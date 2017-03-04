Анкара призывает мусульман “сплотиться против армянской оккупации”

На фоне политико-дипломатических неудач Баку продолжает делать ставку на силу

В течение последних дней азербайджанская сторона продолжила нарушать режим перемирия в Арцахе в восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения.

Противник обстреливал позиции Армии обороны не только из стрелкового оружия, но также из минометов и гранатометов. Передовые карабахские подразделения во всех случаях прибегли к адекватным действиям и подавили активность противника. Наряду с военной продолжается и политико-дипломатическая схватка на всех площадках. Выступая в Пакистане на саммите Организации экономического сотрудничества исламских государств, президент Турции Реджеп Эрдоган призвал «государства полумесяца» объединиться в борьбе «против Армении и ее оккупации Нагорного Карабаха». (Отметим, что днем ранее с точно таким же призывом выступил и лидер Азербайджана Ильхам Алиев). Таким образом была сделана очередная попытка придать армяно-азербайджанскому конфликту в Карабахе оттенок конфессионального, цивилизационного противостояния. В этом связи корр. «НВ» на последнем брифинге официального представителя МИД РФ Марии Захаровой задал вопрос: как подобная позиция – полностью противоречащая подходам сопредседателей Минской группы ОБСЕ – может восприниматься посредниками с учетом того, что ведь и Турция является членом Минской группы. Насколько объясним тот факт, что позиция сопредседателей и «рядового» члена МГ столь кардинально расходится? И не собираются ли миротворцы, в частности, Москва, осудить призыв Реджепа Эрдогана, вообще как-то отреагировать на подобные разрушительные инициативы Анкары? Далее цитируем ответ М.Захаровой по стенограмме. «Мне кажется, что вы сами все прокомментировали. Вы рассказали о том, что было заявлено с турецкой стороны и какова позиция Минской группы. Честно говоря, тут и добавить нечего. Я только что сказала о том, что мы полностью привержены своей позиции по нагорно-карабахскому урегулированию в нашем страновом качестве и в качестве сопредседателя Минской группы. Принципиальная позиция России заключается в урегулировании конфликта исключительно мирным путем. Из этого необходимо исходить». Ответ, как видим, был дан более чем дипломатичный. Тем не менее можно понять, что принимать во внимание пропагандистские заявления турецкого лидера, несмотря на заметное потепление отношений с Анкарой, в Москве вовсе не собираются. Более того, косвенно признан и факт полного расхождения позиций сопредседателей с подходами турецкой стороны. Это означает, что в какой бы то ни было форме подпускать главного союзника Баку к урегулированию на деле никто не намерен.

Здесь надо отметить, что Москва в последнее время перестает скрывать свои истинные подходы к вопросу самоопределения. Так, в связи с последним обострением ситуации на Донбассе председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предположил, что со стороны России возможны любые решения, вплоть до признания ЛНР и ДНР, в том случае, если эскалация конфликта продолжится. Отвечая на вопрос о такой вероятности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ограничился напоминанием о том, что «по Конституции внешняя политика российского государства определяется главой государства». То есть однозначно отрицать возможность «любых решений» не стал, а это весьма и весьма симптоматично. И отсюда также совершенно ясно, что на политико-дипломатическом поле деструктивная, жесткая, односторонняя позиция Баку и Анкары противоречит ведущим тенденциям времени. На таком фоне тюркская попытка «поднять на Армению» мусульманский мир выглядит беспомощно и по меньшей мере недальновидно. Точно так же, как и продолжающиеся попытки силового давления на Степанакерт и Ереван. Обреченность политики «тюркского тандема» в карабахском вопросе становится несомненной.

Cобкор «НВ», Москва,