Парламентская гонка стартовала

В воскресенье 5 марта официально стартовала предвыборная кампания. Она продлится до 31 марта. Парламентские выборы пройдут в стране 2 апреля. Это будут первые и отныне единственные в республике общегосударственные выборы после конституционной реформы 2015 года, ознаменовавшей переход к парламентской форме правления.

В выборах участвуют девять политических сил, среди которых пять партий и четыре блока – Республиканская партия Армении, Коммунистическая партия, АРФ Дашнакцутюн, партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», а также блоки «Елк» («Выход»), «Конгресс-НПА», «Оганян – Раффи - Осканян» и «Царукян».

Правящая Республиканская партия начала агиткампанию с церемонии на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. “При всём уважении к нашим оппонентам и конкурентам, мы, республиканцы, верим, что мы победим, победим, потому что верим в будущее нашей страны, потому что верим в потенциал нашего народа. Будьте уверены, что мы станем самым эффективным и самым быстро развивающимся государством региона, станем самой обеспеченной страной региона. И мы начинаем нашу предвыборную кампанию, чтобы вместе с вами для нашей страны и народа обеспечить безопасность и прогресс”, – заявил президент и лидер РПА Серж Саргсян, давая старт агиткампании РПА.

«Сегодня Республиканская партия Армении начинает свою предвыборную кампанию. Не только наша партия, но и вся наша страна и общество вступают в важный исторический этап. Процесс формирования в Армении системы парламентского управления уже в руках наших граждан. То есть в ваших руках, друзья. Если, начиная с сегодняшнего дня, для разных партий и блоков вы – избиратели, то для меня, да, друзья, боевые друзья и коллеги. Значит, отдавайте свой голос во имя безопасности и прогресса Армении.

Для меня как для руководителя правящей партии Армении эти выборы имеют исключительное значение. Самое важное – доверие наших граждан к результатам. Мы должны провести такие выборы, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что они были свободными, прозрачными или справедливыми. Соответствующие букве и духу закона выборы будут нашей общей победой, независимо от того, кто сколько голосов получит. Это будет победа нации, государства и общества. Уверен, что мы, граждане Армении, готовы к этому.

Наша партия начинает свою предвыборную кампанию с ясным лозунгом: “Безопасность и прогресс”. Последние 25 с лишним лет были для меня годами тяжёлого труда и ответственности. На этом пути я потерял многочисленных друзей, отдавших свои жизни во имя безопасности Республики Армения. И сегодня говорю вам: нет более важной и жизненной вещи, чем безопасность страны и народа. Всё остальное восстановимо. Незавершённые дела можно завершить, упущения можно дополнить, ошибки можно исправить, но в вопросе безопасности нет мелочей, и любая неудача может быть судьбоносной. Мы обеспечим надёжную безопасность Армении и Арцаха. Сегодня на наших границах стоят лучшие из лучших, цвет нашей молодёжи, Армении и армянского народа. Они будут жить в свободной и демократической Армении. Они будут жить в стране, у которой будет большой прогресс. Задача правительства премьер-министра Карена Карапетяна – обеспечить и стимулировать этот прогресс. Уверяю вас, что каждый гражданин нашей страны будет видеть положительное влияние прогресса каждый год, каждый год будет чувствовать улучшение качества жизни», – отметил Серж Саргсян.

Премьер-министр и первый зампред РПА Карен Карапетян в свою очередь заявил, что партия представила конкретную программу, в основе которой лежит ответственность за будущее Армении и безопасность народа. «Мы представим довольно реалистичную, комплексную программу, в которой отмечены качественно новые пути, ведущие к Армении наших мечтаний. Мы не пошли по пути популистских заявлений с намерением искусственно кому бы то ни было угодить, а представили конкретные программы, в основе которых лежит чувство ответственности за будущее Армении и безопасность народа.

Мы представили идеи, реализация которых требует каждодневной усердной работы в целях обеспечения прогресса нашей страны. Наши цели претенциозны и в то же время реализуемы. У нас есть ответ на волнующие народ вопросы, воля и решимость к изменению настоящего. Мы четко представляем горизонт, которого пытаемся достичь. Этот горизонт – независимая, безопасная, справедливая и интеллектуальная Армения», – заявил К.Карапетян, отметив, что перемены, которые предлагается осуществить естественным, эволюционным путем, будут ощутимы, а результаты – измеряемы.

«Мы просто обязаны быть эффективными и мудрыми в конкурентных условиях современного мира. С учетом того, что недостатка в противоречиях в нашем регионе нет, более того, налицо вызовы и угрозы, мы не имеем права допускать такие развития, которые могут повести по пути дестабилизации или стать поводом для авантюризма и экспериментов», – сказал премьер, заявив также о внедрении новой политической культуры борьбы с соперниками на выборах, основанной на этике и толерантности.

