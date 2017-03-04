Серж Саргсян: “Мы собственным примером показываем - сотрудничество ЕАЭС - ЕС возможно”

Армения и Евросоюз завершили переговоры по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. Это произошло в ходе состоявшегося на этой неделе визита президента Сержа Саргсяна в Брюссель. В интервью Евроньюс глава государства обратился к основным итогам этого визита, а также к предстоящим 2 апреля 2017 года выборам в Национальное собрание республики. Вопросы президенту задавал корреспондент Евроньюс Андрей БЕКЕТОВ.

- Новое рамочное соглашение с Евросоюзом – это шаг назад или вперёд по сравнению с Соглашением об ассоциации, от которого Армения отказалась в 2013 году?

- Благодаря доброй воле обеих сторон новое соглашение не так уж сильно отличается от предыдущего. Нет почти никакой разницы в политической части. Что касается экономической части, мы должны были избежать противоречий с нашими обязательствами в отношении Евразийского экономического союза, членом которого мы являемся.

- Россия возражала против Соглашений об Ассоциации ЕС с Арменией, с Украиной. Пришлось ли вам ослабить документ, чтобы он устраивал Россию?

- С самого начала переговоров мы понимали, что мы можем иметь и соглашение об ассоциации с ЕС, и тесной интеграции с Евразийским экономическим союзом. Русские никогда не говорили нам, что мы не сможем подписать такое соглашение. Они сказали нам, вы можете, если хотите, но тогда вы должны будете платить за энергетические поставки цену, которую устанавливает мировой рынок.

- Сможет ли в будущем Евразийский экономический союза стать ровней Европейскому союзу?

- Я думаю, что пока слишком рано говорить о приближении к равному уровню. Лучше говорить о сотрудничестве между двумя этими блоками. Мы собственным примером показываем, что оно возможно.

- Что вы можете предложить Евросоюзу? Футболист Мхитарян – это хороший экспорт, а что еще?

- У нас есть много известных людей, как Генрих Мхитарян и шахматный мастер Левон Аронян, у нас есть олимпийские чемпионы, но мы можем быть полезны Евросоюзу экспортом нашей превосходной сельскохозяйственной продукции. Информационные технологии также очень быстро развиваются в Армении. Но прежде всего мы можем быть добрым соседом для европейцев, предсказуемым соседом.

- Армения также полагается на Россию в обеспечении своей безопасности. Видите ли вы альтернативу, например, в НАТО?

- Я только что встретился с Генеральным секретарем НАТО. Я пригласил его посетить Армению на торжества по случаю 25-летия нашего успешного сотрудничества. Мы не видим никакого противоречия между этим партнёрством и нашим союзом с Россией.

- Куда вы ведёте нынешнюю президентскую республику? Во что Армения превратится?

- Это будет желанная страна для каждого армянина. Я твёрдо убеждён, что парламентская модель более эффективна. Она обеспечивает лучшие возможности для государственного управления. Она даёт более широкие возможности для граждан и представителей гражданского общества участвовать в управлении страной. Мы также хотели бы создать условия, при которых у наших граждан было бы меньше причин для протестов, чем те, к которым они привыкли.

- И про вас. Имени Серж Саргсян нет в списке правящей Республиканской партии на предстоящие в апреле парламентские выборы. Означает ли это, что вы уходите из политики?

- Это означает, что мы принимаем во внимание озабоченность, высказанную нашей оппозицией относительно возможности использования административного ресурса в избирательном процессе. Это также означает, что мы создаем возможности самовыражения в политике молодых людей. Вот уже 10 лет я лидер Республиканской партии, и я остаюсь в этом качестве.