россия на это не пойдут. Что касается Латинской Америки и стран типа Науру, то это несерьезно. Остается только Армения», — заявил эксперт. Однако, по его словам, «это приведет к прекращению мирных переговоров», хотя «несмотря на определенные осложнения, для Азербайджана возможное решение Еревана будет плюсом: игра станет открытой».

Действительно, в дни апрельской войны 2016 года правительство Армении одобрило законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха, но он «застрял» в парламенте, что расценивалось многими как одно из средств давления на Баку с целью прекращения боевых действий и принуждения к мирным переговорам. Напомним, что последовавшие за этим Венские и Санкт-Петербургские соглашения утверждали введение на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей. Баку свою подпись под соглашениями не поставил. Учитывая, что процитированное заявление Налбандяна последовало вслед за недавними вооруженными столкновения в зоне конфликта, его можно расценивать как прием давления на Азербайджан, по вине которого переговорный процесс сорван.

Однако существуют и иные обстоятельства. В конце прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «На нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к признанию независимости Нагорного Карабаха. Мы не раскрываем многие детали, потому что есть правила дипломатии. Азербайджан никогда не согласится на это». При этом глава Азербайджана не назвал государство, которое выступает с такими предложениями, но вряд ли это Уругвай. Тем не менее Алиев ввел в международный дискурс проблему признания — а ведь «дыма без огня не бывает». Вспомним, что в конце прошлого года азербайджанский президент остро реагировал на заявление тогдашнего госсекретаря США Джона Керри о том, что «условия для разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха еще не сформировались», чему причинами являются «напряженность и неготовность лидеров сторон». «Мы не принимаем такое заявление, — говорил Алиев. — Считаем, что оно должно быть откорректировано на высшем уровне. В противном случае миссия сопредседательства попадает под сомнение». Но и тут надо внести ясность. Керри вводил в единую политическую плоскость проблемы карабахского урегулирования и многолетний палестино-израильский конфликт. Подходы США к его разрешению — если рассматривать их как модель — выстраивались следующим образом: существование двух государств — Израиля как еврейского государства и Палестины как государства палестинского народа. Если проецировать это на карабахский конфликт, то Азербайджану могло быть предложено (а по словам президента Алиева, уже оказывается давление) признать независимость Нагорного Карабаха.

Окончание в следующем номере