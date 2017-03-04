Всеармянский фонд “Айастан” всегда оставался верен своей миссии

Президент поздравил фонд с 25-летием его деятельности

Председатель совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”, президент Серж Саргсян посетил вчера в связи с 25-летием создания Всеармянского фонда “Айастан” офис фонда. Президент республики обошёл помещения фонда, ознакомился с условиями деятельности подразделений, выполняемой ими работой, побеседовал с сотрудниками, встретился с руководящим составом фонда.

Поздравляя фонд с 25-летием деятельности, президент обратился к миссии фонда, которая заключается в том, чтобы помогать Армении и Арцаху преодолеть проблемы, сложности, стоять рядом с армянами, и к полному вызовов пути, пройденному фондом со дня его основания вместе с нашим государством и народом. “За эти годы Фонд смог своей деятельностью решать проблемы, начиная от восстановления наших разрушенных сёл до ликвидации последствий землетрясения, строительства дорог между нашими двумя армянскими государствами, школ, детских садов”, - сказал президент, подчеркнув, что объединёнными усилиями всего армянства, а также при помощи индивидуальных благотворителей в течение этих лет фонд был верен своей миссии.

Президент республики особо подчеркнул работу Совета попечителей Фонда, который, по его словам, является своеобразным, связующим руководство Армении и Арцаха, предстоятелей армянских церквей, основные армянские благотворительные организации и представителей местных структур, механизмом, который определяет направления деятельности фонда и добивается реализации всех утверждённых программ.

“Похвально, что Фонд всегда работал прозрачно, и во время каждого заседания специально созданная контрольно-ревизионная комиссия всегда оценивала деятельность фонда. Несомненно, движущей силой фонда являются наши местные структуры и люди, которые, просто используя личное время, возможности, смогли создать и сегодня создают ту основу, которая даёт возможность фонду осуществлять свою деятельность. Думаю, в первую очередь именно благодаря им фонд обрёл доверие. Наверное, мало есть фондов, у которых есть столько дарителей: 700 тысяч дарителей, а это значит, доверие 700 тысяч людей. Я глубоко уверен, что фонд должен продолжать свою деятельность, являясь одной из важнейших наших всеармянских структур. Мы как государство, какой бы путь уже ни прошли, всё равно еще встречаем множество вызовов. Есть такие вызовы, противостоять которым можно только при активной деятельности фонда “Айастан”. Ещё раз поздравляю и выражаю благодарность вам за вашу работу. Действительно, радостно, что в фонде есть люди - и дарители, и представители местных структур, и сами члены совета попечителей, которые изначально были и сейчас также остаются верными друзьями фонда”, - сказал президент Серж Саргсян.