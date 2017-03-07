Казахстан – Армения: расширение партнерства

В Ереванском государственном университете 3 марта состоялся круглый стол на тему: «Государственные реформы и Третья модернизация в Казахстане: взгляд из Армении» под председательством Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Армении Тимура Уразаева.

Т.Уразаев ознакомил присутствующих с очередными этапами конституционной и экономической модернизации страны, а также с изменениями, предложенными президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Обращении к народу от 21 января 2017 года и ежегодном Послании к народу от 31 января 2017 года. «Мы в Казахстане проводим активную политику, направленную на постоянную модернизацию и соответствие государственного строительства новым трэндам в мировой практике и международным стандартам, чтобы и государство, и общество Казахстана были конкурентоспособными в экономике, государственном управлении, образовании. Оба программных документа дополняют друг друга», - отметил посол Казахстана.

На данном этапе конституционная реформа, проводимая в Казахстане, предусматривает перераспределение части полномочий президента между другими ветвями власти (законодательной и исполнительной). Она направлена на закрепление тенденций, ускорение демократического развития страны и ее постепенное движение к парламентской республике. Особое внимание Т.Уразаев уделил основным положениям январского Послания главы государства, являющегося «дорожной картой» следующего этапа реализации Национального плана «100 конкретных шагов». Основные направления третьей модернизации Казахстана предусматривают имплементацию пяти основных приоритетов, обеспечивающих темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение Казахстана в число 30 передовых стран. Политическая и экономическая модернизации Казахстана дополняют друг друга и их реализация станет залогом долгосрочного и стабильного развития страны.

Т.Уразаев остановился также на задачах образования в связи с переходом к декларируемому трёхъязычию, согласно которому казахский язык сохранит свою доминирующую позицию, а английский язык рассматривается в качестве языка новых технологий, новых производств, новой экономки. К 2019 г. ожидается перевод преподавания части предметов в 10-11 классах полностью на английский.

В своем выступлении Т.Уразаев отметил: «Для нас очень важно знать, насколько эти реформы интересны нашим армянским партнерам. Не менее важно также не повторять на этом пути ошибок прошлого своей или соседних стран».

По общему мнению участников мероприятия, инициатива Нурсултана Назарбаева по перераспределению полномочий между ветвями власти является важным шагом в укреплении демократического процесса. Они отметили, что инициатива Третьей модернизации Казахстана своевременна и важна для обеспечения дальнейшего экономического развития страны и роста благосостояния населения.

Депутат НС РА Айк Бабуханян, в частности, высказал мнение, что обсуждаемая тема имеет большое значение для Армении, прошедшей в 2015 году очередной этап конституционных реформ, которые также были направлены на перераспределение полномочий между ветвями власти, усиление роли парламента, усиление устойчивого развития страны. «Для нас очень важны проводимые в Казахстане конституционные реформы, так как Казахстан всегда для Армении был и остается не только хорошим другом, но и хорошим партнером. Казахстан никогда не был равнодушен к проблемам Армении. Мы стали свидетелями того, каких успехов добился Казахстан за последние двадцать пять лет. Я внимательно ознакомился с проводимыми реформами. Безусловно, что их реализация приведет к повышению эффективности управления государством и устойчивому развитию страны. В то же время следует учитывать, что в процессе конституционных реформ надо избегать спешки, потому что есть множество примеров, когда результаты реформ оказывались противоположными ожидаемым», - отметил депутат.

Председатель Административного cуда РА Карен Матевосян дал практические рекомендации с учётом опыта Армении во внедрении конституционных изменений, подчеркнув при этом важность верховенства закона, обеспечения прав граждан и роли малого и среднего бизнеса, их юридической защищенности.

Советник Конституционного cуда РА, завкафедрой Конституционного права ЕГУ Геворк Даниелян рассказал, что у него год назад была возможность убедиться во время научной конференции в Алма-Ате в высоком профессионализме казахстанских коллег, которые полностью готовы перейти на новый, современный уровень контроля административных судов над органами исполнительной власти. Примечательно, что казахстанских специалистов заинтересовал опыт Армении и некоторые предложения армянских коллег были включены в концепцию формирования административного процесса.

«Важным аспектом, на мой взгляд, являются организационно-правовые меры, направленные на улучшение корпоративного управления. В частности, в вышеназванном Обращении вполне уместно было замечено, что корпоративное управление тоже непосредственно связано с проблемами защиты предпринимательской деятельности. В Армении при разработке конституционных изменений также придавалось большое значение этому вопросу», - отметил Г.Даниелян.

Политолог Арам Сафарян, приветствуя шаги, направленные на конституционные реформы в Казахстане, подчеркнул два важных обстоятельства. Во-первых, очень важно, что президент Казахстана Н. Назарбаев по своей воле передает часть своих полномочий парламенту и правительству. Во-вторых, очень важно, что президент придает большое значение тому, чтобы в Казахстане, помимо своего родного и русского языков, стали изучать также третий международный язык - английский».

Все участники круглого стола с удовлетворением отметили, что между двумя странами сложился и неуклонно расширяется конструктивный диалог на всех уровнях, в том числе и торгово-экономическом. Так, в сфере экономического сотрудничества в 2016 году отмечен рост взаимной торговли на 46%. По данным Национальной статистической службы Армении, объем торгового оборота Армении с Казахстаном составил $6 млн 631 тыс. Из них экспорт Армении в Казахстан составил $5 млн 952 тыс., а импорт из Казахстана - $678 тыс.

Юлия КУЛЕШОВА