Эффектный старт агиткампании обеспечил рекламный ролик правящей партии, в котором премьер Карен Карапетян играет на ударных инструментах. В клипе снялись известный шахматист, международный гроссмейстер Левон Аронян, виолончелист, лауреат конкурса имени П.И.Чайковского Нарек Ахназарян и боксер-профессионал, чемпион мира Артур Абрахам, а песню «Изменим мир» исполняет популярный армянский регги-бэнд «Реинкарнация».

Как отметил в беседе с журналистами зампредседателя РПА Армен Ашотян, они спланировали такой график агитационной кампании, который позволит премьер-министру совмещать официальные полномочия с предвыборными визитами. «Ни в рабочие часы, ни в рабочие дни премьер-министр страны не будет вести агитационную кампанию РПА, не нарушая закон, а в рабочие часы он будет заниматься повседневной деятельностью в качестве главы правительства», - сказал Ашотян.

Комментируя тот факт, что РПА назвала свой предвыборный сайт Lovearmenia, Армен Ашотян объяснил, что они тем самым показывают, что будут работать, любя страну. «Армения - любовь моя», «Любовь моя - Армения» - кто как хочет пусть переводит, но содержание именно такое: мы работаем и будем работать во имя будущего нашей страны и любя нашу страну», - сказал зампред РПА. На вопрос, взаимна ли любовь РПА к народу, Ашотян ответил: «Будем ждать результатов 2 апреля и зафиксируем их».

Блок «Оганян - Раффи - Осканян» начал избирательную кампанию по выборам в парламент с приграничных сел Чинари и Берд Тавушской области, придавая важность приграничным населенным пунктам. До поездки в Тавуш представители возглавляемого бывшим министром обороны Сейраном Оганяном блока «Оганян – Раффи - Осканян» посетили военный пантеон «Ераблур» и парк Победы в Ереване, а затем в кинотеатре «Москва» представили предвыборную программу блока.

Сейран Оганян заявил, что они идут на смену власти. «В рамках возможностей, которые предоставляются нам по Конституции, мы пытаемся сформировать соответствующую систему управления. Это означает, что в реальности мы пойдем на такие шаги, чтобы сегодняшние власти сменились”, - заявил Оганян.

С Тавушской области начнет избирательную кампанию и Гагик Царукян. По словам главы фракции РПА Наиры Зограбян, в каждой области будут работать 10 агитационных групп, по завершении двухдневных встреч в каждой области они организуют большой митинг, в котором уже примет участие руководитель блока Гагик Царукян», - заявила она.

Представляя жителям Тавуша предвыборную программу блока “Царукян”, Наира Зограбян заявила, что их программа реалистична.

«Сюда будут приезжать различные политические силы и давать вам обещания. Будут говорить, что повысят зарплату аж до 1000 долларов, не поддавайтесь. Та политическая сила, которая пытается купить голоса, не достойна уважения. Мы составили реалистичную программу, отметили 15 пунктов, которые остановят раскол нашей страны», – подчеркнула Н.Зограбян.

Блок «Конгресс-НПА», представляя свою предвыборную программу, как и ожидалось, сделал акцент на мирном урегулировании карабахского конфликта. Член блока Левон Зурабян заявил, что они идут на выборы с программой установления и продвижения мира.

Представляя программу Дашнакцутюн, руководитель предвыборного штаба партии Агван Варданян заявил: «Мы уже положили начало в стране системным, качественным изменениям. В то время, как другие говорят об изменениях, мы уже эти изменения осуществляем», - заявил он.

Накопившиеся в Армении проблемы носят комплексный характер, заявил в свою очередь руководящий член АРФ Дашнакцутюн, глава парламентской фракции партии Армен Рустамян.

«Наша стратегия состоит в том, что «недовольство народа, которое накопилось за столько лет, должно быть полностью устранено. Мы видим причины, вызывающие это недовольство, мы уже их устранили… Остается реализовать в Армении уже то, что существует в мировом передовом опыте. Я уверен, что в мы в этом случае найдем наилучшие решения всех проблем в экономике, социальных вопросах».

Партия «Свободные демократы» начала предвыборную агитацию, пообещав избирателям, что в случае, если получит представительство в парламенте, поведет страну на Запад – в большую европейскую семью.

Представитель блока «Елк» («Выход»), депутат НС Никол Пашинян заявил, что «выход есть», в то время как главным «конкурентом» блока на выборах является «отчаяние».

Старт агиткампании он начал видеороликом с участием супруги и дочерей. Запись он разместил на своей странице в соцсети Facebook. «Хочу в прямом эфире сказать членам моей семьи до свидания, по всей видимости, встречусь с ними где-то 3 или 4 апреля, конечно, это в лучшем случае», – отметил Н.Пашинян, обещав сделать все для проведения интересной агитационной кампании.

Партия «Армянское возрождение» Артура Багдасаряна также начала избирательную кампанию, представив свою предвыборную программу.